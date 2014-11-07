В области заболеваемость диабетом увеличилась в пять раз

Как рассказала на пресс-конференции главный эндокринолог Тюменской области, вице-президент Российской ассоциации эндокринологов Людмила Суплотова, заболеваемость сахарным диабетом в области увеличилась в 5 раз за последние 15 лет. Но часть больных до сих пор не диагностирована, потому что очень часто люди приходят к врачам уже с осложнениями.
«Проблема с диабетом является актуальной. Она не решена ни в Тюменской области, ни в России, ни в мире, количество больных растет», — сказала Людмила Суплотова.
14 ноября во всем мире отмечают День борьбы с диабетом. Это заболевание входит в тройку наиболее часто приводящих к инвалидизации населения и смерти. По последней информации Международной федерации по борьбе с сахарным диабетом на сегодняшний день насчитывается порядка 366 млн больных. И если ситуация в мире не изменится, эта цифра вырастет до 552 млн человек.
Сахарный диабет входит в группу четырех неинфекционных заболеваний, которые определяют основную причину всех смертей населения в Российской Федерации. Больные входят в группу риска по сердечно-сосудистым катастрофам. Из пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда у каждого третьего диагноз сахарный диабет. А если посмотреть на всю группу больных с нарушением мозгового-кровообращения, то каждый пятый инсулинозависим. Есть даже такая поговорка: если население умрет не от инфекции, то от сахарного диабета. Настолько высок темп заболеваемости и настолько грозны осложнения сахарного диабета.
«Мы работаем со всеми современными препаратами и имеем хорошие результаты по лечению сахарного диабета. За последние годы резко сократилось количество диабетических ком, у нас хорошая тенденция по снижению осложнений: слепоты и количеству ампутаций нижних конечностей. Кроме того, наблюдается тенденция снижения смертности больных сахарным диабетом», — отметила главный эндокринолог Тюменской области. Она также подчеркнула, что очень важно обратиться к участковому терапевту при первых же подозрениях возникновения этого заболевания. В группу риска входят полные люди, а также имеющие наследственную предрасположенность.
Фото: goldstarinfo.ru