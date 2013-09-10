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Горячее водоснабжение отключают в Тюмени на неделю

10 сентября 2013, 09:20
Во многих домах областного центра вновь отключают горячее водоснабжение. Причина тому — ремонтные работы на ТЭЦ-2.

До 16 сентября не будет горячего водоснабжения в нескольких районах города в связи с ремонтными работами на ТЭЦ-2, об этом сообщают объявления на многоэтажках города. В «Тепло Тюмени» эту информацию подтверждают.

Отметим, ТЭЦ-2 ежегодно встает на профилактический ремонт, и обычно горячее водоснабжение на весь город до Восточного микрорайона подается в этот момент от ТЭЦ-1, без воды остается только район Войновки. В этом году почему-то этого не происходит. Под отключение попадают дома на Войновке, а также по улицам Седова, 50 лет ВЛКСМ, Волгоградской, на Московском и Червишевком трактах, проезде 9 мая и других.

На ТЭЦ-2 сообщают, что ремонт действительно планируется с сегодняшнего дня, но к 9 часам утра пока насосы не были отключены.

Комментарий компании «Фортум» появится позже.

#Новости#Горячая вода#Фортум#ТЭЦ-2#ТЭЦ-1#Женя#Общество
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