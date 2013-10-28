В Тюмени осудили банду налетчиков

Суд признал Жидова виновным по ч.1 ст. 209 (бандитизм), ч.1 ст. 222 (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия), ч.4 ст. 162 (разбой), ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж) и приговорил его к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Гулидов осужден по ч.1 ст. 209, ст. 162 УК РФ к 9 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ширков приговорен по ч.3 ст. 162 УК РФ к 7 годам лишении свободы в исправительной колонии строгого режима. Остальным назначена условная мера наказания — от 3 лет до 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно.