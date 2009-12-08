Елочные игрушки hand-made: мастер-класс от тюменских декораторов

Из фетра по лекалу выкраиваем бабочку. Для крепления деталей используется клеевой пистолет — универсальное оружие декораторов. Украшаем бабочку по контуру пайетками, чередуя цвета. Кое-где прикрепляем серебряные бусинки. Затем из сетки вырезаем лепестки, нам понадобится 8 штук. Берем по 2 лепестка и приклеиваем на верхние крылья бабочки. На точки, куда капнули клей, прикрепляем пайетки. Объемные лепестки делаем, свернув в трубочку сетку и закрепив пайетками с клеем. Нижние крылья бабочки — это сложеные пополам лепестки. Отмеряем парчовую ленту из органзы для петельки, которую крепим с помощью клеевого пистолета и маскируем серебряными бусинами. Последний штрих — бабочку сбрызгиваем лаком для волос и посыпаем блестками. При желании бабочку можно сделать двусторонней. Стоимость материалов для фетровой елочной игрушки — около 100 руб.