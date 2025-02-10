Рейтинг
Инвесторов

Тюменской области

В Тюменской области нефтегазовые гиганты и энергетики традиционно лидируют по объемам вложений. Но за привычными именами скрываются интересные детали: кто строит умные фермы, кто модернизирует аэропорт, а кто инвестирует в биотехнологии будущего? В нашем рейтинге — не только цифры, но и истории о том, как компании меняют регион, вкладывая миллиарды в его развитие.

Как считали

Чтобы оценить инвестиционную активность компаний, зарегистрированных в Тюменской области, мы проанализировали их финансовую отчётность за 2023 год по показателю «внеоборотные активы» (за 2023 года, так как за 2024 год компании еще не отчитывались). В нашем исследовании мы также учли дочерние компании. В результате мы составили рейтинг крупнейших инвесторов региона.

В рейтинг не вошли стратегические предприятия, отчётность которых не опубликована. Также в рейтинг вошли предприятия, работающие в регионе. При этом у них могут быть владельцы и за пределами Тюменской области.

Наибольший вклад в развитие региона внесли компании, связанные с нефтегазовым сектором, на который приходится ~65% всех инвестиций в топ-20 компаний. Также стоит отметить вклад компаний, завязанных на энергетике и коммунальном хозяйстве, а также агропромышленной деятельности.

1

«Сибур холдинг»

Производство нефтепродуктов
79,2 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Крупнейший нефтехимический холдинг России, ключевой игрок в переработке попутного нефтяного газа. В Тюменской области контролирует производственные мощности по выпуску полипропилена и полиэтилена.

Основные направления инвестиционной политики — модернизация существующих активов, расширение присутствия на международных рынках и локализация производства.

В 2023-м году на «ЗапСибНефтехиме» (один из крупнейших производственных комплексов СИБУРа) ввели в эксплуатацию второй комплекс для осушки и очистки пропановой фракции с использованием азеотропного метода. Проект, стоимость которого превышает 2 миллиарда рублей, обеспечит бесперебойную поставку сырья на производство пиролиза, даже если Центральная газофракционирующая установка будет проходить техническое обслуживание.

Модернизация установки пиролиза на Тобольской площадке позволила увеличить выпуск этилена на 15%. Часть инвестиций направлена на снижение углеродного следа за счет внедрения замкнутых систем водоснабжения.

2

«Транснефть-Сибирь »

Транспортирование по трубопроводам нефти
40,2 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Оператор нефтепроводной системы, обеспечивающий транспортировку сырья с месторождений Западной Сибири. Основные инвестиции компании направлены на модернизацию нефтепроводов, повышение пропускной способности и безопасность транспортировки нефти.

Ключевой проект 2023 года — реконструкция участка нефтепровода «Сургут—Полоцк» с заменой изношенных труб и установкой систем автоматического мониторинга утечек. Цель проекта — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

3

«СУЭНКО »

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
6 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Основной поставщик электроэнергии в регионе, обслуживает промышленные объекты и жилой сектор.

Ключевой проект 2023 года — масштабная ремонтная кампания на коммунальных сетях в городах Тюменской области. По оценкам специалистов СУЭНКО, стоимость работ по ремонту и модернизации объектов теплоэнергетической инфраструктуры превысит 446 миллионов рублей.

В рамках реализации программ Тобольский филиал планирует провести работы по ремонту и модернизации десяти участков теплосетей общей протяженностью около трёх километров. Выбор участков осуществлялся совместно с администрацией Тобольска с учётом их состояния и срока эксплуатации. Будут отремонтированы наиболее изношенные участки коммунальной инфраструктуры.

4

«Талк лизинг»

Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
5,6 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Специализируется на лизинге буровых установок, автоцистерн и строительной техники для нефтегазовых компаний. Инвестиции компании, ожидаемо, направлены на лизинг спецтехники для нефтегазового сектора и логистики, включая арктические проекты.
Ключевой проект 2023 года — покупка 40 автономных дизельных электростанций для арктических месторождений в партнерстве с «Новатэк».

5

«Новатэк НТЦ»

Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
5,3 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Центр занимается исследованиями в области сжижения газа, геологоразведки и экологии. Инвестиции направляются на научные разработки для газовой отрасли, цифровизацию и тестирование новых технологий.

Ключевой проект 2023 года — строительство научно-технического центра в Тюмени.
Там будут исследовать и разрабатывать технологии, используемые в нефтедобыче, такие как керн и пластовые флюиды. Также здесь будет проводиться полный цикл исследований горных пород, материалов и реагентов для строительства скважин, а также изучение компонентов окружающей среды.

6

«Аггреко Евразия»

Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
3,7 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Крупный дистрибьютор европейской и российской агротехники в Уральском регионе. Среди его партнеров: ООО «Газпром нефть», ПАО «ТМК», ПАО «НК „Роснефть“», ПАО «Лукойл» и др.

7

«Элит строй»

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
2,9 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Компания реализует проекты комплексной застройки, включая социальную инфраструктуру. В 2023 году «Элит Строй» ввело 144 134 жилых квадратных метров. Это не считая мест общего пользования, коммерческих помещений, паркингов и торгового центра «Среда» в ЖК «Звёздный». Компания инвестирует в земельный банк и уже вышла на столичный рынок.

