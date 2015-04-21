Пикассо, Кандинского и Миро покажут в музее ИЗО

Выставка графических работ «Великие классики XX века: Пикассо, Миро, Кандинский» реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области и включает более семидесяти работ известнейших художников, совершивших революцию в искусстве, определивших облик и основные течения модернизма: Пабло Пикассо, Василий Кандинский, Хуан Миро.
Художники работали с разными видами и техниками искусства, занимались не только живописью, но и графикой, в частности литографией*. Именно благодаря их интересу к технике литографии имеется возможность собирать и показывать выставки произведений этих художников. Ведь литографии имеют определенный тираж и потому более доступны, в отличие от дорогостоящих подлинников живописных работ. При этом литографические оттиски не менее интересны, они сохраняют ту же стилистику и образность, так как их делала та же рука.
Хронология представленных работ охватывает значительную часть ХХ века от начала 10-х годов вплоть до 70-х, когда авторы еще были живы и продолжали работать. Выставка дает целый спектр стилевых поисков, включает и фигуративные, и абстрактные работы.
Выставка пройдет в музее изобразительных искусств по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47. Дополнительная информация по телефону: 46-45-62.
* ЛИТОГРАФИЯ — способ плоской печати, при котором печатной формой служит поверхность камня (известняка). Изобретена в 1798 А. Зенефельдером. Изображение на литографский камень наносят жирной литографской тушью или литографическим карандашом.