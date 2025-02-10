Рейтинг
Инвесторов
Тюменской области
В Тюменской области нефтегазовые гиганты и энергетики традиционно лидируют по объемам вложений. Но за привычными именами скрываются интересные детали: кто строит умные фермы, кто модернизирует аэропорт, а кто инвестирует в биотехнологии будущего? В нашем рейтинге — не только цифры, но и истории о том, как компании меняют регион, вкладывая миллиарды в его развитие.
Чтобы оценить инвестиционную активность компаний, зарегистрированных в Тюменской области, мы проанализировали их финансовую отчётность за 2023 год по показателю «внеоборотные активы» (за 2023 года, так как за 2024 год компании еще не отчитывались). В нашем исследовании мы также учли дочерние компании. В результате мы составили рейтинг крупнейших инвесторов региона.
В рейтинг не вошли стратегические предприятия, отчётность которых не опубликована. Также в рейтинг вошли предприятия, работающие в регионе. При этом у них могут быть владельцы и за пределами Тюменской области.
Наибольший вклад в развитие региона внесли компании, связанные с нефтегазовым сектором, на который приходится ~65% всех инвестиций в топ-20 компаний. Также стоит отметить вклад компаний, завязанных на энергетике и коммунальном хозяйстве, а также агропромышленной деятельности.