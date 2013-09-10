Горячее водоснабжение отключают в Тюмени на неделю

Отметим, ТЭЦ-2 ежегодно встает на профилактический ремонт, и обычно горячее водоснабжение на весь город до Восточного микрорайона подается в этот момент от ТЭЦ-1, без воды остается только район Войновки. В этом году почему-то этого не происходит. Под отключение попадают дома на Войновке, а также по улицам Седова, 50 лет ВЛКСМ, Волгоградской, на Московском и Червишевком трактах, проезде 9 мая и других.