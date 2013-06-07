На сохранение памятников культуры в прошлом году ушел почти млрд рублей

Сегодня в Тюменской области насчитывается 1746 объектов культурного наследия. В текущем году в рамках программы «Сохранение и использование объектов культурного наследия Тюменской области» проводятся работы по сохранению 39 объектов, в том числе по сохранению 14 объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности.