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Министр культуры насчитал в России 2000 утраченных памятников

2 апреля 2009, 09:35
Около двух тысяч памятников культуры погибли в России за последние десять лет. Такую цифру привел министр культуры Александр Авдеев, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. На грани разрушения находятся 2663 объекта культуры.

По мнению министра, утрата памятников происходит из-за отсутствия у них хозяев: "У многих памятников нет пользователей, за них никто не отвечает". Министра цитируют "Вести". Всего в реестре министерства культуры учтено 25 тысяч федеральных и 62 тысячи региональных памятников.

РИА Новости приводит два высказывания Авдеева относительно того, как надо спасать памятники, в частности передавая их в частные руки: "Это мировая практика, это наше будущее". Министр тут же уточнил свою позицию: "Пока наши реалии таковы, что, как только объект будет передан в частную собственность, обязательства по его восстановлению будут забыты".

Телеканал "Культура" со ссылкой на ИТАР-ТАСС приводит слова Авдеева о том, что его ведомство в течение двух лет собирается "прорабатывать" закон о меценатстве. По словам министра, только сейчас общество "созрело для того, чтобы поощрять меценатов".

#Новости#Памятники#Россия#Таня#Культура
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