ТОП БОГАТЫХ тюменской обл.
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ТОП БОГАТЫХ тюменской области

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«Наш город» составил традиционной рейтинг самых богатых людей Тюменской области. Использовались данные официальной отчетности за 2021 год. Теперь вы можете наглядно судить, как пережили крупные предприниматели непростые годы пандемии коронавируса, ограничений и внешнего санкционного давления.

Кто-то из героев топа самых богатых тюменцев улучшил свои позиции, кто-то потерял в активах, прибыли или выручке. Лучше показатели оказались у тех, кто приспособился к бурно меняющейся реальности и занял новые ниши на рынке. Традиционные способы обогащения уже не работают или же не приносят желаемый результат. Как изменилась за год сотня богатейших в Тюменской области – в спецпроекте «Нашего города».

Добро пожаловать, Оксимирон
#62
ОКСИМИРОН ПАТАХАНОВ
Компании
Активы
+11,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
99▲
+11,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
99▲
17 234 000 200
сумма активов
99▲
ОКСИМИРОН ПАТАХАНОВ

ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»,

Добро пожаловать, Оксимирон

Самый богатый человек в Ростовской области в нашем рейтинге. Чистая прибыль бизнесмена — более 3,4 млрд рублей, а выручка — 76,6 млрд рублей. Он владеет крупнейшим агрохолдингом ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ», 100% акций принадлежат именно Кислову.

Общие активы всех его предприятий составляют более 17 млрд рублей. Кислова называют «масляным королем». «Юг Руси» перерабатывает за год 2.5 млн тонн семян и является неоспоримым лидером российского рынка растительного масла.

Био
Добро пожаловать, Рустам
#62
В РЕИТИНГЕ БОГАТЫХ ТАТАРСТАНА
17 234 000 200
сумма активов
99▲
ОКСИМИРОН ПАТАХАНОВ
+11,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
99▲
+11,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
99▲

Самый богатый человек в Ростовской области в нашем рейтинге. Чистая прибыль бизнесмена — более 3,4 млрд рублей, а выручка — 76,6 млрд рублей. Он владеет крупнейшим агрохолдингом ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ», 100% акций принадлежат именно Кислову.

Общие активы всех его предприятий составляют более 17 млрд рублей. Кислова называют «масляным королем». «Юг Руси» перерабатывает за год 2.5 млн тонн семян и является неоспоримым лидером российского рынка растительного масла.

Как считали

Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому использовались в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии и так далее.

Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции.

В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.

Подробнее ▼

Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: это чистые активы, чистая прибыль и выручка

1
2

Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.

3

Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе. Посчитали, сколько на эту долю приходится денег, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы.

4

Проверили, какие еще компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам. Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.

5

Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трех экономических показателей и выставили им баллы.

6

Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.

Рейтинг богатых

#01

Алексей круковский

Компании
Активы
+41,7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
02▲
+1,11 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
02▲
23 124 706 128
сумма активов
01▲

Алексей круковский

ООО «МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
ООО «ЭКСПРЕСС-МАКСИМУМ»
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК. КУЛЬМАН»
ООО «БРУСНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «КИРПИЧ»
ООО «БОС»
ООО «БРУСНИКА. ФИНАНСОВЫЙ АГЕНТ»
ООО «БРУСНИКА. ОБМЕН»
ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЯЮЩЕЕ БЮРО»
ООО «БКП»
ООО «СДЕЛКАРФ»
ООО «СДЕЛКА. ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА»
ООО «БМИ»
ООО «БМИ.ОК»
ООО «КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ „ПАВЕЛЕЦКАЯ“»
ООО «КВАРТАЛ 79»
ООО «КВАРТИРА С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ»
ООО «БОЛЬШОЙ ЛИФТ»
ООО «КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ „ВАВИЛОВА“»
ООО «КВАРТАЛ В АКАДЕМИЧЕСКОМ. ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «БРУСНИКА»
ООО «КВАРТАЛ 13. ЛЮБЕРЦЫ»
ООО «БРУСНИКА. КВАРТАЛЫ ДРАВЕРТА. ОМСК»
ООО «КВАРТ. ВОСТОК ЭССОСА»
ООО «ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ. НОВОСИБИРСК»
ООО «КВАРТАЛ СВЕРДЛОВСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ. ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «КВАРТАЛЫ ЭКСПО. ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ „ВОЗДВИЖЕНКА“»
ООО «АРЕНДНЫЙ КВАРТАЛ НА ШАУМЯНА. ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ. БОЛЬШЕВИЧКА. НОВОСИБИРСК»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН НОВИН. СУРГУТ»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ»
ООО «БРУСНИКА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ АКТИВЫ. СВИБЛОВО»
ООО «КВАРТАЛЫ ЗА ВЕЕРОМ. ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН РЕЧНОЙ ПОРТ. ТЮМЕНЬ»
ООО «АРЕНДНЫЙ ДОМ В ЕВРОПЕЙСКОМ КВАРТАЛЕ. ТЮМЕНЬ»
ООО «ПРОЕКТ БОГОРОДСКОЕ»
\ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН НАХАБИНО. КРАСНОГОРСК»
ООО «ПРОФЕССОРСКИЙ КВАРТАЛ. НОВОСИБИРСК»
ООО «КВАРТАЛ МЫЛЗАВОД. НОВОСИБИРСК»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН ОКТЯБРЬСКИЙ»
ООО «БРУСНИКА. ДОМ»
ООО «ТРЕТИЙ КВАРТАЛ»
ООО «КВАРТАЛ РЕСПУБЛИКИ 205. ТЮМЕНЬ»
ООО «ЮИТ БРУСНИКА СЕРВИС»
ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО УК «СЕРВИС И КОМФОРТ»
ООО «ЮИТ СЕРВИС ТЮМЕНЬ»
ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ НОВОСИБИРСК»
ООО «УРАЛ ЮИТ СЕРВИС»
ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ СУРГУТ»
ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ ТЮМЕНЬ»
ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ ВИДНОЕ»
ООО «МПФ „ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ“»
ООО «ДОК-13»
ООО «СБК РЕГИОН»
ООО «АРКТИКА»
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „ЭСТЕЙТ“»
ООО «КВАРТАЛ АВИАТОР. НОВОСИБИРСК»
ООО «ПИЛЛАР»
ООО «ЧИНГИ-ТУРА»
ООО «БЕЙКИНГ ФЬЮЧЕ»
ООО «ЧОКЛО ШТРИХ»
ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ КУРГАН»
ООО «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР „ПЕРВОМАЙСКАЯ 1А“»
ООО «КАРЕМАК»
ООО «ЭЛЕКТРОТРАНС»
ООО «ТЕКРА»

Круковский Алексей Николаевич - бывший депутат городской Думы, владелец бренда “Брусника”, известного даже за пределами региона.

