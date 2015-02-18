«Комбинат школьного питания «Калининский» нарушал правила хранения продуктов

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, на момент проведения плановой проверки на хранении в комбинате находилось более тысячи килограммов крупы. Госинспектором отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля выявлены нарушения требований Федерального закона № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» по отдельным видам круп. Так, на маркировке хлопьев «4 злака» отсутствовал срок годности, а информация на маркировке более 400 килограммов круп (фасоль красная, гречка, манка, рис, пшеничная и кукурузная крупа) не соответствовала представленным документам (декларации).