Более ста жителей тюменских сел лишатся водительских прав

Инспекторы спецбатальона ДПС уже три недели подряд проводят «массовые» проверки на трезвость в поселках Боровский и Винзили. Увы, селян такие мероприятия пока ничему не научили. Более ста жителей поселков уже отстранены от управления за пьяную езду. Все эти водители будут лишены права управления автомобилями. Негативный «рекорд» жители этих поселков поставили после Дня защитника отечества. Наутро после праздников в путь отправились нетрезвыми за рулем 17 сельских жителей.