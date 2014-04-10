Декор в восточном стиле научат делать в «Малахите»

Бесплатный мастер-класс «Марокканские светильники» пройдет 12 и 13 апреля в ТРЦ «Малахит», начало в 14 часов.
Необычный декор для интерьера в восточном стиле — баночки, расписанные под марокканские светильники — в эти выходные научат делать в торгово-развлекательном центре «Малахит» (Республики, 200а). Занятие пройдет под эскалатором Fix Price.
Записывайтесь на бесплатный мастер-класс по электронной почте [email protected] Необходимо указать: фамилию, имя, телефон участника и удобную дату мастер-класса.
Все материалы предоставлены организатором.