На сохранение памятников культуры в прошлом году ушел почти млрд рублей

Сегодня в Тюменской области насчитывается 1746 объектов культурного наследия. В текущем году в рамках программы «Сохранение и использование объектов культурного наследия Тюменской области» проводятся работы по сохранению 39 объектов, в том числе по сохранению 14 объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности.
В 2012 году финансирование программы составило 982208 тысяч рублей.
По данным аппарата комитета областной Думы по социальной политике, на 01 мая 2013 в собственности Тюменской области находится 28 зданий регионального значения и 54 здания федерального значения со статусом памятника истории и культуры, а также 10 зданий, отнесенных к выявленным объектам культурного наследия.
Следует отметить, что 53 объекта из 92, находящихся в собственности Тюменской области, приняты в областную собственность из федеральной собственности включая ансамбль Тобольского кремля и Менового двора (41 здание и сооружение) и Троицкий монастырь (4 здания и сооружения).
В настоящее время, доля объектов, находящихся в областной собственности в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет 86,9 %.
За счет бюджетных инвестиций в 2013 году осуществляются мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия регионального значения. За счет внебюджентных инвестиций в 2012 году разработаны и утверждены проекты зон охраны 12 объектов культурного наследия регионального значения, в 2013 году разрабатываются проекты зон охраны 11 объектов.
4 июня 2013 года состоялось выездное заседание комитета областной Думы по социальной политике по вопросу: «Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), развитие народного творчества в Тюменской области», на котором обсуждалась тема сохранения памятников. Этот вопрос планируется рассмотреть на очередном заседании областной Думы 27 июня 2013 года.