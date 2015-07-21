В России легализовали производство самогона

Как пишет РБК, с 1 июля в России вступил в силу ГОСТ 55799–2013 «Дистиллят зерновой. Технические условия», легализующий производство любых дистиллированных напитков из зерна.
Хотя виски и самогон широко распространены на российском рынке, до сих пор не существовало государственного стандарта для их легального производства в России. Поэтому виски у нас почти полностью импортный, а самогон — кустарный или импортный (есть примеры промышленного производства российскими компаниями за рубежом).
До сих пор в России существовали лишь ГОСТы на производство дистиллятов из винограда — коньяков и бренди. Государственных стандартов на производство зерновых дистиллятов не существовало. Конечно, на нелегальном рынке было много кустарного самогона: по оценке директора отраслевого агентства ЦИФРРА Вадима Дробиза, годовой оборот кустарного самогона в России составляет порядка 150–170 млн л. Для сравнения: легальное производство водки в России в 2014 году составило 666 млн л.
До настоящего времени, из-за отсутствия в стране государственного стандарта для легального производства, российские предприниматели производили самогон за рубежом, в частности, в Болгарии, Польше и Литве. Единственный виски, который делается в России, с 2008 года производит предприятие «Прасковейское».