Чей покой хранит сегодня Текутьевское кладбище?

Опасных деревьев на территории погоста около ста пятидесяти. После инвентаризации их пометили — красные кресты на стволах как бы предупреждают: ходить рядом надо осторожнее. «Засохшие ветки падают каждый день. Хорошо, что здесь ходит не так уж много людей, но опасность есть всегда. Когда поднимается ветер, на кладбище сворачиваются любые работы — несчастные случаи тут нам не нужны, — рассказывает мой проводник, — Однако намерения снести опасные деревья вызвали протесты экологов. „Зеленых“ можно понять, да и мы сами вовсе не противники насаждений, но стоит ли восстанавливать умирающие деревья, тем более, если они могут быть опасны?».