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Пассажирский «Боинг» совершил аварийную посадку в «Рощино»

4 сентября 2013, 09:34
Самолет компании «Ютэйр», вылетевший накануне днем из Тюмени в Мюнхен, вынужден был вернуться в аэропорт.

Cамолет компании «Ютэйр», вылетевший накануне днем из Тюмени в Мюнхен, вынужден был вернуться в аэропорт.

Командир самолета «Боинг-737», вылетевшего в 13:25 в Мюнхен, принял решение вернуться в аэропорт после того, как в полете на борту сработала пожарная сигнализация.

Как сообщают в областном управлении МЧС, посадка прошла в штатном режиме, никто из 70 пассажиров, находившихся на борту, не пострадал.

«Спецсредства выехали на место, но нам дали отбой еще в пути», — пояснили NashGorod.ru в cлужбе пожаротушения МЧС.

Видео — Сергей Шарапов

#Новости#Самолет#Аэропорт Рощино#ЮТэйр#ГУ МЧС по Тюменской области#Аварийная ситуация#Дарья#Происшествия
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