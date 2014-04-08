Новые ПДД для велосипедистов вступили в силу

Вдобавок, по новым правилам российских водителей обязали при повороте уступать дорогу велосипедистам, пересекающим ее. При этом постановление вводит для велосипедистов и ряд ограничений. Теперь им можно двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам только в крайнем случае: если отсутствуют специальные зоны для их движения, а по обочине дороги двигаться невозможно.