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Ночью на улице Восстания горел ангар авиастроительной компании

30 октября 2014, 14:07
В ночь на 30 октября на улице Восстания в Тюмени произошел серьезный пожар. Горел ангар авиастроительной компании ООО «Авиа-Комп».
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Тюмень

В ночь на 30 октября на улице Восстания в Тюмени произошел серьезный пожар. Горел ангар авиастроительной компании ООО «Авиа-Комп».

Пожар начался около полуночи, а ликвидировать его полностью огнеборцам удалось лишь спустя три часа. Горело здание арочного типа площадью порядка 1200 кв. метров. К счастью, угрозы распространения огня на жилой сектор не было. В ликвидации пожара участвовали 25 человек и 10 единиц техники 32 отряда ФПС по Тюменской области.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

Фото с официального сайта ГУ МЧС по Тюменской области

#Новости#Пожары#Тюмень#Таня#Происшествия
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