Пятеро участников кровавой потасовки в ОКБ № 2 остаются в розыске

Напомним, что в ночь на 30 мая в областную клиническую больницу № 2 привезли мужчину с ножевыми ранениями — участника драки, произошедшей в кафе «Баку». По данным СМИ, все началось с того, что в заведении не приняли пластиковую карту, которой компания отдыхающих хотела оплатить заказ. Гости возмутились качеством обслуживания, возникла ссора, а затем и драка. В ход пошли ножи. Раненого мужчину, участвовавшего в потасовке на стороне владельцев кафе, врачам спасти не удалось. Когда туда же, в ОКБ № 2, доставили другого участника драки — Георгия О., близкие умершего пациента устроили самосуд. Они избили парня на глазах у врачей, а затем вытащили на улицу и зарезали.