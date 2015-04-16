Александр Рогов: Русские любят выглядеть богаче, чем есть на самом деле

Александр оказался очень общительным, разговорчивым и располагающим к себе человеком без тени высокомерия и пафоса. Он рассказал о том, что несмотря на отсутствие выходных и дефицит сна очень любит свою работу, поделился наблюдениями и о стиле российских женщин и поведал, что делать начинающим стилистам.
О женщинах в Европе и России
«В регионах мне часто предлагают сравнить отечественный и заграничный стили в одежде, надеясь, что я начну хаять российских женщин и воспевать парижский стиль. Конечно, в Париже есть стиль и шарм, который, возможно, не присущ российским девушкам. Здесь играет роль разница в менталитете.
Парижанки в хорошем смысле небрежные, очень просто и легко к себе относятся, обожают базовые вещи, которые воспевает моя любимая модель Инес -де ля Фрессанж в своей книге „Парижанка и ее стиль“. Конечно, в этом есть определенный лоск. Парижанки очень грамотно носят простые вещи.
Русские изначально любят наряжаться, демонстрировать свой достаток, выглядеть богаче, чем есть на самом деле, показывать всю красоту, которая есть в гардеробе. Если в Париже ты встретишь русскую, то ты узнаешь ее сразу. Она может быть на каблуках чуть выше среднего и одета чуть нарядней.
Но если проанализировать, как одеты парижанки, то заметишь, что они выбирают вещи попроще, но при этом у них может быть сумка Гуччи из последней коллекции, дорогущие кроссовки Валентино и бриллианты. Просто там умеют правильно носить брилланты и шубы — при этом всему остальному не обязательно быть нарядным. Парижанки могут быть в рваных джинсах, поношенных кедах, шубе из норки и с бриллиантом на пальце. Здесь разница в подаче себя.
Но мне нравится, что в последнее время с приходом большого количества масс—маркет брендов русские подуспокоились. Теперь на улице часто видишь одетых в базовые вещи людей».
О разнице между Москвой и регионами
«Нет никакой разницы, просто Москва — это столица. Тем более что есть две Москвы. Одна — эпицентр культуры, множество людей, занимающихся творчеством. Они имеют возможность самовыражаться, ведь в Москве чувствуешь большую свободу. Но как только ты уезжаешь за третье транспортное кольцо — там уже никакой модой не пахнет.
Я считаю, что и в регионе можно чувствовать себя звездой, диктовать здесь свои правила и привлекать к себе все внимание. Я сам приехал из обычного города, Тулы, позволял себе все те безумства, что и в Москве, да еще и похлеще.
И в столице, и в регионах есть жизнь. Все зависит от того, что у человека в голове. В Москву едет тот, кто хочет выйти на обширную орбиту».
Как стать стилистом
«Быть стилистом и дизайнером стало очень модно. Людям кажется, что это легкая и прикольная профессия, которая заключается в том, что ты пьешь шампанское, ходишь на модные презентации и показы, и иногда красиво одеваешься. На самом деле это психологически сложная работа: ты постоянно взаимодействуешь с клиентом или определенной аудиторией.
Творческим людям, которые хотят работать стилистами и дизайнерами, нужно понять: это то, без чего они не могут жить и дышать, или это просто увлечение? Если первое — нужно идти вперед, проводить съемки, обучаться, смотреть, придумывать, как самореализоваться, и искать людей, которые могут в этом помочь. Если же вы понимаете, что вы можете быть не только стилистом, но еще и можете работать продавцом, жарить блины или делать еще что-то — занимайтесь лучше этим. Творчество разрешает заниматься собой только тем, кто не может жить без этого.
Чтобы стать стилистом, нужен талант, неимоверное желание. В нашей стране нет правил, по которым развивается профессия, и рецептов успеха. Каждый человек, который известен и занимает определенную нишу, пришел к этому своим путем. У меня была своя траектория движения и стратегия.
Сейчас очень развит интернет, можно найти соратников в своем городе, начинающих моделей и модельные агентства, попросить в магазинах вещи для съемок… Будьте готовы, что придется преодолеть множество трудностей.
Безусловно, нужно и учиться — есть азы, есть важная информация, которую необходимо знать: колористика, работа с клиентом, технология. Но чтобы добиться успеха, добавляйте к этому свой индивидуальный подход и свой стиль».