Его компания входит в число лидеров жилищного строительства в Тюмени, но на этом он не остановился и стал разворачивать бизнес в Екатеринбурге и других городах. Круковский по итогам 2021-го года выбился не только в лидеры среди строителей, но и возглавил общий топ богатых в Тюменской области.

Био
#02

Михаил Вольфсон

Компании
Активы
+10,8 млрд ₽
выручка за 2021 г.
05▲
+3,8 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
01▲
11 411 836 583
сумма активов
02▲

Михаил Вольфсон

ООО «ТРЕЙД КОМФОРТ»
ООО АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС»
ООО АРБОЛИТ»
ООО ЖБИ-ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»
ОАО ТТК «КРОСНО»
ООО «МОНОЛИТ»
ООО «НИС»
ООО «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС-Т»
ООО «ПСК ДОМ»
ООО «РЕКОНСТРУКЦИЯ-2000»
ООО «РЕКОНСТРУКЦИЯ-2000К»
ООО СЗ «ПСК ДОМ»
ООО СЗ «ПСК ДОМ-ЗАПАД»
ООО СЗ «ПСК ДОМ-СЕВЕР»
ООО СЗ «ПСК ДОМ-ЦЕНТР2»
ООО СЗ «ПСК ДОМ-ЮГ2»
ООО УК «СИСТЕМА»
ООО «ТСЗ»
ООО «ТЮМЕНЬСТРОЙМОНТАЖ»
ООО «ФИНТРЕЙД-ТЮМЕНЬ»

Вольфсон Михаил Геннадьевич - еще один известный в Тюмени строитель. Он владеет компаниями “ПСК Дом” и “Монолит”, последняя засветилась в скандале с «золотым» участком земли в самом центре, на пересечении улиц Мориса Тореза - Мурманская.

Сам Вольфсон - человек известный, но не публичный. В прошлом году он возглавил наш рейтинг, но сдал позиции.

Био
#03

андрей Ташкеев

Компании
Активы
+42,7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
01▲
+544 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
06▲
2 571 776 599
сумма активов
07▲

андрей Ташкеев

ООО «ЭННЕРГИЯ»
ООО «АЙТИ ЛАБС»
ООО «АЙТИ-СЕРВИС»
ООО «ТЕПЛОСЕТЬ»
ООО «РОСА»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
ООО «УПТК»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «ПОЛ-ХОЛЛ»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «БРОННИЦА»
ООО «ПОЛОВИК»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «УРАЛ-КОНСАЛТ»
ООО «ПОСТАВКА»
ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ»

Ташкеев Андрей Александрович - совладелец крупной сети строительных магазинов «Строительный двор», бизнес которого в Тюменской области процветает. Также в его владении сеть магазинов напольных покрытий «Половик», специализированный магазин по продаже инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения - «Теплоотдача» и магазин по продаже покрытий для пола LAUFER. Они располагаются в нескольких городах России.

Он смог улучшить свои позиции и с седьмого места, которое он занял в прошлом году, подняться до почетного - бронзового.

Био
#04

олег Витязев

Компании
Активы
+4,4 млрд ₽
выручка за 2021 г.
09▲
+564 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
05▲
2 172 402 822
сумма активов
12▲

олег Витязев

ООО «НПП „СИББУРМАШ“»
ООО ППН «СИББУРМАШ»
ООО «ЗАВОД СИББУРМАШ»
ООО «ТОТАЛ ЭКЛИПС»

Витязев Олег Леонидович - владелец тюменской нефтесервисной компании «НПП «Сиббурмаш», которая поставляет оборудование для “Роснефти”.

Представители его компании регулярно посещают мероприятия для “нефтяной элиты”, чтобы заключать новые контракты. Сам же Витязев старается держаться в тени.

Био
#05

иван Михайлов

Компании
Активы
+4,9 млрд ₽
выручка за 2021 г.
07▲
+389 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
11▲
2 568 591 930
сумма активов
08▲

иван Михайлов

ООО «ДИНА»
ООО «РЫНОК „СЕВЕРНЫЙ“»
ООО «АВТО-ДИНА СЕРВИС»
ООО «ДИНА-МОТОРС СЕРВИС»
ООО «ДИНА-АВТОТРЕЙД»
ООО «АВТОПАРТНЕР-ТЮМЕНЬ»
ООО «ДИНА ПЛЮС»
ООО «ПРЕМИУМ-ДИНА СЕРВИС»
ООО «ЗАПСИБАВТОТЕХСЕРВИС»
ООО «СЕРВИС ДИНА ПЛЮС»
ООО «РЕСТАРТ»
ООО «АБВ ЛИЗИНГ»
ООО «ДИНА-АВТОТРЕЙД СЕРВИС»
ООО «ЭКО-РЫНОК»
ООО «БЛАГОДАТЬ»
ООО «ПРЕМИУМ-ДИНА»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ „ДИНА“»
ООО «РЕСТАРТ»
ООО «РЫНОК»
ООО «АВТО-ДИНА»
ООО «ДИНА-МОТОРС»
ООО «ОТРАДА»
ООО «НЕТ ПРОБЛЕМ»

Владельцу автобизнеса в Тюмени Михайлову Ивану Владимировичу нашлось место в пятерке богачей с 72-м регионом на госномере. Даже в период пандемии непубличный Михайлов смог сохранить бизнес и доход на былом уровне, а после ее завершения только набрал обороты, благодаря чему и завоевал уже не 6-е, а 5-е место.

