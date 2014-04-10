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Декор в восточном стиле научат делать в «Малахите»

10 апреля 2014, 16:38
Бесплатный мастер-класс «Марокканские светильники» пройдет 12 и 13 апреля в ТРЦ «Малахит», начало в 14 часов.
Сюжет
Тюмень

Бесплатный мастер-класс «Марокканские светильники» пройдет 12 и 13 апреля в ТРЦ «Малахит», начало в 14 часов.

Необычный декор для интерьера в восточном стиле — баночки, расписанные под марокканские светильники — в эти выходные научат делать в торгово-развлекательном центре «Малахит» (Республики, 200а). Занятие пройдет под эскалатором Fix Price.

Записывайтесь на бесплатный мастер-класс по электронной почте [email protected] Необходимо указать: фамилию, имя, телефон участника и удобную дату мастер-класса.

Все материалы предоставлены организатором.

#Новости#ТРЦ Малахит#Тюмень#Мастер-класс#Ирина#Культура
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