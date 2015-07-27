Осуждены разбойники, оставившие паспорт на месте преступления

«Нападение на расположенный на улице М. Горького офис Сибнефтебанка было назначено на утро 21 января. Хучашев был клиентом данного банка и бывал там ранее. Около 9.20 Хучашев с обрезом, а Блохин с металлической монтировкой, оба в медицинских масках на лице, вошли в банк. Хучшев направил в сторону сотрудников банка обрез, сказав: „Стоять. Ограбление. Всем на месте“. Охранник банка Яков Филинов стал пресекать действия налетчиков. Он подбежал к Хучашеву и, обхватив за одежду, упал с ним на пол. Блохин нанес охраннику несколько ударов монтировкой по голове, спине, руке, после чего побежал к двери кассы за деньгами. Филинов ринулся за Блохиным. Хучашев произвел выстрел в сторону охранника, который запнулся за стол и упал. Блохин тем временем попытался открыть дверь кассы, но не смог, так как дверь была заблокирована. Оценив ситуацию, разбойники скрылись, чтобы не быть задержанными», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.