Био
#06

лусине срабян

Компании
Активы
+2,4 млрд ₽
выручка за 2021 г.
25▲
+539 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
07▲
4 962 130 060
сумма активов
03▲

лусине срабян

ООО «ХПП КАЗАНСКОЕ»
ООО «ИФК „АРСИБ ИНВЕСТ“»
ООО «ДУБЫНСКОЕ»
ООО «ШАБАНОВСКОЕ МПО»
ООО «ПОДВОЛОШИНОМОЛОКО»
ООО «ДК „СОЮЗ“»
ООО «СТАТУС ПЛЮС»
ООО «СИБИРСКИЙ ОСЁТР»
ООО «ИШИМОПТТОРГ»
ООО «ТСВ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ИФК „АРСИБ ИНВЕСТ“»
ООО «МСК»
ООО «МЯСНОЙ МИР»
ООО «УК „АРСИБ АГРО“»
ООО СК «ЮРГИНСКОЕ»
ООО «ПАРТНЕР-АГРО»
ООО «УПРСНАБСБЫТ»
ООО АХ «НИЖНЕТАВДИНСКИЙ»
ООО «ТМЖ»
ООО АХ «УПОРОВСКИЙ»
ООО АХ «АРОМАШЕВСКИЙ»
ООО «АГРОТЕХНИКА»
ООО АХ «ГОЛЫШМАНОВСКИЙ»
ООО «НИВА»
ООО «ГОЛЫШМАНОВСКИЙ КХП»
ООО АХ «ЮЖНЫЙ»
ООО «ЭЛИТА»
ООО «ВАЛЕНТИНА»

Срабян Лусине Овсеповна - самая богатая женщина в Тюменской области по результатам нашего исследования.

Холдинг “Арсиб” (армяне Сибири), совладельцем которого она является, в этом году смог достроить свою “башню” - ARSIB Tower. Процесс не обошелся без иска от Госстройнадзора и штрафа в 100 тысяч рублей.

Но, по большей части, во владениях дамы представлены предприятия сельского хозяйства и торговли.

Био
#07

булат Хайруллин

Компании
Активы
+3,7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
14▲
+526 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
08▲
2 040 909 429
сумма активов
13▲

булат Хайруллин

ООО «НПП „СИББУРМАШ“»
ООО ППН «СИББУРМАШ»
ООО «ТОТАЛ ЭКЛИПС»

Хайруллин Булат Юсупович - компаньон Олега Витязева, совладелец и руководитель «Сиббурмаша». Он не стесняется появляться на публике и давать интервью в СМИ. Хайруллин свободно может, как рассказывать тюменским журналистам об отпуске за рубежом, так и искать новых партнеров для нефтяной компании.

В прошлом году он закрывал десятку лидеров топа богатых, а сейчас сумел подняться на три позиции.

Био
#08

Василий бочкарев

Компании
Активы
+8,4 млрд ₽
выручка за 2021 г.
06▲
+365 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
12▲
1 398 747 070
сумма активов
22▲

Василий бочкарев

ООО «ИКБ»
ООО «ЭКСПРОФ»
ООО «ФАУНДЭЙШН ИНВЕСТ»
ООО «ТД „ЭКСПРОФ“»
ООО «СТРОЙМОНТАЖ»
ООО «ПЛАСТКОНСТРУКЦИЯ»

Бочкарев Василий Владимирович - не слишком известный предприниматель Тюмени, обеспечивший бесперебойное производство пластиковых конструкций в период санкций, а себе - окно в топ богатых. Успех застройщиков, возглавивших топ, идет ему на руку. Один сданный объект строительства - сотни пластиковых конструкций и восьмое место в списке богатых.

Био
#09

елена Низамова

Компании
Активы
+2,6 млрд ₽
выручка за 2021 г.
23▲
+574 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
04▲
1 739 592 493
сумма активов
16▲

елена Низамова

ООО «ГАСТРО-ТРЕНДЫ»
ООО «ЭНКО СТРОЙ»
ООО «ЭНКО»
ООО «ЭНКО ГАРАНТ»
ООО «ИК „ЭНКО“»
ООО «ЭНКО ИНВЕСТ»
ООО «ЭНКО ГРУПП»
ООО «ЭНКО ТРЭЙД»
ООО «УК „АЙВАЗОВСКИЙ“»
ООО «УК „ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ“»
ООО «ТСК „ЭНКО“»
ООО «ДСК „ЭНКО“»
ООО «ТЗ „ЭНКО“»
ООО «ГРК „ЭНКО“»
ООО «ЭНКО ДОМ»
ООО «ЭНКО ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ИСК „ЭНКО“»
ООО «ЭНКО ФИНАНС»
ООО «ЭНКО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
ООО «РА „ЭНКО“»
ООО «СН „ЭНКО“»
ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС»
ООО «ИДК „ЭНКО“»
ООО «ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП»
ООО «ЭНКО МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО «ДОМОВО»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН АИЖК»

Низамова Елена Валериевна владеет стабильно развивающейся тюменской группой компаний “ЭНКО” уже 11 лет.

Она успешно продвигает свой бренд. И судя по подъему с 16-го места на девятое, у нее это хорошо получается.

Био
#10

денис Ялунин

Компании
Активы
+11,5 млрд ₽
выручка за 2021 г.
04▲
+445 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
09▲
893 344 000
сумма активов
31▲

денис Ялунин

ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «СВМ»
ООО «ТВС»
ООО «ТМС»

Ялунин Денис Витальевич - владелец металлургического бизнеса в Тюмени, который занял практически всю эту нишу. Также хорошо зарабатывать ему помогают аренда и управление собственной недвижимостью. Все в сумме позволяет ему занять 10-е место нашего топа.

Био
#11

владимир Шевчик

Компании
Активы
+1,9 млрд ₽
выручка за 2021 г.
28▲
+271 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
16▲
2 725 422 515
сумма активов
05▲

владимир Шевчик

ООО «ПАРК ГОРЬКОГО»
ООО «ТУРА-ИНВЕСТ»
ООО «СЗ „ЖК „МАШАРОВ“»
ООО «ТААВТ»
ООО «МОРИС-Т»
ООО «АКВАПАРК»
ООО «ДК „СМАРТСТРОЙСИТИ“»
ООО «СИБИНТЕЛ-ХОЛДИНГ»
ООО «МФК „АКВАМОЛЛ“»
ООО «ХОЛДЕР»
ООО «ТЛЦ»
ООО «ОРЦ ТП»
ПК «ЛЕСНОЙ»
ООО «БАРС»
ООО «ПРЕМЬЕР ДОМ»
ООО «ФАБРИКА МЕБЕЛИ „ИНТЕДИ“»
ООО «БАРИНО»
ООО «НОВЫЙ ФОРМАТ»

Шевчик Владимир Степанович - известный бизнесмен и политик, заместитель секретаря Тюменского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Владеет единственным в Тюмени аквапарком, а вдобавок и отелем. Но основной доход ему приносит кредитная организация “Тура-Инвест”. С 30-го места взлетел до 11-го.

