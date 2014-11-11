Виртуоз тэппинга сыграет для горожан

Фьюжн-гитарист из США Стэнли Джордан 13 ноября в 19:00 выйдет на сцену Тюменской филармонии.
Стэнли Джордан начинал, как все мальчики из хороших семей — с шести лет серьезно занимался фортепиано. Но переходный возраст встретил уже с гитарой в руках, подражая Джимми Хендриксу и Карлосу Сантане. Детские уроки, впрочем, не прошли даром. Соединившись с новым увлечением, они привели к оригинальной тэп-технике — игре на гитарном грифе двумя руками, как на рояле.
Точно нельзя сказать, кому первому пришло в голову извлекать звук из струны не ударом, а прижатием ее к грифу, в который вделаны специальные датчики. Но именно Стэнли Джордан прославился как феноменальный виртуоз, в совершенстве владеющий техникой тэппинга. Уже первый его диск Magic Touch (1985), где помимо ансамблевых композиций были сольные, исполненные новым методом, произвел сенсацию — его буквально смели с прилавков. Он был номинирован на премию Grammy, что для дебютного альбома — невероятная редкость.
После этого Джордан стал желанным гостем многих джазовых фестивалей в Европе и Америке, он выступает с сольными концертами и в ансамблях. Гитарист постоянно экспериментирует — то исполняя песни Стива Уандера, Лед Зеппелин или «Битлз» в джазовой манере, то превращая «Болеро» Равеля в рок-, афро- и латина-композиции.
Критики называют его в числе 100 лучших гитаристов всех времен и народов. Он и сегодня поражает мастерским исполнением сочинений со сложной — как бы и не гитарной фактурой. Джон Скофилд — коллега Джордана — как-то признался: «Когда я его слышу, то думаю, что играют два человека».
Стоимость билетов: 600 — 1 600 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.