8

«Тюмень водоканал»

Забор, очистка и распределение воды
2,9 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Монополист в сфере водоподготовки и канализации в Тюмени. Инвестиции компании направлены на модернизацию систем водоснабжения, внедрение экологичных методов очистки стоков. Ключевой проект 2023 года — реконструкция очистных сооружений с установкой мембранных фильтров. Снижение сброса загрязняющих веществ в реку Тура на 30%.

9

«Газпромнефть-Ярсале»

Добыча природного газа и газового конденсата
2,5 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Дочка «Газпром нефти», развивает трудноизвлекаемые запасы в ЯНАО. Ключевой проект 2023 года — бурение горизонтальных скважин с многостадийным ГРП. Запуск цифровой системы управления добычей, сократившей простои на 20%.

10

«СоюзГазТехнология»

Утилизация вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье
2,5 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Поставляет компрессоры, фильтры и системы безопасности для газовой отрасли. В 2023 году компания подписала соглашение о сотрудничестве с египетской компанией Alexandria Petroleum Maintenance. Сотрудничество с Египтом может способствовать укреплению позиций не только в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, но и в субтропической части континента. Египет является значимым центром логистики и инвестиций.

Инвестиционные возможности

Стоит отметить, что в Оренбуржье власти пытаются создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций. Так, в Оренбургской области действует стратегия социально-экономического развития, рассчитанная до 2030 года. Она основана на взаимодействии органов власти, бизнеса и общества. Ее концепция ориентирована на предприятия нефтегазодобывающей отрасли и глубокой переработки, в том числе продукции агропромышленного комплекса. Сегодня ОЭЗ «Оренбуржье» насчитывает 20 резидентов. Для резидентов, осуществляющих капитальные вложения в территории присутствия, действуют льготы, субсидии и комплекс мер поддержки.

А еще Оренбуржье — это ворота России в Азию. Через наш регион проходит международный транспортный маршрут «Шелковый путь», который связывает Казахстан и страны Центральной Азии с Европейской частью России. Севернее области протягивается транссибирская магистраль, южнее — среднесибирская.
Что касается природных богатств, то по объему разведанных запасов и добыче полезных ископаемых Оренбургская область в числе ведущих регионов страны.
Величина ценности природных ресурсов, по данным справочника «Геологическая служба России», достигает 500 млрд долларов.

Важно, что в Оренбургской области свыше 10,5 млн га сельскохозяйственных угодий. По посевным площадям регион занимает 3 место в России. Кроме того, Оренбуржье — столица солнечной энергетики России: у нас действуют 18 гелиостанций общей мощностью 370 МВт.

Итак, возможностей для ведения бизнеса в Оренбуржье много. И инвестиции в основной капитал области составляют 293,4 млрд рублей. А компаний с иностранным капиталом работает в нашем регионе свыше 450.

11

«Газпром газораспределение Север»

Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
2,5 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Обеспечивает подключение домовладений и предприятий к магистральному газу.
Ключевой проект 2023 года — строительство межпоселкового газопровода «Тюмень—Ялуторовск» протяженностью 45 км. Газификация 10 сел в Нижнетавдинском районе.

12

«ТК Тюменьагро»

Выращивание овощей защищенного грунта
2,4 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Крупнейший агрохолдинг региона, владеет фермами и тепличными комплексами.
Ключевой проект 2023 года — строительство роботизированной молочной фермы на 2000 коров. Внедрение системы анализа качества кормов на основе ИИ.

13

«УСТЭК»

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
2,1 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Предприятие занимается производством, транспортировкой и продажей тепловой энергии в Тюмени. Основная задача — обеспечить теплом жилые дома, важные социальные объекты и других потребителей, подключённых к централизованной системе теплоснабжения города. Ключевой проект 2023 года — прокладка оптоволокна в 15 отдаленных поселках. Запуск платформы «Умный город» для управления ЖКХ Тюмени.

14

«Аэропорт Рощино»

Авиаперевозки, обслуживание воздушных судов
1,8 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Международный хаб, связывающий Урал с Москвой, СПб и странами Азии.
Ключевой проект 2023 года — модернизация грузового терминала. Установка системы автоматической сортировки багажа, увеличение пропускной способности.

15

«Протеинсиб»

Биотехнологии, производство кормовых добавок
1,5 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Компания инвестирует в биотехнологии в производстве кормов, эксперименты с альтернативными источниками белка. Ключевой проект 2023 года — запуск линии по переработке люцерны в высокобелковый концентрат. Также компания проводит эксперименты с выращиванием насекомых для кормов.

16

«ТСЗ»

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
1,3 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Во главе «ТСЗ» стоит один из лидеров списка самых богатых людей Тюменской области Михаил Вольфсон. Компания напрямую связана с застройщиком ПСК «Дом». Активно занимается строительством недвижимости в Тюменской области и за ее пределами.