Био
#12

павел Подойников

Компании
Активы
+2,7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
22▲
+253 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
17▲
2 350 984 300
сумма активов
11▲

павел Подойников

ООО «СОГЛАСИЕ»
СПК «ПАЛЕЦКАЯ»

Подойников Павел Петрович - первый аграрий топа богатых. В его руках -  холдинг «Согласие». Этот бренд знают по всей Тюменской области и даже за ее пределами. Но 2021-й год не стал для него особенно успешным, из-за чего он ушел из 10-ки самых богатых людей Тюменской области и занял лишь 12-е место.

Био
#13

олег заруба

Компании
Активы
+3,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
18▲
+348 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
14▲
902 046 620
сумма активов
30▲

олег заруба

ООО «АЛЬЯНС-УПРАВЛЕНИЕ»
ООО «АТС»
ООО «ВЭС»
ООО «ИК НАВИГАТОР»
ООО «ПРОСТОРЫ»
ООО «СЗ ЗЕЛЕНЫЕ АЛЛЕИ»
ООО «НАВИГАТОР. ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «АВТОКРАН-ТЮМЕНЬ»
ООО «СЗ НАВИГАТОР. СТРОИТЕЛЬСТВО»

Заруба Олег Викторович - бывший заместитель губернатора, ныне ставший девелопером. С партнерами он ведет деятельность компании «Навигатор. Строительство», дела которой идут в гору с весьма острым углом подъема. С 41 места он поднялся до 13-го.

Био
#14

николай руссу

Компании
Активы
+4,3 млрд ₽
выручка за 2021 г.
10▲
+137 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
30▲
1 170 829 313
сумма активов
24▲

николай руссу

АО «МОСТОСТРОЙ-11»
ОАО «ПИИ ТЮМЕНЬДОРПРОЕКТ»
ООО «ДСУ „МОСТОСТРОЙ-11“»
ООО «РИК»
ООО «МАУРЕР — МОСТОСТРОЙ-11»
ООО «ТЛК „МОСТОСТРОЙ-11“»
ООО „ТЕННИС-ПАЛАС“»
ООО «РИК ХМАО»

Компанию Руссу Николая Александровича “Мостострой-11” в городе зовут - любимым подрядчиком губернатора. Значительная часть дорог в городе построена компанией Руссу, который также является депутатом областной Думы. А в этом году сотрудники его фирмы отправились работать с разрушенным Крымским мостом, что впоследствии может помочь Руссу подняться еще выше в нашем списке.

Био
#15

сергей тамилин

Компании
Активы
+1,6 млрд ₽
выручка за 2021 г.
31▲
+879 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
03▲
775 890 589
сумма активов
34▲

сергей тамилин

ООО «РЕСУРС КОМПЛЕКТ ЯМАЛ»
ООО «НПО ГЕОСФЕРА»
ООО «РЕСУРС-КОМПЛЕКТ»
ООО «ПОМОРЬЕ»
ООО НПО «РЕАТЕХ»
ООО «НОРДТЭК»
ООО «НОРДТЭККОМПЛЕКТ»
ООО «РЕСУРС КОМПЛЕКТ»
ООО «ЭКО-ТРАНС»
ООО «РЕСКОМ-ТРЕЙД»
ООО «ПОЛИГОН-СЕРВИС»
ООО «СМУ СИБЭНЕРГОСТРОЙ»
ООО «СЕВЕРРЕСУРСКОМПЛЕКТ»
ООО «СИНЕСТ»
ООО «СПЕЦРЕСУРСТЕХНОЛОГИЯ»

Тамилин Сергей Владимирович - владелец многих торговых компаний города. Но Тюменью он не ограничивается и разворачивает деятельность своих компаний и в других городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Однако его дела достаточно нестабильны. В позапрошлом году он занял 19 строчку, в прошлом - 4-ую, в нынешнем - 15-ую.

Био
#16

григорий долгих

Компании
Активы
+1,5 млрд ₽
выручка за 2021 г.
34▲
+128 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
33▲
4 080 550 170
сумма активов
04▲

григорий долгих

ООО НПО «ФСА»
ООО НПО «ФУНДАМЕНТСТРОЙАРКОС»
ООО «ФУНДАМЕНТСТРОЙПРОЕКТ»
ООО «ФСП»
ООО «НПВМП „ЗАБСИБНЕФТЕГАЗРАЗРАБОТКА“»

Долгих Григорий Меркулович в свои 87 лет не только владеет, но и руководит предприятием «Фундаментстройаркос». Вдобавок, Долгих является кандидатом технических наук и почетным строителем России. Обширные знания помогли ему создать предприятие, которое специализируется на строительстве в условиях вечной мерзлоты, а значит будет иметь спрос у газовиков и нефтяников.

В прошлом году он числился в четвертом десятке, а сейчас едва стоит за чертой 15 богатейших тюменцев.

Био
#17

геннадий рязанов

Компании
Активы
+1,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
40▲
+228 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
18▲
1 888 848 000
сумма активов
14▲

геннадий рязанов

ООО «АГРОФИРМА „КРИММ“»

Рязанов Геннадий Александрович благодаря картошке попал в 20-ку с фирмой КРиММ. Будучи уроженцем села Упорово и учителем физкультуры по образованию, сначала поднялся до председателя физкультуры и спорта райисполкома, а позже возглавил крестьянское хозяйство “Нива”, которая в 1999 году и стала КРиММом.

За свой вклад в развитие тюменского агропромышленного производства удостоился не только звания почетного жителя области, но и 17 места в топе богатых, улучшив на две позиции прошлогодний показатель.

