Археолог переписал крестный путь Христа

Согласно ей, пилигримы, повторяющие этот маршрут, столетиями ходят не в том направлении. Виной тому - нагромождение заблуждений, появившихся еще в Средние века. О выводах профессора Гибсона пишет газета The Daily Mail 10 апреля (на этот день в 2009 году у католиков падает Страстная пятница).
Гибсон полагает, что ошибка кроется в представлении о том, где располагалась претория, место, где Пилат осудил Христа на казнь. Претория размещалась в крепости Антония. Традиционно считается, что это место находится к северу от Голгофы. Однако раскопки показали, что сохранившиеся там руины принадлежат скромной сторожевой башне.
Более подходящее для претории место находится в 900 метрах к югу, возле Яффских ворот. Это - довольно обширный мощеный двор, где сохранились остатки платформы площадью около двух квадратных метров. Гибсон утверждает, что эта деталь описана в Евангелии от Иоанна ("Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа". Ин.19:13).
Собственно Голгофа, поклониться которой верующие приходят в храм Гроба Господня, по версии Гибсона, расположена в 20 метрах в стороне, возле церкви Сорока мучеников. Карту двух маршрутов - традиционного и "настоящего" можно посмотреть по ссылке.
Открытия Гибсона изложены в его только что вышедшей книге "The Final Days of Jesus" ("Последние дни Иисуса"). Его авторитет как ученого высок (он работает в иерусалимском археологическом институте Олбрайта, является профессором археологии в университете Северной Каролины). Тем не менее, многие священнослужители полагают, что паломники едва ли откажутся от освященного веками маршрута Виа Долороза со всеми его четырнадцатью стояниями или "станциями". Преподобный Билл Брайтон из англиканского собора святого Георгия в Иерусалиме полагает, что для паломников важно не столько дотошно следовать предписанному пути, сколько очутиться в месте, освященном молитвами верующих.