В области заболеваемость диабетом увеличилась в пять раз

Сахарный диабет входит в группу четырех неинфекционных заболеваний, которые определяют основную причину всех смертей населения в Российской Федерации. Больные входят в группу риска по сердечно-сосудистым катастрофам. Из пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда у каждого третьего диагноз сахарный диабет. А если посмотреть на всю группу больных с нарушением мозгового-кровообращения, то каждый пятый инсулинозависим. Есть даже такая поговорка: если население умрет не от инфекции, то от сахарного диабета. Настолько высок темп заболеваемости и настолько грозны осложнения сахарного диабета.