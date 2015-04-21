nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Пикассо, Кандинского и Миро покажут в музее ИЗО

21 апреля 2015, 09:55
Литографии Пабло Пикассо, Василия Кандинского и Хуана Миро представят в музее изобразительных искусств. Выставка откроется 24 апреля в 16 часов.
Сюжет
Тюмень

Выставка графических работ «Великие классики XX века: Пикассо, Миро, Кандинский» реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области и включает более семидесяти работ известнейших художников, совершивших революцию в искусстве, определивших облик и основные течения модернизма: Пабло Пикассо, Василий Кандинский, Хуан Миро.

Художники работали с разными видами и техниками искусства, занимались не только живописью, но и графикой, в частности литографией*. Именно благодаря их интересу к технике литографии имеется возможность собирать и показывать выставки произведений этих художников. Ведь литографии имеют определенный тираж и потому более доступны, в отличие от дорогостоящих подлинников живописных работ. При этом литографические оттиски не менее интересны, они сохраняют ту же стилистику и образность, так как их делала та же рука.

Хронология представленных работ охватывает значительную часть ХХ века от начала 10-х годов вплоть до 70-х, когда авторы еще были живы и продолжали работать. Выставка дает целый спектр стилевых поисков, включает и фигуративные, и абстрактные работы.

Выставка пройдет в музее изобразительных искусств по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47. Дополнительная информация по телефону: 46-45-62.

* ЛИТОГРАФИЯ — способ плоской печати, при котором печатной формой служит поверхность камня (известняка). Изобретена в 1798 А. Зенефельдером. Изображение на литографский камень наносят жирной литографской тушью или литографическим карандашом.

#Новости#Музеи#Выставки#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25