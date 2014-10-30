Ночью на улице Восстания горел ангар авиастроительной компании

Пожар начался около полуночи, а ликвидировать его полностью огнеборцам удалось лишь спустя три часа. Горело здание арочного типа площадью порядка 1200 кв. метров. К счастью, угрозы распространения огня на жилой сектор не было. В ликвидации пожара участвовали 25 человек и 10 единиц техники 32 отряда ФПС по Тюменской области.