«Тюменской строкой» о талантах земли Сибирской

«Книга вышла в год 45-летия Тюменской писательской организации и стала отличным подарком к юбилею, - говорит Николай Денисов, ответственный секретарь Тюменского регионального отделения Союза писателей России. – В антологии представлены все авторы, что были приняты в Союз писателей в нашей области. Составлена книга в хронологическом порядке их вступления в ряды Союза – начиная с Ивана Истомина и заканчивая Николаем Ольковым. К сожалению, многих уже нет с нами, но эта книга позволит сохранить память о наших коллегах для потомков, и, надеемся, сможет изменить мнение москвичей о «бездарности» нашей области. К тому же «Тюменской строкой» станет отличным пособием для изучающих литературу нашего края и всех тех, кто неравнодушен к литературе».