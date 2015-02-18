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«Комбинат школьного питания «Калининский» нарушал правила хранения продуктов

18 февраля 2015, 15:16
В Тюмени «Комбинат школьного питания «Калининский» закупал, хранил и реализовывал крупу с нарушениями требованиям действующего законодательства.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, на момент проведения плановой проверки на хранении в комбинате находилось более тысячи килограммов крупы. Госинспектором отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля выявлены нарушения требований Федерального закона № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» по отдельным видам круп. Так, на маркировке хлопьев «4 злака» отсутствовал срок годности, а информация на маркировке более 400 килограммов круп (фасоль красная, гречка, манка, рис, пшеничная и кукурузная крупа) не соответствовала представленным документам (декларации).

За допущенные нарушения правил хранения, закупки и использования пищевых продуктов директор Комбината школьного питания «Калининский» привлечен административной ответственности в виде штрафа на сумму 10 тысяч рублей.

Фото: pkorzina.ru

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