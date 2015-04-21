Пикассо, Кандинского и Миро покажут в музее ИЗО

Художники работали с разными видами и техниками искусства, занимались не только живописью, но и графикой, в частности литографией*. Именно благодаря их интересу к технике литографии имеется возможность собирать и показывать выставки произведений этих художников. Ведь литографии имеют определенный тираж и потому более доступны, в отличие от дорогостоящих подлинников живописных работ. При этом литографические оттиски не менее интересны, они сохраняют ту же стилистику и образность, так как их делала та же рука.