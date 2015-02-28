В Москве убит Борис Немцов

«Неизвестный застрелил Бориса Немцова в центре Москвы на Васильевском спуске четырьмя выстрелами из пистолета. На месте убийства работает следственная группа», — сказал собеседник.
На место происшествия выехал начальник ГУ МВД по Москве, сообщил ТАСС представитель пресс-центра МВД России.
«О произошедшем доложено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву», — отметил собеседник, уточнив, что в настоящее время ведется поиск подозреваемого.
Как сообщил ТАСС член бюро РПР-ПАРНАС Илья Яшин, «к сожалению, это правда». «Я стою на Большом Москворецком мосту и вижу его труп», — сказал Яшин по телефону корр. ТАСС.