Горячее водоснабжение отключают в Тюмени на неделю

До 16 сентября не будет горячего водоснабжения в нескольких районах города в связи с ремонтными работами на ТЭЦ-2, об этом сообщают объявления на многоэтажках города. В «Тепло Тюмени» эту информацию подтверждают.
Отметим, ТЭЦ-2 ежегодно встает на профилактический ремонт, и обычно горячее водоснабжение на весь город до Восточного микрорайона подается в этот момент от ТЭЦ-1, без воды остается только район Войновки. В этом году почему-то этого не происходит. Под отключение попадают дома на Войновке, а также по улицам Седова, 50 лет ВЛКСМ, Волгоградской, на Московском и Червишевком трактах, проезде 9 мая и других.
На ТЭЦ-2 сообщают, что ремонт действительно планируется с сегодняшнего дня, но к 9 часам утра пока насосы не были отключены.
Комментарий компании «Фортум» появится позже.