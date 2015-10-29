Сон важен для человека так же, как и вода, пища, любовь, общение

«Важно соблюдать ритуалы сна. На ночь детям нужно читать сказки, петь колыбельные. После трех лет ребенок должен иметь собственное спальное место и спать один. Родители могут научить детей самоконтролю и соблюдению режима дня, и эти навыки ребенка проявятся в том, что он сможет проснуться и заснуть только в одно и то же время, независимо от того, надо ли идти в детский сад или в школу», — пояснил Григорий Владимирович.