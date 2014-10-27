Пятеро участников кровавой потасовки в ОКБ № 2 остаются в розыске

В Тюмени продолжается расследование уголовного дело по п. «ж» ч.2 ст.105 УК (убийство, совершенное группой лиц), возбужденного после жестокой расправы над раненым молодым человеком на территории ОКБ № 2.
Напомним, что в ночь на 30 мая в областную клиническую больницу № 2 привезли мужчину с ножевыми ранениями — участника драки, произошедшей в кафе «Баку». По данным СМИ, все началось с того, что в заведении не приняли пластиковую карту, которой компания отдыхающих хотела оплатить заказ. Гости возмутились качеством обслуживания, возникла ссора, а затем и драка. В ход пошли ножи. Раненого мужчину, участвовавшего в потасовке на стороне владельцев кафе, врачам спасти не удалось. Когда туда же, в ОКБ № 2, доставили другого участника драки — Георгия О., близкие умершего пациента устроили самосуд. Они избили парня на глазах у врачей, а затем вытащили на улицу и зарезали.
«За время проведения по уголовному делу следствия в средствах массовой информации неоднократно появлялась информация о совершении Георгием О. в ходе драки на территории кафе „Баку“ преступления, которое послужило причиной его убийства. Сообщаем, что информация о совершении Георгием О. какого-либо преступления действительности не соответствует», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Там отметили, что человек, который совершил преступление на территории кафе «Баку», установлен. Ему уже предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 116 УК РФ, ч. 1 ст. 108 УК РФ (побои, убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Сейчас данное уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
Что касается самосуда, который устроили над Георгием О. близкие убитого в кафе парня, то по данному факту расследуется уголовное дело по п. «ж» ч.2 ст.105 УК (убийство, совершенное группой лиц). В следственном управлении сообщили, что все участники данного преступления установлены. Трое из них находятся под стражей, пятеро объявлены в федеральный розыск.
Кроме того, в настоящее время расследуются два уголовных дела, дополнительно возбужденных по факту случившегося в ОКБ № 2, — по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти) ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, 27-летний мужчина ударил сотрудника полиции, который пытался пресечь противоправные действия разъяренной толпы, а 22-летний парень вместе с остальными участниками потасовки избивал раненого молодого человека. Они оба находятся под стражей.
Отметим, что происшествие в ОКБ № 2 вызвало в Тюмени значительный общественный резонанс. Кадры погрома в ОКБ № 2 и жестокой расправы над раненым молодым человеком попали в сеть, и их еще долго обсуждали на форумах и в социальных сетях интернет-пользователи.
Спустя некоторое время после случившегося, полиция взяла под контроль все тюменские больницы, а кафе «Баку» было закрыто по требованию прокуратуры.