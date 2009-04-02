Министр культуры насчитал в России 2000 утраченных памятников

По мнению министра, утрата памятников происходит из-за отсутствия у них хозяев: "У многих памятников нет пользователей, за них никто не отвечает". Министра цитируют "Вести". Всего в реестре министерства культуры учтено 25 тысяч федеральных и 62 тысячи региональных памятников.
РИА Новости приводит два высказывания Авдеева относительно того, как надо спасать памятники, в частности передавая их в частные руки: "Это мировая практика, это наше будущее". Министр тут же уточнил свою позицию: "Пока наши реалии таковы, что, как только объект будет передан в частную собственность, обязательства по его восстановлению будут забыты".
Телеканал "Культура" со ссылкой на ИТАР-ТАСС приводит слова Авдеева о том, что его ведомство в течение двух лет собирается "прорабатывать" закон о меценатстве. По словам министра, только сейчас общество "созрело для того, чтобы поощрять меценатов".