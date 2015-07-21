В России легализовали производство самогона

До сих пор в России существовали лишь ГОСТы на производство дистиллятов из винограда — коньяков и бренди. Государственных стандартов на производство зерновых дистиллятов не существовало. Конечно, на нелегальном рынке было много кустарного самогона: по оценке директора отраслевого агентства ЦИФРРА Вадима Дробиза, годовой оборот кустарного самогона в России составляет порядка 150–170 млн л. Для сравнения: легальное производство водки в России в 2014 году составило 666 млн л.