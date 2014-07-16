Возле «Вояжа» появится трехмерный рисунок

Возле торгового цента «Вояж» появится стрит-арт с 3D-эффектом. Плоское изображение, которое с определенной точки обзора будет смотреться как объемное, делает арт-группа «Цвет города».
Организатор «Цвета города» Дмитрий Зеленин рассказал корреспонденту NashGorod.ru, что они отталкиваются от темы путешествий. «Пирамиды, Эйфелева и Пизанская башня на ковре-самолете — все „закручено“ на сказку», — отметил Дмитрий.
Исполнение необычного стрит-арта — это заказ руководства торгового центра «Вояж».
Это не первое изображение с 3D-эффектом, которое выйдет из-под кисти художников. До этого их псевдообъемное творчество уже видели жители Салехарда, Тобольска, Ханты-Мансийска, посетители торгового центра «Солнечный» и т.д.
Создатели работы гарантируют, что она не сотрется до зимы. Успевайте сфотографироваться на объемном ковре-самолете.
Фото: http://vk.com/coloroftown, Roshiki Entourage (Twitter)