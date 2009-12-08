Елочные игрушки hand-made: мастер-класс от тюменских декораторов

Как сделать эксклюзивные вещицы для елки своими руками корреспонденту nashgorod.ru показали декораторы
Куколка станет бабочкой
Для сверкающей и воздушной бабочки нам понадобятся бусинки, пайетки, фетр, кусочки сетки, парчовая лента, лекало бабочки и клеевой пистолет (можно заменить клеем «Момент»).
Из фетра по лекалу выкраиваем бабочку. Для крепления деталей используется клеевой пистолет — универсальное оружие декораторов. Украшаем бабочку по контуру пайетками, чередуя цвета.
Следующий вариант бабочки делается аналогично, единственное отличие — в отделке использованы перья.
Месяц, месяц, ты могуч…
Для изготовления мягкой елочной игрушки понадобятся бусинки, пайетки, серебристая тесьма, атлас (или бархат), наполнитель, тесьма для петельки.
Выкраиваем из ткани 2 детали месяца, сшиваем, выворачиваем и набиваем. Зашиваем вручную отверстие для набивки и приступаем к декорированию. Сначала замаскируем швы: для этого нам пригодится серебристая тесьма с бахромой, которая приклеивается в местах стыков. Затем лицевая поверхность равномерно покрывается бусинами и пайетками, которые крепятся с помощью клеевого пистолета. Следующий шаг — отрезаем ленту для петельки, концы которой завязываем в симпатичный бантик. Приклеиваем её. Вот и все.
Крутится, вертится шар голубой
Интерпретация на тему классического елочного украшения: основа может делаться из соломы (вариант — газета), которые туго обматываются нитками. Поверх приклеиваются полоски из парчи или бархата шириной 3 см. Стыки маскируем серебристой тесьмой. Сверху крепим петельку, которую маскируем бусинами.
Ирина Шарова