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Возле «Вояжа» появится трехмерный рисунок

16 июля 2014, 15:10
Возле торгового цента «Вояж» появится стрит-арт с 3D-эффектом. Плоское изображение, которое с определенной точки обзора будет смотреться как объемное, делает арт-группа «Цвет города».
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Тюмень

Возле торгового цента «Вояж» появится стрит-арт с 3D-эффектом. Плоское изображение, которое с определенной точки обзора будет смотреться как объемное, делает арт-группа «Цвет города».

Организатор «Цвета города» Дмитрий Зеленин рассказал корреспонденту NashGorod.ru, что они отталкиваются от темы путешествий. «Пирамиды, Эйфелева и Пизанская башня на ковре-самолете — все „закручено“ на сказку», — отметил Дмитрий.

Исполнение необычного стрит-арта — это заказ руководства торгового центра «Вояж».

Это не первое изображение с 3D-эффектом, которое выйдет из-под кисти художников. До этого их псевдообъемное творчество уже видели жители Салехарда, Тобольска, Ханты-Мансийска, посетители торгового центра «Солнечный» и т.д.

Создатели работы гарантируют, что она не сотрется до зимы. Успевайте сфотографироваться на объемном ковре-самолете.

Фото: http://vk.com/coloroftown, Roshiki Entourage (Twitter)

#Новости#Стрит-арт#Тюмень#Арт-группа Цвет города#Ирина#Культура
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