Био
#18

александр медведев

Компании
Активы
+1,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
40▲
+228 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
18▲
1 888 848 000
сумма активов
14▲

александр медведев

ООО «АГРОФИРМА „КРИММ“»

Медведев Александр Николаевич является совладельцем фирмы “КРиММ”, в которой руководит развитием завода по подработке семян зерновых и лабораторией «КРиММ-СОКАР», за что был награжден благодарностью губернатора Тюменской области. Он, закономерно, вместе с коллегой поднялся в топе богатых, ранее Медведев занимал 22 строчку.

Био
#19

вардитер нерсисян

Компании
Активы
+3,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
17▲
+63 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
52▲
2 404 715 423
сумма активов
10▲

вардитер нерсисян

ООО ТД «АГРОСНАБ»
ООО «ЕЛЕНА»
ООО «ХК „ЭНКИ“»
ООО «ПРИИСЕТЬЕ»
ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
ООО «МАССИВСТРОЙ»
АО «ТЮМЕНЬОБЛСНАБСБЫТ»
ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО»
ООО «УПРСНАБСБЫТ»
ООО «ВАЛЕНТИНА»

Нерсисян Вардитер Торгомовна зарабатывает на развитии сельского хозяйства, чем и объясняется ее положение между коллегами по бизнес-сфере, которые коллективно двигаются к вершине списка богатых.

В этом году Нерсисян поднялась с 21-го места на 19-е.

Био
#20

георгий алманов

Компании
Активы
+4,5 млрд ₽
выручка за 2021 г.
08▲
+157 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
24▲
386 974 500
сумма активов
48▲

георгий алманов

ООО «АСТЕРИОН»
ООО «ФЛЕКСПРОМ»
ООО «ХЛЕБОКОМБИНАТ „АБСОЛЮТ“»
ООО «АБСОЛЮТ-АГРО»
ООО «ЭЛИТ КАР СЕРВИС»
ООО «ЭЛИТ КАР»

Алманов Георгий Кузьмич - владелец хлебного производства “Абсолют”, который регулярно рассказывает о модернизациях в своих цехах, влетающих в копеечку, но быстро окупающихся.  Однако, его доход складывается не только из “хлебных крошек”, копеечку в его карман приносит и автомобильный бизнес.

Алманов сумел подняться с 37 строчки и в этом году замкнуть 20-ку богатых.

Био
#21

сергей медведев

Компании
Активы
+2,06 млрд ₽
выручка за 2021 г.
27▲
+310 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
15▲
664 094 383
сумма активов
39▲

сергей медведев

ООО «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
ООО «ВИРА»
ООО «ЭРА»
ООО «ЗКББ»
ООО «ВЗКСМ»
ООО «БПК»
ООО СЗ «ПРОХАУС»
ООО «ПАРИТЕТ»
ООО «ТСК»
ООО СЗ «КОСМОС»
ООО СЗ «СЧАСТЬЕ»
ООО «ПАРИТЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО СЗ «КРЫЛЬЯ»
ООО «УК „СТАТУС“»
ООО «ШАНС»
ООО «РЕСТА»
ПАО «ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС»
ООО «КВАРТАЛ-СЕРВИС»
ООО «ТЮМЕНЬНЕДРА»
ПАО «ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС»
ООО «ТЮМЕНЬНЕРУД»
ООО «БРАЙТ»
ООО «ФАКТ»
ООО «КОРСАР»

Имя Медведева Сергея Витальевича фигурирует в 24 тюменских компаниях, причем лишь в трех случаях он является единственным владельцем. Чаще всего ему принадлежит менее половины доли, но, учитывая количество и доходы фирм, этого оказывается достаточно, для того, чтобы занять 21-е место топа богатых, улучшив прошлогодний результат на семь позиций.

Био
#22

игорь довнар

Компании
Активы
+3,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
16▲
+219 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
20▲
527 454 794
сумма активов
45▲

игорь довнар

ООО ППН «СИББУРМАШ»
ООО «ТОТАЛ ЭКЛИПС»
ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС»
ООО «ЗАВОД СИББУРМАШ»
ООО «ЦКС»

Коллега Булата Хайруллина и Олега Вятизева Довнар Игорь Петрович, еще один совладелец нефтяного «НПП «Сиббурмаш». Но он, в отличие от товарищей, теперь владеет более чем половиной этого бизнеса, что и помогло ему при сокращении числа компаний во владении подняться на три позиции в рейтинге богатейших людей Тюменской области.

Био
#23

татьяна бояринцева

Компании
Активы
+3,8 млрд ₽
выручка за 2021 г.
13▲
+61 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
54▲
1 476 014 580
сумма активов
18▲

татьяна бояринцева

ООО МЦ «МИРОМЕД»
ООО ПК «СИБИРЬ»
ООО «РЕГИОНИМПЭКС»
ООО «РЕСКОМ — ТЮМЕНЬ»
ООО «РЕСКОМ-НОРД»

Бояринцева Татьяна Александровна - компаньон тюменца Сергея Тамилина. Однако в вопросах нескольких компаний они почему-то перестали сотрудничать и некоторые их них теперь всецело принадлежат Тамилину, который в нашем топе поднялся, а Бояринцева, наоборот, упала с 11-го на 23-е место.

Био
#24

владимир пискайкин

Компании
Активы
+1,9 млрд ₽
выручка за 2021 г.
29▲
+184 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
21▲
756 623 700
сумма активов
36▲

владимир пискайкин

ООО «САЯНЫ-2000»
ООО «МАСТЕР-2000»
ООО «ФЕБОС»
ООО «ОС-1»
ООО «СЗ „СИБМАШ-СЕВЕРСТРОЙ“»
ООО «ОС-6»
ООО «СПК»
ООО «ЭСКАДА»
ООО «ТЕА-ХОЛДИНГ»
ООО «МАЛАХИТ»
ООО «АРГО»
ООО «ГОСТЕПРИИМСТВО»
ООО «ОС-7»
ООО «КВОЛИТИ-ТЮМЕНЬ»
ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ТОМОТЕРАПИИ»
ООО «АЛЬМИРА»
ООО «СПЕЦИНВЕСТ»
ООО «СИНЕРГИЯ СИБИРЬ»
ООО «ТЮМЕНЬАКВАВЕНДИНГ»
ООО «БЦ АВРОРА»
ООО «НЬЮТОН ХОУМ»
ООО «НЬЮТОН ИНЖИНИРИНГ»
ООО «МОСКОВСКИЙ»
ООО «СЗ НОРДЕН»
ООО «НЬЮТОН СЭЙЛЗ»

Пискайкин Владимир Юрьевич - известный бизнесмен, владеющий отелем «DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen» и целым рядом компаний строительного бизнеса и торговли.

