Сон важен для человека так же, как и вода, пища, любовь, общение. Это основные мотивации личности. Сон дает человеку чувство бодрости, улучшает его работоспособность. Об этом сообщил на одной из секций VIII Терапевтического форума в Тюмени доцент кафедры неврологии Пермского государственного медицинского университета, к.м.н. Григорий Анисимов.
Правильный сон особенно важен для ребенка, отметил он. Именно во сне вырабатываются гормоны роста, происходит генетическая стабилизация личности. Нарушенный сон проявляет себя в том, что ребенок становится вялым, болезненным, и если мы говорим о школьнике, учеба такому ребенку будет даваться крайне тяжело.
«Важно соблюдать ритуалы сна. На ночь детям нужно читать сказки, петь колыбельные. После трех лет ребенок должен иметь собственное спальное место и спать один. Родители могут научить детей самоконтролю и соблюдению режима дня, и эти навыки ребенка проявятся в том, что он сможет проснуться и заснуть только в одно и то же время, независимо от того, надо ли идти в детский сад или в школу», — пояснил Григорий Владимирович.
Еще одной важной проблемой современного общества, по словам доцента кафедры нервных болезней Ярославского государственного медицинского университета, к.м.н. Дмитрия Касаткина, являются когнитивные нарушения и их правильная профилактика.
Принято полагать, что когнитивными нарушениями страдают люди пожилого возраста, но все чаще тревожные симптомы встречаются и у молодых людей. Так, например, забывчивость, рассеянность, невнимательность могут говорить о том, что человеку пора всерьез задуматься о своем здоровье.
«Если вы забываете имена, номера телефонов, не можете вспомнить то, о чем говорили 10 минут назад, вам трудно произвести в уме простейшие математические вычисления, то нужно принимать меры по профилактике когнитивных нарушений. Правильная профилактика заключается, прежде всего, в рациональном питании, умеренных физических и умственных нагрузках, а также в составлении распорядка дня и в умении выделять самые главные дела», — пояснил Дмитрий Сергеевич.
Такая профилактика позволяет сохранить умственные способности в более зрелом возрасте. Ведь правильно питаться и подбирать физические нагрузки совсем не сложно, тем более, что в образцовый режим дня входит и здоровый сон, который является одной из мотиваций человека, сообщает пресс-служба Тюменского ГМУ.