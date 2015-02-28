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В Москве убит Борис Немцов

28 февраля 2015, 09:00
Российский политик и государственный деятель, депутат Ярославской областной думы Борис Немцов застрелен в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

«Неизвестный застрелил Бориса Немцова в центре Москвы на Васильевском спуске четырьмя выстрелами из пистолета. На месте убийства работает следственная группа», — сказал собеседник.

На место происшествия выехал начальник ГУ МВД по Москве, сообщил ТАСС представитель пресс-центра МВД России.

«О произошедшем доложено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву», — отметил собеседник, уточнив, что в настоящее время ведется поиск подозреваемого.

Как сообщил ТАСС член бюро РПР-ПАРНАС Илья Яшин, «к сожалению, это правда». «Я стою на Большом Москворецком мосту и вижу его труп», — сказал Яшин по телефону корр. ТАСС.

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