Его доходы растут, как и позиция в списке богатых, он поднялся с 45-го места на 24-е.

Био
#25

мариам степанян

Компании
Активы
+1,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
38▲
+161 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
23▲
1 063 155 941
сумма активов
26▲

мариам степанян

ООО «ТЮМЕНЬСПЕЦТРАНС»
ООО «КАЗАНСКОЕ»
ООО «ПК „МОЛОКО“»
ООО АХ «СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ»
ООО «АГРОХОЛДИНГ УРАЛЬСКИЙ»
ООО «ТД „АЛКО-МАКС“»
ООО «РИФ-АГРО»
ООО «БЛОК»
ООО «ДУБЫНСКОЕ»
ООО «ШАБАНОВСКОЕ МПО»
ООО «ПОДВОЛОШИНОМОЛОКО»
ООО «БОРОВИНСКОЕ»

Степанян Мариам Самвеловна -  бизнеследи зарабатывает на молоке, хотя и владеет частью других предприятий по производству сельхозпродукции, многие из которых она делит с другими членами этой аграрной бизнес-диаспоры.

Био
#26

александра марьина

Компании
Активы
+3,7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
15▲
+55 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
56▲
1 474 361 420
сумма активов
19▲

александра марьина

ООО «РЕСКОМ-НОРД»
ООО «СПЕЦСИСТЕМЫ»
ООО «РЕГИОНИМПЭКС»
ООО «РЕСКОМ — ТЮМЕНЬ»
ООО «БАНК СБРР»

Сергею Тамилину перешли не все доли компаний тюменки Татьяны Бояринцевой, многими из них теперь владеет Марьина Александра Владимировна, которая ранее не фигурировала в топе богатых. Новые фирмы, которые приносят стабильный доход, помогли ей попасть сразу на 26-е место списка богатых.

Био
#27

руслан Растамханов

Компании
Активы
+2,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
26▲
+156 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
25▲
571 659 630
сумма активов
41▲

руслан Растамханов

ООО «РАСТАМ-ПРАВО»
ООО «НИИ ЭИРИПР»
ООО «РАСТАМ — ЭКОЛОГИЯ»
ООО «РАСТАМ-ИНЖИНИРИНГ»

Растамханов Руслан Рифович - успешный бизнесмен развивающий дело в Тюменской области и на Ямале. ООО "НИИ ЭИРИПР" является его крупнейшим предприятием, где он числится единственным владельцем. Благодаря стратегии компании “РАСТАМ” и другие предприятия, оказывающие консалтинговые услуги, стабильно приносят хорошие доходы. Он поднялся с 44-го места на 27-е.

Био
#28

ян арбитайло

Компании
Активы
+1,06 млрд ₽
выручка за 2021 г.
45▲
+352 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
13▲
742 894 000
сумма активов
37▲

ян арбитайло

ООО «ДОКТОР АРБИТАЙЛО»

Арбитайло Ян Юзефович - бизнесмен, специализирующийся на сфере медицины. Он владеет одной из крупнейших клиник - “Доктор Арбитайло”. Вся его жизнь была связана с медициной, будь то образование уролога или трудовой стаж на Тюменском заводе медицинского оборудования и инструментов.

Био
#29

иван шишканов

Компании
Активы
+614 млн ₽
выручка за 2021 г.
62▲
+393 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
10▲
1 069 751 000
сумма активов
25▲

иван шишканов

ООО «КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ДРУЖБА»

Чистая прибыль ООО "ДРУЖБА-НИВА", владельцем которого является Шишканов Иван Валерьевич, выросла на 102 %, выручка - на 9 %. А сам Шишканов поднялся с 40-го места на 29-е.

Био
#30

александр кореляков

Компании
Активы
+1,4 млрд ₽
выручка за 2021 г.
37▲
+77 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
46▲
957 516 227
сумма активов
28▲

александр кореляков

АО «ЗАВОД „ТЕХНОПРИБОР“»
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

Основной доход Корелякову Александру Васильевичу приносит Тюменский аккумуляторный завод, начинающий свою историю с 1941-го года. Являясь одним из владельцев компании, помог ей “сплести” сеть торговых представительств в 50 городах страны. А сам Кореляков занял 30 место, поднявшись с 39-го.

Био
#31

наталья уткина

Компании
Активы
+874 млн ₽
выручка за 2021 г.
51▲
+111 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
36▲
1 000 275 000
сумма активов
27▲

наталья уткина

ООО «ПЛАТИНУС»
ООО «ВФ»
ООО НПП «СГТ»
ООО «ВИТА»

Уткина Наталья Николаевна единолично владеет “Союзгазтехнологией”, которая специализируется на утилизации нефтяных шламов на севере, это обеспечивает ей контракты с другими крупными нефтяными и газовыми предприятиями.

Био
#32

николай щепелин

Компании
Активы
+4,3 млрд ₽
выручка за 2021 г.
11▲
+128 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
32▲
161 609 500
сумма активов
72▲

николай щепелин

ООО «БИСТРОТ»
ООО «ЖИРТРЕСТ ФУД»
ООО «ЗОЛОТАЯ ГОРА»
ООО «КМ ЕКБ»
ООО «УСПЕХ ФУД»
ООО «УСПЕХ»
ООО «ТИС»

Щепелин Николай Игнатьевич - крупный тюменский застройщик. Ранее мы включали в список его владений “ТДСК”, которая продолжает строить и сдавать жилье целыми районами. По открытым данным за 2016-й год он владеет 43 % компании, однако актуальной информации о его причастности нет, поэтому с другими своими фирмами он занимает лишь 32-е место. Хотя “ТДСК” точно позволила бы ему попасть в тройку богатейших.

