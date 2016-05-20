ДТП на Чекистов: тело мотоциклиста разорвало на части

Под записью тюменки незамедлительно появились первые комментарии. Очевидцы трагедии поделились подробностями увиденного. «Я мимо проезжал. Увидел мотор жёлтый, на боку лежал. Тело не видел, решил что скорая увезла уже — некуда там телу деться. Он должен был кубарем укатится сквозь отбойники что ли?», — прокомментировал сообщение Татьяны житель города Наиль.