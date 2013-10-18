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Обладатели самых низких певческих голосов выступят в филармонии

18 октября 2013, 09:28
Не имеющий аналогов в мировой практике музыкальный проект «Три баса-профундо» выступит 18 октября на сцене Тюменской филармонии с программой «Любви все возрасты покорны…».
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Тюмень

Не имеющий аналогов в мировой практике музыкальный проект «Три баса-профундо» выступит 18 октября на сцене Тюменской филармонии с программой «Любви все возрасты покорны…».

Арии из опер, классические романсы и народные мелодии исполняют обладатели уникальных, самых низких мужских голосов: заслуженный артист России Владимир Миллер, заслуженный артист Республики Карелия Михаил Круглов, солист Харьковского театра оперы и балета Сергей Крыжненко.

Партию фортепиано исполняет доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории Михаил Бузин.

«Три баса-профундо» — не имеющий аналогов в мировой практике музыкальный проект, возникший в Санкт-Петербурге в 2009 году и объединивший в единый виртуозный ансамбль солирующих басов, обладающих самыми низкими певческими голосами.

Слово «profundo» по-итальянски означает «глубокий». Певцы с такими тембрами встречаются крайне редко. Принято считать, что настоящие профундо, или октависты — явление сугубо славянское. Уникальные голоса басов-профундо подобны контрабасам или большим колоколам, им доступны предельно низкие ноты, которые неизменно поражают публику, оказывая на нее поистине магическое воздействие. Объемные и невероятно глубокие тембры голосов Михаила Круглова, Сергея Крыжненко и Владимира Миллера, составляющих этот единственный в своем роде ансамбль, сливаясь вместе, образуют неповторимое, почти органное звучание, сообщает пресс-служба филармонии.

В программе арии и песни из опер, русские и украинские народные песни, романсы и не только. Более подробная программа — в «Афише» NashGorod.ru.

Стоимость билетов: 500 — 1 000 руб.

Служба информации и бронирования 68-77-77

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