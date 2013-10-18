Обладатели самых низких певческих голосов выступят в филармонии

Слово «profundo» по-итальянски означает «глубокий». Певцы с такими тембрами встречаются крайне редко. Принято считать, что настоящие профундо, или октависты — явление сугубо славянское. Уникальные голоса басов-профундо подобны контрабасам или большим колоколам, им доступны предельно низкие ноты, которые неизменно поражают публику, оказывая на нее поистине магическое воздействие. Объемные и невероятно глубокие тембры голосов Михаила Круглова, Сергея Крыжненко и Владимира Миллера, составляющих этот единственный в своем роде ансамбль, сливаясь вместе, образуют неповторимое, почти органное звучание, сообщает пресс-служба филармонии.