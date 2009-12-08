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Елочные игрушки hand-made: мастер-класс от тюменских декораторов

8 декабря 2009, 18:00
Елочные игрушки в огромном количестве наводнили полки магазинов: большие и крошечные, аляповатые и монохромные, ажурные и монолитные. Казалось бы, чего ещё желать? Но нет в них души, изюминки, милой неправильности, присущей изделиям ручной работы.

Как сделать эксклюзивные вещицы для елки своими руками корреспонденту nashgorod.ru показали декораторы ателье-студии «Модистка».

Куколка станет бабочкой

Для сверкающей и воздушной бабочки нам понадобятся бусинки, пайетки, фетр, кусочки сетки, парчовая лента, лекало бабочки и клеевой пистолет (можно заменить клеем «Момент»).

Из фетра по лекалу выкраиваем бабочку. Для крепления деталей используется клеевой пистолет — универсальное оружие декораторов. Украшаем бабочку по контуру пайетками, чередуя цвета. Кое-где прикрепляем серебряные бусинки. Затем из сетки вырезаем лепестки, нам понадобится 8 штук. Берем по 2 лепестка и приклеиваем на верхние крылья бабочки. На точки, куда капнули клей, прикрепляем пайетки. Объемные лепестки делаем, свернув в трубочку сетку и закрепив пайетками с клеем. Нижние крылья бабочки — это сложеные пополам лепестки. Отмеряем парчовую ленту из органзы для петельки, которую крепим с помощью клеевого пистолета и маскируем серебряными бусинами. Последний штрих — бабочку сбрызгиваем лаком для волос и посыпаем блестками. При желании бабочку можно сделать двусторонней. Стоимость материалов для фетровой елочной игрушки — около 100 руб.

Следующий вариант бабочки делается аналогично, единственное отличие — в отделке использованы перья.

Месяц, месяц, ты могуч…

Для изготовления мягкой елочной игрушки понадобятся бусинки, пайетки, серебристая тесьма, атлас (или бархат), наполнитель, тесьма для петельки.

Выкраиваем из ткани 2 детали месяца, сшиваем, выворачиваем и набиваем. Зашиваем вручную отверстие для набивки и приступаем к декорированию. Сначала замаскируем швы: для этого нам пригодится серебристая тесьма с бахромой, которая приклеивается в местах стыков. Затем лицевая поверхность равномерно покрывается бусинами и пайетками, которые крепятся с помощью клеевого пистолета. Следующий шаг — отрезаем ленту для петельки, концы которой завязываем в симпатичный бантик. Приклеиваем её. Вот и все.

Крутится, вертится шар голубой

Интерпретация на тему классического елочного украшения: основа может делаться из соломы (вариант — газета), которые туго обматываются нитками. Поверх приклеиваются полоски из парчи или бархата шириной 3 см. Стыки маскируем серебристой тесьмой. Сверху крепим петельку, которую маскируем бусинами.

Ирина Шарова

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