«Весеннее обострение»: тюменские поэты поделятся своим творчеством

Известно, что зрители увидят выступления Веры Маловой, Федора Лоенко, Екатерины Колесниковой и Анастасии Сизиковой и других, сообщает пресс-центр «Стрижи». Кроме того, организаторы проведут для гостей литературные конкурсы. Также на вечере поэзии разыграют подарки от компании «Музыкальный арсенал» и спецпризы от «Синего крокодила».
Видеоприглашение на поэтический проект «Весеннее обострение» от Фёдора Лоенко
«Заявок уже достаточно много, но пока что мы не будем оглашать весь список участников. Все они пройдут просмотры, а после мы решим, кто будет участвовать. Сейчас отобраны три человека, всего их будет пять или шесть», — рассказывает арт-директор творческой Artели «Синий крокодил» Иван Беседин.
Вход на мероприятие: с 1 человека — 250 руб., с пары мальчик + девочка — 400 руб., с компании друзей от 3-х человек — по 200 руб. с каждого. Купившим билет заранее — 150 руб.
Адреса продажи и другую информацию можно узнать в группе мероприятия: http://vk.com/poobostrenie.