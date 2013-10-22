Конфликт на дороге закончился криминалом: избит пенсионер

«Отец стал выезжать с поворота в п. Молодежный на трассу. Они с мамой и малолетним внуком ехали на прием к невропатологу. Водитель Land Rover летел по дороге. Т. к. его машина серого цвета и погода в тот день была пасмурной, отец просто мог его не заметить. Водителю Land Rover пришлось свернуть в сторону, чтобы избежать столкновения, но маневр был незначительный, т. к. отец еще не успел выехать на дорогу. После этого отец продолжил движение в сторону выезда на центральную трассу, а водитель Land Rover резко развернулся, догнал и „подрезал“ автомобиль отца, заставив его таким образом остановиться. Отец вышел из машины, то же самое сделал другой водитель. Далее отец извинился за то, что не посмотрел в сторону движущейся машины. Цитирую дословно: „Извини братишка, не посмотрел, моя вина“. На что водитель Land Rover ударил отца в челюсть, второй удар попал в правый глаз. Отец ходит в очках, и разбитыми стеклами очков ему повредило правый глаз. Третий удар этот отморозок нанес в висок, после чего отец потерял сознание. Мама выскочила из машины с криками „Что вы делаете?“, и он направился к матери с намерениями, по-видимому, сделать то же самое и с мамой. Если бы в этот момент не закричал ребенок, я боюсь представить, что могло бы случиться. Все произошло напротив учебного центра „Шлюмберже“. Доказательством этого происшествия, возможно, могут служить видеозаписи с камер наблюдения учебного центра. Свидетелей больше не было, кроме моей мамы. Мой отец на данный момент находится в областной клинической больнице с тяжелыми травмами лица и закрытой черепно-мозговой травмой», — написала Надежда.