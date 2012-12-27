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В «Ямальском» микрорайоне введен первый дом

27 декабря 2012, 13:01
Более ста семей переселенцев с северных городов области получат ключи от новых квартир уже в начале нового года. На первый дом в микрорайоне «Ямальском» уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Более ста семей переселенцев с северных городов области получат ключи от новых квартир уже в начале нового года. На первый дом в микрорайоне «Ямальском» уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Первой введена панельная 10-этажка длиной в 4 подъезда. Напомним, в первом полугодии 2013 года застройщик «Запсибгазпром» планирует ввести 6 панельных домов микрорайона.

Всего в микрорайоне, который находится в Восточном АО Тюмени в районе от МЖК до объездной дороги, строится 14 домов разной этажности – панельные и монолитно-каркасные.

Микрорайон возводится за счет бюджетных средств ЯНАО, в том числе средств ОАО «Газпром», при поддержке «Фонда жилищного строительства ЯНАО». Заселиться в него должны 2500 семей переселенцев с Крайнего Севера.

Дома в микрорайоне «Ямальский» будут не только комфортными, но и потрясающе красивыми. Их фасады будут переливаться сразу 36-тью различными цветами и оттенками, имитирующими волшебство и красоту северного сияния.

Фото с сайта жилищного строительства ЯНАО.

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