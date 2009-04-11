Археолог переписал крестный путь Христа

Открытия Гибсона изложены в его только что вышедшей книге "The Final Days of Jesus" ("Последние дни Иисуса"). Его авторитет как ученого высок (он работает в иерусалимском археологическом институте Олбрайта, является профессором археологии в университете Северной Каролины). Тем не менее, многие священнослужители полагают, что паломники едва ли откажутся от освященного веками маршрута Виа Долороза со всеми его четырнадцатью стояниями или "станциями". Преподобный Билл Брайтон из англиканского собора святого Георгия в Иерусалиме полагает, что для паломников важно не столько дотошно следовать предписанному пути, сколько очутиться в месте, освященном молитвами верующих.