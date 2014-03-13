«Весеннее обострение»: тюменские поэты поделятся своим творчеством

«Заявок уже достаточно много, но пока что мы не будем оглашать весь список участников. Все они пройдут просмотры, а после мы решим, кто будет участвовать. Сейчас отобраны три человека, всего их будет пять или шесть», — рассказывает арт-директор творческой Artели «Синий крокодил» Иван Беседин.