«Буриме» зовет на благотворительный показ спектакля «Мухи. Сартр»

Показы «Мух» будут благотоворительными, деньги, полученные от продажи билетов пойдут на помощь сестре актера «Буриме» Ирине Тихоновой. Она больна лейкозом (рак крови). Ей всего 10 лет, и сейчас она проходит очень тяжелое и дорогостоящее лечение в Федеральном научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева в Москве.