В «Ямальском» микрорайоне введен первый дом

Более ста семей переселенцев с северных городов области получат ключи от новых квартир уже в начале нового года. На первый дом в микрорайоне «Ямальском» уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

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