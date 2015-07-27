Осуждены разбойники, оставившие паспорт на месте преступления

Как следует из материалов уголовного дела, житель Югры Блохин в ноябре 2014 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи. В один из своих приездов в Тюмень он через приятеля познакомился с Хучашевым, который с октября 2014 года временно проживал в нашем городе.
18 января 2015 года Блохин вновь приехал в Тюмень, чтобы найти работу. Молодой человек на несколько суток снял квартиру и пригласил Хучашева. Во время общения новый приятель предложил северянину совершить налет на банк, чтобы раздобыть денег. Блохин пообещал подумать. На следующий день Хучашев приобрел обрез, изготовленный самодельным способом из охотничьего ружья модели «ЗК» 16 калибра, а также 2 патрона. 20 января мужчине позвонил Блохин и сказал, что согласен на преступление. Спустя некоторое время Хучашев с обрезом приехал к нему на квартиру. Разбойники разработали план налета.
«Нападение на расположенный на улице М. Горького офис Сибнефтебанка было назначено на утро 21 января. Хучашев был клиентом данного банка и бывал там ранее. Около 9.20 Хучашев с обрезом, а Блохин с металлической монтировкой, оба в медицинских масках на лице, вошли в банк. Хучшев направил в сторону сотрудников банка обрез, сказав: „Стоять. Ограбление. Всем на месте“. Охранник банка Яков Филинов стал пресекать действия налетчиков. Он подбежал к Хучашеву и, обхватив за одежду, упал с ним на пол. Блохин нанес охраннику несколько ударов монтировкой по голове, спине, руке, после чего побежал к двери кассы за деньгами. Филинов ринулся за Блохиным. Хучашев произвел выстрел в сторону охранника, который запнулся за стол и упал. Блохин тем временем попытался открыть дверь кассы, но не смог, так как дверь была заблокирована. Оценив ситуацию, разбойники скрылись, чтобы не быть задержанными», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили паспорт на имя Хучашева. Тот обронил документ во время борьбы с охранником.
После налета злоумышленники пешком пошли на съемную квартиру по улице М. Горького. Хучашев остался в жилище, а Блохин ушел, чтобы выбросить монтировку и вещи, в которых они совершали преступление. Блохин встретился с приятелем, попросил его отвезти на улицу Гаспаровскую, где и выбросил улики в мусорный банк. Возвратившись через некоторое время к дому, Блохин увидел во дворе сотрудников полиции. Они прибыли, чтобы задержать Хучашева. Блохин заходить в съемную квартиру не стал. С помощью приятеля он смог выехать из Тюмени в Свердловскую область, где был задержан 3 февраля сотрудниками полиции.
Суд назначил Блохину и Хучашеву по 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Как сообщалось ранее, охранник Яков Филинов за проявленное мужество и бдительность получил благодарственное письмо от начальника УМВД России по Тюменской области, а также денежную премию от работодателя.