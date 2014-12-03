В России представили YotaPhone 2

В ближайшее время новый гаджет поступит на рынок 20 стран Европы. В первом квартале 2015 года YotaPhone можно будет приобрести в Китае и других государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, а затем он появится в магазинах Канады и Латинской Америки.