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В России представили YotaPhone 2

3 декабря 2014, 09:38
Yota Devices представила второе поколение YotaPhone в России. Об этом компания объявила на мероприятии в Москве.
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Тюмень

Особенность нового гаджета — второй экран, выполненный по технологии E-Ink, которая позволяет сохранять изображение без затрат энергии. Устройство получило обновленный дизайн, более мощную начинку и сенсорный монитор на электронных чернилах.

Основной экран YotaPhone 2 выполнен по технологии Super AMOLED, он имеет размер 5 дюймов по диагонали и разрешение 1920 на 1080 точек. Для чтения электронных книг, получения уведомлений и иных задач, не требующих быстрой смены картинки, пользователь может перейти на второй экран, экономя заряд аккумулятора.

Второй дисплей имеет диагональ 4,7 дюйма и разрешение 960 на 540 точек. Встроенное программное обеспечение позволяет отсеивать сообщения на втором экране, оставляя самые важные. В аппарате используется достаточно мощный четырехъядерный процессор Snapdragon 800, поддерживаются технологии NFC и беспроводной зарядки.

Гаджет будет доступен для продажи на официальном сайте YotaPhone со 2 декабря. В интернет-магазине Yota Devices, Ozon, Wikimart, в магазинах Ulmart, сети «Деликатесы Стерео», а также в розничной сети оператора Yota устройство можно купить с 6 декабря. Стоимость смартфона составит 33 тысячи рублей.

В ближайшее время новый гаджет поступит на рынок 20 стран Европы. В первом квартале 2015 года YotaPhone можно будет приобрести в Китае и других государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, а затем он появится в магазинах Канады и Латинской Америки.

Фото: yotaphone.com

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