Министр культуры насчитал в России 2000 утраченных памятников

РИА Новости приводит два высказывания Авдеева относительно того, как надо спасать памятники, в частности передавая их в частные руки: "Это мировая практика, это наше будущее". Министр тут же уточнил свою позицию: "Пока наши реалии таковы, что, как только объект будет передан в частную собственность, обязательства по его восстановлению будут забыты".