Био
#33

олег кошелев

Компании
Активы
+368 млн ₽
выручка за 2021 г.
74▲
+164 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
22▲
1 440 446 000
сумма активов
20▲

олег кошелев

ООО «ОПЕНОВСКОЕ»

Кошелев Олег Викторович - аграрий, построивший бизнес на выращивании зерновых культур. ему принадлежит ООО "ОПЕНОВСКОЕ", располагающаяся в Ишимском районе Тюменской области. А сам Кошелев располагается на 33 месте, поднявшись, с прошлого года, на одну позицию.

Био
#34

вячеслав гройсман

Компании
Активы
+2,6 млрд ₽
выручка за 2021 г.
24▲
+151 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
26▲
198 939 824
сумма активов
67▲

вячеслав гройсман

ООО «ТРИМЕТ»
ООО «АЛАЛ»
ООО «МОБИЛЬ»

Гройсман Вячеслав Александрович является владельцем и директором металлургического предприятия “ООО Тримет”, которое выросло из небольшого склада. Сейчас организация сотрудничает с предприятиями по всей России. А ее владелец впервые появляется в списке богатых жителей Тюменской области.

Био
#35

иван демешко

Компании
Активы
+763 млн ₽
выручка за 2021 г.
57▲
+136 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
31▲
762 353 200
сумма активов
35▲

иван демешко

ООО «ПУРИНКОМ»
ООО «СЕВЕРЭНЕРГО»
ООО «ЮКОМ»
ООО «СИБЖИЛСТРОЙ»

Демешко Иван Васильевич стабильно держится на 35 месте топа богатых, владея компаниями, развивающимися в строительной отрасли. Самая прибыльная его тюменская компания "Северэнерго" занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, а также добычей глины и каолина.

Био
#36

федор Нейковчен

Компании
Активы
+1,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
44▲
+50 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
61▲
937 836 500
сумма активов
29▲

константин Ощепков

ООО «ТФХКИ»
ООО «ЦЕНТР ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ТОБОЛПРОМСТРОЙ»
ООО «ТПР»

Нейковчен Фёдор Захарович - представитель строительного бизнеса из Тобольска. Но выручка его компании ООО “Центр Девелопмент” стабильно падает, как и сам Нейковчен в рейтинге богатых Тюменской области. Ранее он занимал 14 строчку.

Био
#37

алексей рагозин

Компании
Активы
+1,6 млрд ₽
выручка за 2021 г.
32▲
+109 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
37▲
206 878 229
сумма активов
66▲

алексей рагозин

ООО «МЕГАНЕФТЬ»
ООО «ТПДС»
ООО «ДОБЫЧА»

Рагозин Алексей Вячеславович - депутат фракции “Единая Россия” в Тюменского городской Думе и владелец завода металлоконструкций “ТЮМЕНЬРЕМДОРМАШ». Свое состояние он сколотил благодаря многочисленным крупным госконтрактам. В нашем топе тюменских богачей он опустился на одну позицию.

Био
#38

абрам овеян

Компании
Активы
+188 млн ₽
выручка за 2021 г.
94▲
+115 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
34▲
2 446 959 250
сумма активов
09▲

абрам овеян

ООО «СКС»
ООО «СК КНЯЗЬ»
ООО «СНАБТЕЛ»
ООО «СЛУЖБА-332»
ООО «МПК БИЗНЕС КОНСАЛТ»

Основной доход Овеяну Абраму Азатовичу приносит строительство, он является единственным владельцем тюменской компании ООО “СКС”. Но также в его активах числится небольшое информационное агентство. Сам Овеян числится в топе богатый впервые.

Био
#39

петр табанаков

Компании
Активы
+601 млн ₽
выручка за 2021 г.
63▲
+56 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
55▲
1 218 598 358
сумма активов
23▲

петр табанаков

ООО «ЯСЕНЬ-АГРО»
ООО «ДИАЛОГ»
ООО «ЯСЕНЬ-Т»

Еще один владелец агробизнеса в Тюменской области, Табанакову Петру Николаевичу принадлежит ООО “Ясень-Агро”. Продукция предприятий Табанакова стабильно пользуется спросом в регионах России.

Био
#40

евгений худяков

Компании
Активы
+1,8 млрд ₽
выручка за 2021 г.
30▲
+108 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
38▲
142 805 269
сумма активов
77▲

евгений худяков

ООО «ТРИМЕТ»
ООО «АЛАЛ»
ООО «МОБИЛЬ»
ООО «СТРОЙПРОЕКТ-Т»

Худяков Евгений Алексеевич совместно с Вячеславом Гройсманом владеет предприятием ООО “Тримет”. Другие его компании пока не приносят и четверти дохода от металлургического бизнеса.

Био
#41

михаил путятин

Компании
Активы
+3,9 млрд ₽
выручка за 2021 г.
12▲
+52 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
57▲
136 842 000
сумма активов
78▲

михаил путятин

ООО «ЖЕМЧУЖИНА»
ООО «ТТК»
ООО «ТМК»

Основной доход Путятину Михаилу Петровичу приносит продажа нефтепродуктов в ООО “ТТК”. С развитием топливно-энергетического комплекса в Тюменской области растет и спрос на местных производителей, вероятно это и помогло бизнесмену впервые попасть в наш топ.

Био
#42

николай секисов

Компании
Активы
+922 млн ₽
выручка за 2021 г.
48▲
+52 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
59▲
540 534 777
сумма активов
44▲

николай секисов

ООО «БЮРО +»
ООО «ДЕМИУРГ»
ООО «ЗАУРАЛЬЕ»
ООО «РАСАВИТ»
ООО «АКМО»
АО «ЗАВОД „ТЕХНОПРИБОР“»
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

Если бы не доля от Тюменского аккумуляторного завода, стабильно приносящего и увеличивающего прибыль, Секисову Николаю Григорьевичу не удалось бы попасть в число богатых. Но свою долю он удерживает и потому поднялся в нашем рейтинге с 51-го места на 42-е.