17

«Югра транс строй лес»

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей,
лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
1,1 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Ключевой поставщик пиломатериалов для строительной отрасли Урала. С 2016 года компания «Югра Транс Строй Лес» приступает к реализации проектов по возведению объектов энергетической инфраструктуры. В частности, речь идёт о строительстве воздушных линий электропередачи напряжением 6, 10 и 110 кВ, а также подстанций мощностью 35 кВ. Параллельно с этим компания ведет работу над развитием нефте- и газопроводных магистралей.

18

«Трейд комфорт»

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 млрд ₽
Инвестиции за 2023 год

Еще одна компания под руководством Михаила Вольфсона, она связана с фигурирующей ранее в рейтинге компанией ПСК «Дом».

19

«Аминосиб»

Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов
990 млн ₽
Инвестиции за 2023 год

Это предприятие — один из ведущих производителей аминокислот в России. Оно использует передовые технологии и перерабатывает пшеницу в больших объёмах, более 120 тысяч тонн в год. Это крупный инвестиционный проект в Тюменской области, имеющий федеральное значение.

20

«Гамма ивест»

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
984 млн ₽
Инвестиции за 2023 год

ООО «ГАММА ИНВЕСТ» работает по направлениям: оптовая и розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Бенефициар компании депутат Тюменской областной Думы Алексей Салмин.

21

«Газпромнефть-Ангара»

Добыча нефти и газа
972 млн ₽
22

«Племенная индейка»

Производство яиц сельскохозяйственной птицы
929 млн ₽
23

ПАО «ОИРП»

Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
897 млн ₽
24

«Эльбрус дриллинг»

Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
758 млн ₽
25

АО «Геотек»

Геологоразведка и добыча полезных ископаемых
727 млн ₽
26

АО «Ютейр-инжиниринг»

Авиационный инжиниринг и техническое обслуживание
678 млн ₽
27

«КСА Дойтаг Раша»

Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
672 млн ₽
28

АО «Стальмост»

Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
651 млн ₽
29

АО «ТОДЭП»

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
626 млн ₽
30

АО «МСЧ Нефтяник»

Медицинские услуги
562 млн ₽
31

«ТСГК»

Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
540 млн ₽
32

АО «Тюменский аккумуляторный завод»

Производство аккумуляторов, в том числе для автомобилей, аккумуляторных батарей и их составных частей
511 млн ₽
33

АО «ТПАТП № 1»

Пассажирские автоперевозки
501 млн ₽
34

«Интегра-бурение»

Бурение нефтяных и газовых скважин
446 млн ₽
35

«МФК Аквамолл»

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
445 млн ₽
36

«Стеклотех»

Производство стеклянных изделий
426 млн ₽
37

«Грифит»

Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
395 млн ₽
38

«Племзавод-Юбилейный»

Сельское хозяйство, разведение скота
374 млн ₽
39

«Технологическая компания Шлюмберже»

Нефтесервисные услуги и технологии
368 млн ₽
40

АО «Ютэйр»

Авиаперевозки
326 млн ₽
41

«ТЭО»

Сбор отходов
324 млн ₽
42

«Птицефабрика Пышминская»

Птицеводство
320 млн ₽
43

«Согласие»

Выращивание зерновых культур
314 млн ₽
44

«МСК»

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
299 млн ₽
45

АО «Птицефабрика Боровская»

Птицефабрика
290 млн ₽
46

АО «КСМ»

Производство изделий из бетона для использования в строительстве
268 млн ₽
47

«ТВС»

Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов
255 млн ₽
48

«Энерготехсервис»

Производство электроэнергии
237 млн ₽
49

«МНП Геодата»

Геодезия и картография
230 млн ₽
50

«ГПКИО»

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
228 млн ₽
51

«Автокран-Тюмень»

Аренда спецтехники
218 млн ₽
52

«Шабановское МПО»

Выращивание зерновых культур
218 млн ₽
53

АО «ТДСК»

Строительство и девелопмент
210 млн ₽
54

«Сибинтел-холдинг»

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
208 млн ₽
55

«ТПК Газ»

Транспортировка газа
207 млн ₽
56

«ГСК»

Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа
204 млн ₽
57

«Ириан»

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
201 млн ₽
58

«Асгард»

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
200 млн ₽
59

АО «ЦВМИР Сибирь»

Деятельность санаторно-курортных организаций
199 млн ₽
60

«Вояж-экспресс»

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
198 млн ₽
61

«НПП Сиббурмаш»

Производство оборудования для нефтегазовой отрасли
188 млн ₽
62

АО «УМК Нордмедком»

Деятельность по управлению холдинг-компаниями
186 млн ₽
63

«Пургеоком»

Геологоразведка
184 млн ₽
64

ПФ «АРС-пром»

Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
179 млн ₽
65

«Спортактив»

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
179 млн ₽
66

«Монолит»

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
177 млн ₽
67

АО «Аирто»

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
164 млн ₽
68

«Абсолют-агро»

Сельское хозяйство
154 млн ₽
69

АО «Золотые луга»

Сельское хозяйство
152 млн ₽
70

АО «Трастгрупп»

Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
147 млн ₽