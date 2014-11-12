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«Буриме» зовет на благотворительный показ спектакля «Мухи. Сартр»

12 ноября 2014, 10:03
Премьеру прошлого сезона театра «Буриме» спектакль «Мухи» по пьесе Сартра смогут увидеть тюменцы 21 и 22 ноября, 5, 6 и 7 декабря в 19 часов на «Сцене на Пятом» Тюменского драмтеатра.
Сюжет
Тюмень

«Мухи. Сартр» — это история о тотальном одиночестве человека, ищущего своё место в этом мире. Ни судьба, ни боги, ничто не сделает его рабом, кроме него самого.

Показы «Мух» будут благотоворительными, деньги, полученные от продажи билетов пойдут на помощь сестре актера «Буриме» Ирине Тихоновой. Она больна лейкозом (рак крови). Ей всего 10 лет, и сейчас она проходит очень тяжелое и дорогостоящее лечение в Федеральном научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева в Москве.

Стоимость билетов: 350 рублей.

#Новости#Буриме#Театр#Тюмень#Ирина#Культура
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