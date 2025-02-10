Крупнейший нефтехимический холдинг России, ключевой игрок в переработке попутного нефтяного газа. В Тюменской области контролирует производственные мощности по выпуску полипропилена и полиэтилена. Основные направления инвестиционной политики — модернизация существующих активов, расширение присутствия на международных рынках и локализация производства. В 2023-м году на «ЗапСибНефтехиме» (один из крупнейших производственных комплексов СИБУРа) ввели в эксплуатацию второй комплекс для осушки и очистки пропановой фракции с использованием азеотропного метода. Проект, стоимость которого превышает 2 миллиарда рублей, обеспечит бесперебойную поставку сырья на производство пиролиза, даже если Центральная газофракционирующая установка будет проходить техническое обслуживание. Модернизация установки пиролиза на Тобольской площадке позволила увеличить выпуск этилена на 15%. Часть инвестиций направлена на снижение углеродного следа за счет внедрения замкнутых систем водоснабжения.

Основной поставщик электроэнергии в регионе, обслуживает промышленные объекты и жилой сектор. Ключевой проект 2023 года — масштабная ремонтная кампания на коммунальных сетях в городах Тюменской области. По оценкам специалистов СУЭНКО, стоимость работ по ремонту и модернизации объектов теплоэнергетической инфраструктуры превысит 446 миллионов рублей. В рамках реализации программ Тобольский филиал планирует провести работы по ремонту и модернизации десяти участков теплосетей общей протяженностью около трёх километров. Выбор участков осуществлялся совместно с администрацией Тобольска с учётом их состояния и срока эксплуатации. Будут отремонтированы наиболее изношенные участки коммунальной инфраструктуры.

Центр занимается исследованиями в области сжижения газа, геологоразведки и экологии. Инвестиции направляются на научные разработки для газовой отрасли, цифровизацию и тестирование новых технологий. Ключевой проект 2023 года — строительство научно-технического центра в Тюмени. Там будут исследовать и разрабатывать технологии, используемые в нефтедобыче, такие как керн и пластовые флюиды. Также здесь будет проводиться полный цикл исследований горных пород, материалов и реагентов для строительства скважин, а также изучение компонентов окружающей среды.

Поставляет компрессоры, фильтры и системы безопасности для газовой отрасли. В 2023 году компания подписала соглашение о сотрудничестве с египетской компанией Alexandria Petroleum Maintenance. Сотрудничество с Египтом может способствовать укреплению позиций не только в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, но и в субтропической части континента. Египет является значимым центром логистики и инвестиций.

Инвестиционные возможности

Стоит отметить, что в Оренбуржье власти пытаются создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций. Так, в Оренбургской области действует стратегия социально-экономического развития, рассчитанная до 2030 года. Она основана на взаимодействии органов власти, бизнеса и общества. Ее концепция ориентирована на предприятия нефтегазодобывающей отрасли и глубокой переработки, в том числе продукции агропромышленного комплекса. Сегодня ОЭЗ «Оренбуржье» насчитывает 20 резидентов. Для резидентов, осуществляющих капитальные вложения в территории присутствия, действуют льготы, субсидии и комплекс мер поддержки.

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А еще Оренбуржье — это ворота России в Азию. Через наш регион проходит международный транспортный маршрут «Шелковый путь», который связывает Казахстан и страны Центральной Азии с Европейской частью России. Севернее области протягивается транссибирская магистраль, южнее — среднесибирская.

Что касается природных богатств, то по объему разведанных запасов и добыче полезных ископаемых Оренбургская область в числе ведущих регионов страны.

Величина ценности природных ресурсов, по данным справочника «Геологическая служба России», достигает 500 млрд долларов.



Важно, что в Оренбургской области свыше 10,5 млн га сельскохозяйственных угодий. По посевным площадям регион занимает 3 место в России. Кроме того, Оренбуржье — столица солнечной энергетики России: у нас действуют 18 гелиостанций общей мощностью 370 МВт.



Итак, возможностей для ведения бизнеса в Оренбуржье много. И инвестиции в основной капитал области составляют 293,4 млрд рублей. А компаний с иностранным капиталом работает в нашем регионе свыше 450.