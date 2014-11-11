Виртуоз тэппинга сыграет для горожан

Точно нельзя сказать, кому первому пришло в голову извлекать звук из струны не ударом, а прижатием ее к грифу, в который вделаны специальные датчики. Но именно Стэнли Джордан прославился как феноменальный виртуоз, в совершенстве владеющий техникой тэппинга. Уже первый его диск Magic Touch (1985), где помимо ансамблевых композиций были сольные, исполненные новым методом, произвел сенсацию — его буквально смели с прилавков. Он был номинирован на премию Grammy, что для дебютного альбома — невероятная редкость.