«Город героев»: о роботах с любовью

Хиро Хамада — 14-тилетний вундеркинд. Его родители погибли, когда он был еще совсем маленьким. Так и получилось, что Хиро и его брат Тадаши остались на попечении своей тетки. Тадаши Хамада учится в университете «для ботаников» (как окрестил вуз Хиро), где изобретает новейшие технологии, чтобы улучшить жизнь граждан города Сан-Франсокио (производное от Сан-Франциско и Токио). У Тадаши едва хватает времени на то, чтобы следить за своим младшим братом, который, между тем начал отбиваться от рук. В школу Хиро не ходит (окончил все экстерном) и свое свободное время посвящает боям роботов. Мальчик — прирожденный изобретатель, поэтому ему не составляет труда зарабатывать на этом деньги. Чтобы направить ум и энергию неугомонного младшего брата в нужное русло Тадаши приводит его в свой университет, где знакомит со своими друзьями-изобретателями и с Бэймаксом — заботливым роботом-доктором, над которым Тадаши трудился последние несколько лет…
«Город героев», созданный по мотивам одноименного комикса Marvel, значительно отличается от первоисточника. Место действия, сюжет и биографии героев — все оригинально и почти не имеет общих точек соприкосновения со своим печатным родителем (нетронутыми оставили только имена и возраст персонажей).
Однако некоторые сюжетные ходы и анимационные решения непроизвольно воскрешают в памяти ряд фильмов, отголоски которых невозможно не заметить. «Железный человек», «Живая сталь», «Суперсемейка», «ВАЛЛИ» и ряд других картин прослеживаются в дизайне костюмов, в боях роботов, и самой идее супергероев.
Но у «Города» есть свой колорит. Мультфильм очень современный, охватывает аудиторию шире, чем заявлено в прокате. Динамично развивающийся сюжет, яркие персонажи, смешные добрые шутки не оставят равнодушными и взрослых.
Чего стоит один только Бэймакс! Он с трудом напоминает робота, скорее он похож на большого доброго друга, способного в любой момент утешить и поддержать в трудную минуту. Бэймакс — это такая большая пухлая зефирка (как скажут сами персонажи мультфильма), и большинство гэгов связано именно с ним. Создатели решили поиграть с его манерой двигаться, говорить, растягивая слова, с его способностью выключаться только тогда, когда «пациент» останется доволен лечением. Простой и мягкий снаружи, Бэймакс оказывается душевным и понимающим внутри. Как бы странно ни звучало слово «душа» по отношению к роботу.
Анимация «Города героев» традиционна для Pixar и напоминает ту же «Суперсемейку» или «В гости к Робинсонам». Однако одновременно похожий на всех и непохожий ни на кого «Город» притягивает своей атмосферой. Детально и с любовью отрисованные фоны радуют насыщенностью цветов, а персонажи — качественной анимацией и правдоподобными человеческими эмоциями.
Не удивительно, что мультфильм получился на уровне. Режиссеры Дон Холл и Крис Уильямс в прошлом приложили руку к созданию таких мультипликационных шедевров как «Мулан», «Тарзан», «Братец медвежонок», «Похождения императора». Режиссеры всегда ответственно подходили к своей работе и «Город героев» — не исключение.
Мультфильм вышел к школьным каникулам. Но пусть это никого не обманывает, «Город героев» способен понравиться зрителям любого возраста. Замечательный мультфильм для всей семьи. Качественная анимация, хороший сюжет, интересные персонажи не дадут скучать. Домашний доктор Бэймакс ждёт Вас на сеанс!