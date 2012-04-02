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Садовые общества без мусора и пожаров

2 апреля 2012, 12:43
Дачный сезон не за горами. О том, как уберечь дачу, как содержать и благоустраивать садовое общество, поговорят тюменские специалисты на «круглом столе».

Дачный сезон не за горами. О том, как уберечь дачу, как содержать и благоустраивать садовое общество, поговорят тюменские специалисты на «круглом столе».

Управа Калининского округа организовала мероприятие, чтобы обсудить с председателями садоводческих объединений вопросы обеспечения пожарной безопасности, защиты от лесных пожаров территории садоводческих объединений в весенне-летний пожароопасный период; вопросы содержания и благоустройства прилегающих территорий, заключении договоров на вывоз ТБО. А также проведение субботника 21 апреля 2012 года.

Мероприятие состоится 4 апреля в 16 часов в управе Калининского административного округа по адресу ул. Луначарского, 61, передает пресс-служба администрации города Тюмени.

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