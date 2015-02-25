Более ста жителей тюменских сел лишатся водительских прав

Профилактические мероприятия в сельских поселениях проводились и раньше, но под особый контроль сельских жителей взяли после того, как в поселке Боровский Тюменского района, в селах Омутинское и Абатское пьяные водители сбили детей на пешеходных переходах.
Инспекторы спецбатальона ДПС уже три недели подряд проводят «массовые» проверки на трезвость в поселках Боровский и Винзили. Увы, селян такие мероприятия пока ничему не научили. Более ста жителей поселков уже отстранены от управления за пьяную езду. Все эти водители будут лишены права управления автомобилями. Негативный «рекорд» жители этих поселков поставили после Дня защитника отечества. Наутро после праздников в путь отправились нетрезвыми за рулем 17 сельских жителей.
ГИБДД разрабатывает комплекс мероприятий совместно с главами сельских поселений. Сотрудники Госавтоинспекции предлагают в каждой торговой точке в селах разместить плакаты «За руль — с трезвой головой». Жителям будут вручены профилактические листовки, также инспекторы проведут с ними индивидуальную профилактическую работу. В ГИБДД считают, что главное — добиться общественного порицания людей, садящихся за руль в состоянии опьянения.