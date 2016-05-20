ДТП на Чекистов: тело мотоциклиста разорвало на части

Первое сообщение о трагедии опубликовала вчера в соцсети «ВКонтакте» тюменка Татьяна. «Только что на Чекистов насмерть разбился мотоциклист, ходят, ищут тело, каска на дороге валялась. Рядом кладбище», — написала девушка в сообществе «ЧС Тюмень». Фотографировать место происшествия Татьяна не стала по этическим соображениям.
Под записью тюменки незамедлительно появились первые комментарии. Очевидцы трагедии поделились подробностями увиденного. «Я мимо проезжал. Увидел мотор жёлтый, на боку лежал. Тело не видел, решил что скорая увезла уже — некуда там телу деться. Он должен был кубарем укатится сквозь отбойники что ли?», — прокомментировал сообщение Татьяны житель города Наиль.
Как рассказали другие тюменцы, видевшие аварию, мотоциклист ехал со скоростью под 200 км/ч и не справился с управлением. В результате сильнейшего удара об ограждение тело молодого человека разорвало на части.
По уточненной информации погибшим оказался 31-летний Евгений П. В момент трагедии он управлял мотоциклом Honda Hornet, фотографии которого журналистам удалось найти в социальных сетях.
Фото: vk.com, Евгений П.
По словам товарища погибшего, незадолго до происшествия, они вместе употребляли пиво. Предположительно, в момент ДТП мотоциклист был нетрезв.