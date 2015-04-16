Александр Рогов: Русские любят выглядеть богаче, чем есть на самом деле

«Когда-то я шел работать в моду и на телевидение и хотел, чтобы меня узнавали, брали автографы. Когда я желал только этого, у меня ничего не получалось. А когда я все отпустил и понял, что я без работы жить не могу, я испытываю к ней страсть, все стало получаться. То, что меня показывают по телевизору, это просто приятный бонус к тому, что я получаю удовольствие от своей работы. Мне нравится процесс, съемочная площадка, взаимодействие большого количества людей с героинями, каждый раз удивительное превращение, от которого у меня мурашки.