О программе «Успеть за 24 часа»
«Когда-то я шел работать в моду и на телевидение и хотел, чтобы меня узнавали, брали автографы. Когда я желал только этого, у меня ничего не получалось. А когда я все отпустил и понял, что я без работы жить не могу, я испытываю к ней страсть, все стало получаться. То, что меня показывают по телевизору, это просто приятный бонус к тому, что я получаю удовольствие от своей работы. Мне нравится процесс, съемочная площадка, взаимодействие большого количества людей с героинями, каждый раз удивительное превращение, от которого у меня мурашки.
Мы никогда не унижаем, не обижаем наших героев — моя задача вселить в девушку уверенность в себе, заставить ее полюбить себя, научить ее делиться своими мыслями. В нашей стране у многих людей нет привычки разговаривать по душам со своими родными.
У нас в программе есть сцена „разговор на диване“. И многие девушки впервые делятся с близкими своими переживаниями. И это выливается в то, что редактор говорит мне: „Что ты с ними делаешь? Они опять ревели“. У нас нет задачи заставить плакать, а есть задача дать человеку выговориться, озвучить мысли, которые он прятал в себе.
Программа идет больше года и сейчас у нас появляются постоянные зрители — это более образованные люди, чем у других программ. Люди, которые вместе с нами хотят думать, анализировать и испытывать удовольствие.
Несмотря на то, что я мало сплю и у меня нет выходных, я очень люблю то, чем занимаюсь. У меня много разных проектов, и на каждом новом я отдыхаю от предыдущего. На мастер-классе я отдыхаю от съемок, потом будет клиентский день, и я отдохну от мастер-классов, потом я вылетаю в Иркутск с мастер-классом, затем запускаются новые съемки — и я уже буду подбирать вещи для героинь. Ну и вообще я люблю путешествовать, ездить отдыхать с друзьями».
О путешествиях
«Я много где был и мне много где нравится, но я точно не люблю Азию. Я все-таки городской житель, мне нужен чистый туалет, хорошая кровать, чтобы не падали мухи с потолка. Это не для меня.
Я предпочитаю цивилизованные страны, люблю Европу, обожаю Париж, не так давно открыл для себя Рим и итальянское направление. Было бы странно, если бы я не назвал Нью-Йорк. То есть я космополит. Люблю приезжать куда-то надолго, не на день-два. Тогда хотя бы неделю ты живешь не как турист, а как житель этого города. Ходишь не туристическими тропами, а принципиально другими улицами.
Вот, например, в Амстердаме есть три улицы, по которым все ходят толпами. Только ты уходишь чуть в сторону, на соседние улицы, видишь, что там никого нет. И прогуливаясь этими дорогами, ты чувствуешь себя частью этого города».
О фэшн-блогерах
«Я обожаю фэшн-блогеров, готов целовать им руки и ноги. Хорошо отношусь к тем, кто делает это правильно, а не просто постит картинки в Инстаграм и называет себя фэшн-блогером. Я за тех людей, кому есть что сказать, что рассказать о себе и своей индивидуальности, показать свой взгляд на вещи.
Я бы не мог отметить никого из российских фэшн-блогеров. Вообще больше слежу за стритстайл-блогерами — фотографами, которые находят интересных людей; а не девочками, которые наряжаются в вещи, присланные брендами. Мне нравятся Томми Тон, Сарториалист, Sightstyle.com, Ханнели Мустапарта и другие. В России есть прикольные девушки, которые привлекают к себе внимание внешним видом: Мирослава Дума, Яна Сергиенко, Вика Газинская и другие. А мальчиков у нас нет.
Я очень много смотрю, и это важно. Нужно развивать насмотренность, листать журналы, анализировать блоги, картинки. То есть не просто думать „Прикольно“, а пытаться понять, за счет чего она интересно одета. И затем начинаешь выводить свои правила.
Мне помогло в работе то, что я закончил педагогический университет по специальности преподаватель иностранных языков. У меня был диплом на тему проблемного преподавания иностранных языков. Это подход, когда людей обучают не правилам, а анализу готового продукта, в данном случае — предложений, и уже из этого они выводят правила. К моде это тоже применимо».
О Тюмени
«Мне кажется, как будто я в Тюмени не первый раз, но на самом деле в первый. Город чем-то похож на Екатеринбург. Но я почти его не видел, был только в торговом центре „Вояж“. Сейчас мы закончили собирать вещи для мастер-класса, и я доволен. Каждый раз, когда едешь в регион, опасаешься, что там чего-то не будет: не найдешь конкретную кофту, тельняшку или жакет. Все есть, никаких проблем с одеждой я не увидел. Есть даже что-то, чего нет в Москве».