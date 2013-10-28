В Тюмени осудили банду налетчиков

Тюменский областной суд вынес приговор членам так называемой «Березняковской» группировки. В 2010 и в 2011 году несколько молодых людей совершали налеты на магазины и другие организации. Максим Жидов, Александр Гулидов, Александр Конбенцев, Юрий Ширков, Руслан Абдуллин, Владимир Давыдов, Денис Колчаков признаны виновными в совершении преступлений против личности и собственности.
Весной 2010 года Жидов и Гулидов создали в Тюмени банду. В ее состав не вошли, но участвовали в ряде ее преступлений Конбенцев, Ширков, Абдуллин, Давыдов и Колчаков.
Действуя в разном составе, молодые люди в период с июня 2010 по декабрь 2011 года совершили девять налетов на магазины, оптовую торговую базу, пункт приема металла, строительную площадку и автозаправочную станцию. Для нападений злоумышленники использовали автотранспорт, оружие, маски-шапки с прорезями для глаз, перчатки, форму сотрудника милиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Ночью 17 августа 2010 года Жидов, Гулидов и одетый в милицейскую форму Ширков совершили вооруженное нападение на магазин «Ёжик». Ширков постучал в запертую дверь магазина. Продавец, не подозревая опасности, впустила «милиционера». После этого в помещение в масках ворвались Жидов и Гулидов, и похитили из кассы более 87 тысяч рублей.
23 мая 2011 года Жидов, Гулидов и Давыдов средь бела дня напали на АЗС «Газпромнефть — Тюмень», забрав из кассы свыше 142 тысяч рублей.
Ночью 10 октября 2011 года Жидов, Гулидов, Абдуллин и Давыдов в ходе вооруженного налета похитили из административного здания одного из тюменских заводов банкомат, распилили его и завладели почти 250 тысяч рублей.
Деятельность преступной группировки была пресечена правоохранительными органами в феврале 2012 году. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 770 тысяч рублей.
Суд признал Жидова виновным по ч.1 ст. 209 (бандитизм), ч.1 ст. 222 (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия), ч.4 ст. 162 (разбой), ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж) и приговорил его к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Гулидов осужден по ч.1 ст. 209, ст. 162 УК РФ к 9 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ширков приговорен по ч.3 ст. 162 УК РФ к 7 годам лишении свободы в исправительной колонии строгого режима. Остальным назначена условная мера наказания — от 3 лет до 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно.