«Город героев»: о роботах с любовью

Хиро Хамада — 14-тилетний вундеркинд. Его родители погибли, когда он был еще совсем маленьким. Так и получилось, что Хиро и его брат Тадаши остались на попечении своей тетки. Тадаши Хамада учится в университете «для ботаников» (как окрестил вуз Хиро), где изобретает новейшие технологии, чтобы улучшить жизнь граждан города Сан-Франсокио (производное от Сан-Франциско и Токио). У Тадаши едва хватает времени на то, чтобы следить за своим младшим братом, который, между тем начал отбиваться от рук. В школу Хиро не ходит (окончил все экстерном) и свое свободное время посвящает боям роботов. Мальчик — прирожденный изобретатель, поэтому ему не составляет труда зарабатывать на этом деньги. Чтобы направить ум и энергию неугомонного младшего брата в нужное русло Тадаши приводит его в свой университет, где знакомит со своими друзьями-изобретателями и с Бэймаксом — заботливым роботом-доктором, над которым Тадаши трудился последние несколько лет…