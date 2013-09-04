Пассажирский «Боинг» совершил аварийную посадку в «Рощино»

Cамолет компании «Ютэйр», вылетевший накануне днем из Тюмени в Мюнхен, вынужден был вернуться в аэропорт.
Командир самолета «Боинг-737», вылетевшего в 13:25 в Мюнхен, принял решение вернуться в аэропорт после того, как в полете на борту сработала пожарная сигнализация.
Как сообщают в областном управлении МЧС, посадка прошла в штатном режиме, никто из 70 пассажиров, находившихся на борту, не пострадал.
«Спецсредства выехали на место, но нам дали отбой еще в пути», — пояснили NashGorod.ru в cлужбе пожаротушения МЧС.
Видео — Сергей Шарапов