Евросоюз к 2011 году снизит стоимость роуминга

Максимальная стоимость SMS в роуминге не будет превышать 11 центов. Сейчас передача такого текстового сообщения обходится в среднем в 29 центов, что почти в десять раз больше, чем при передаче по внутренней сети. Некоторые страны взимают за SMS в роуминге до 80 центов.