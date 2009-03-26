Евросоюз к 2011 году снизит стоимость роуминга

Максимальная стоимость SMS в роуминге не будет превышать 11 центов. Сейчас передача такого текстового сообщения обходится в среднем в 29 центов, что почти в десять раз больше, чем при передаче по внутренней сети. Некоторые страны взимают за SMS в роуминге до 80 центов.
Падение цен на роуминг будет происходить постепенно. Так, французский абонент, который за минуту разговора в Великобритании платит 45 центов, до конца 2009 года снизится до 43 центов. К середине 2010 года цена упадет до 39 евроцентов.
Страны Евросоюза также решили с 2010 года снижать стоимость передачи данных по сетям мобильной связи. Максимальная цена мегабайта в роуминге в 2010 году составит 80 центов, а в 2011 - 50 центов.
Длина разговора будет определяться в сторону ближайшего тридцатисекундного интервала. В настоящее время последняя неполная минута засчитывается как полная.
Переговоры о снижении стоимости роуминга начались еще в 2006 году. Тогда предполагалось снизить стоимость разговоров в роуминге вдвое.