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«Тюменской строкой» о талантах земли Сибирской

26 октября 2008, 15:11
Недавний визит «Литературного экспресса» отчетливо продемонстрировал, что столичные литераторы твердо уверены, будто в нашей области писателей и поэтов нет.
Сюжет
Тюмень

Что уж там говорить о москвичах, когда даже наши земляки подчас не знают местных писателей и поэтов! Восполнить этот пробел и призвана антология «Тюменской строкой», представленная 22 октября.

На пресс-конференции, посвященной выходу книги, собрались представители Тюменского отделения союза писателей России, которые, собственно, и стали главными героями издания, а также авторы и представители прессы. По словам Юрия Мешкова, члена Союза писателей России и автора антологии, «книга стала своего рода справочником, путеводителем по миру литературы нашей области, в котором представлены биографические справки и образцы творчества писателей – членов Тюменской писательской организации, принятых в её ряды с февраля 1963» года. Идейным вдохновителем проекта стал Анатолий Омельчку, который оказал неоценимую помощь при создании антологии и поспособствовал её скорейшему выходу в свет».

«Книга вышла в год 45-летия Тюменской писательской организации и стала отличным подарком к юбилею, - говорит Николай Денисов, ответственный секретарь Тюменского регионального отделения Союза писателей России. – В антологии представлены все авторы, что были приняты в Союз писателей в нашей области. Составлена книга в хронологическом порядке их вступления в ряды Союза – начиная с Ивана Истомина и заканчивая Николаем Ольковым. К сожалению, многих уже нет с нами, но эта книга позволит сохранить память о наших коллегах для потомков, и, надеемся, сможет изменить мнение москвичей о «бездарности» нашей области. К тому же «Тюменской строкой» станет отличным пособием для изучающих литературу нашего края и всех тех, кто неравнодушен к литературе».

#Новости#Литература#Тюмень#Таня#Культура
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