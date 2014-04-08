Новые ПДД для велосипедистов вступили в силу

Как пишет «Российская газета», поправки в законы, в частности, предусматривают создание отдельных велосипедных полос и обязанность водителей мопедов иметь при себе документы. Кроме того, водителям велосипедов и мопедов теперь будет разрешено перевозить взрослых пассажиров, если их транспортное средство позволяет это сделать.
Скутеристы будут ограничены в выборе полос для движения: они должны двигаться по крайним правым полосам или зонам для велосипедистов.
Вдобавок, по новым правилам российских водителей обязали при повороте уступать дорогу велосипедистам, пересекающим ее. При этом постановление вводит для велосипедистов и ряд ограничений. Теперь им можно двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам только в крайнем случае: если отсутствуют специальные зоны для их движения, а по обочине дороги двигаться невозможно.