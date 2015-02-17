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За год прокуратурой привлечены к ответственности 310 экстремистов

17 февраля 2015, 10:01
В 2014 году тюменские прокуроры выявили 928 нарушений в сфере противодействия экстремизму и терроризму.
Сюжет
Тюмень

В 2014 году тюменские прокуроры выявили 928 нарушений в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

Так, прокуратура Центрального округа г. Тюмени в ходе проверки мусульманской религиозной организации в молебном зале мечети обнаружила печатный материал «Книга Единобожия», включенный в Федеральный список экстремистских материалов. В связи с этим прокуратурой округа было возбуждено административное дело по ст.20.29. КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов) и внесено предупреждение о недопустимости осуществления деятельности, содержащей признаки экстремизма.

Прокуратура Уватского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила 13 страниц с пропагандой нацистской символики и атрибутики. В связи с этим прокуратура направила в суд заявления о признании указанных материалов информацией, распространение которой запрещено в Российской Федерации. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, для устранения нарушений законодательства в указанной сфере внесено около 300 представлений, в суды направлено более 210 заявлений, принесено 14 протестов, объявлено 24 предостережения, вынесено 4 предупреждения. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 310 лиц.

#Новости#Экстремизм#Тюмень#Таня#Происшествия
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