За год прокуратурой привлечены к ответственности 310 экстремистов

Так, прокуратура Центрального округа г. Тюмени в ходе проверки мусульманской религиозной организации в молебном зале мечети обнаружила печатный материал «Книга Единобожия», включенный в Федеральный список экстремистских материалов. В связи с этим прокуратурой округа было возбуждено административное дело по ст.20.29. КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов) и внесено предупреждение о недопустимости осуществления деятельности, содержащей признаки экстремизма.