Био
#43

сергей кушков

Компании
Активы
+461 млн ₽
выручка за 2021 г.
69▲
+146 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
29▲
280 429 695
сумма активов
57▲

сергей кушков

ООО «БРОСКО»
ООО «ТАЛЕР»
ООО «ВЭЛЛ»
ООО «ШАНС»
ООО «УК „СТАТУС“»
ООО «ТЮМЕНЬНЕДРА»
ООО «ТЮМЕНЬНЕРУД»
ООО «ФАКТ»
ООО «КОРСАР»
ООО «БРАЙТ»

Кушков Сергей Валентинович совместно с Сергеем Медведевым владеет крупной компанией “Тюменьнеруд”, которая как и раньше позволяет ему попадать в список тюменских богатеев, находясь стабильно ниже своего коллеги. Хотя с 55 места Кушков смог подняться до 43-го.

Био
#44

эрнест киек

Компании
Активы
+1,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
43▲
+84 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
44▲
163 231 750
сумма активов
71▲

эрнест киек

ООО «ЛИПОВОЕ»
ООО «ЭЛИТ И К»
ООО «ЛИВАДИЯ»
ООО «КОНТИНЕНТ»
ООО «ЮГРААВТО»
ООО «ЭЛИТ КАР СЕРВИС»
ООО «ЭЛИТ КАР»

Киёк Эрнест Анатольевич - совладелец нескольких компаний, занимающихся продажей автомобилей в Тюмени. Но до лидера в автомобильной отрасли Ивана Михайлова ему еще далеко. Хотя у него есть все шансы, учитывая, что с 57-го места он поднялся до 44-го.

Био
#45

владимир соловьев

Компании
Активы
+1,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
39▲
+13 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
87▲
820 914 200
сумма активов
33▲

владимир соловьев

ООО СЗ «ЗАВОД ЖБИ-3»
ООО «ДЭВПУ»
ООО «М-ВИТА»
ООО «ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ»

Соловьев Владимир Павлович - единственный владелец завода ЖБИ-3, занимающегося производством железобетонных изделий в Тюмени. Сейчас предприятие приносит ему основной доход, хотя ранее более прибыльным было ООО “ДЭВПУ”. С 27-го места он упал на 45-е.

Био
#46

мартин степанян

Компании
Активы
+592 млн ₽
выручка за 2021 г.
64▲
+86 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
43▲
323 410 260
сумма активов
52▲

мартин степанян

ООО «КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
ООО СК «ОЛИМП»
ООО «НИВА»
ООО «ГОЛЫШМАНОВСКИЙ КХП»

Степаняну Мартину Гагиковичу хороший доход обеспечивает разведение свиней в Заводоуковском районе Тюменской области. Хотя раньше он в наш рейтинг не попадал.

Био
#47

любовь Растамханова

Компании
Активы
+647 млн ₽
выручка за 2021 г.
60▲
+70 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
49▲
327 703 270
сумма активов
51▲

любовь Растамханова

ООО «ЗЕЛЕНЬ»
ООО «СТАРЫЙ ДОМ»
ООО «БЮРОКРАТ»
ООО «РАСТАМ-ИНЖИНИРИНГ»
ООО «РАСТАМ — ЭКОЛОГИЯ»

Растамханова Любовь Николаевна - основательница компании “РАСТАМ”, успешно развивающей бизнес в сфере консалтинга нефтегазосервиса и строительных компаний на юге Тюменской области, ХМАО и на Ямале. Она делит доли в нескольких компаниях, которые также принадлежат Руслану Растамханову. Она поднялась в топе богатых с 87-го места на 47-е.

Био
#48

александр шаговой

Компании
Активы
+1,5 млрд ₽
выручка за 2021 г.
33▲
+29 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
70▲
278 428 162
сумма активов
58▲

александр шаговой

ООО «РДС»
ООО «СИПЭК»
ООО «ТРЕСТ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
ООО «СЗ МИДГАРД РУС»
ООО «РОСТПРОЕКТ»
ООО «БАЗИС-МОТОРС»
ООО «БМ-АВТО»
ООО «АСГАРД»

Шаговой Александр Николаевич единолично владеет тюменской строительной компанией “СИПЭК”, выручка которой за последний год выросла на 21 %. Это позволило Шаговому впервые появиться в нашем топе.

Био
#49

андрей ваймер

Компании
Активы
+269 млн ₽
выручка за 2021 г.
85▲
+104 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
39▲
736 485 000
сумма активов
38▲

андрей ваймер

ЗАО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ»

Ваймер Андрей Александрович владеет сельхозпредприятием “Центральное”, которое специализируется на выращивании зерновых культур в Тюменской области. С недавних пор это предприятие на 100 % принадлежит Ваймеру. Вероятно поэтому он поднялся с 59-й строчки на 49-ую.

Био
#50

александр беляев

Компании
Активы
+920 млн ₽
выручка за 2021 г.
49▲
+91 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
40▲
151 450 500
сумма активов
74▲

александр беляев

ООО «БАЗИС-АВТО»
ООО «БАЗИС-СЕРВИС»
ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
ООО СК «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
ООО «БАЗИС ТЮМЕНЬ»
ООО «БИЗНЕС-АУДИТ»
ООО «БАЗИС-МОТОРС»
ООО «БМ-АВТО»

Беляев Александр Владимирович - владелец и руководитель нескольких компаний, занявших нишу в сфере обслуживания автомобилей. Самой прибыльной из его компаний стала “Базис-Сервис” - сеть автоцентров в Тюмени. Беляев впервые появляется в кругу богатейших.

Био
#51

руслан шамонин

Компании
Активы
+2,7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
20▲
+149 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
27▲
11 251 000
сумма активов
120▲

руслан шамонин

ООО «АРШ»
ООО «ЗАВОДОУКОВСКИЙ СВЗ»
ООО «ЗАВОДОУКОВСКИЙ СВЗ-БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

ООО "Заводоуковский СВЗ-Безалкогольное Производство" приносит Шамонину Руслану Анатольевичу основной доход. Организация часто заявляется на госконтракты и часто их получает. Шамонин впервые появился в топе богатых тюменцев.

Био
#52

анатолий Шамонин

Компании
Активы
+2,7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
20▲
+149 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
27▲
9 579 000
сумма активов
121▲

анатолий Шамонин

ООО «ЗАВОДОУКОВСКИЙ СВЗ»
ООО «ЗАВОДОУКОВСКИЙ СВЗ-БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Шамонин Анатолий Алексеевич владеет долями производств вместе с Русланом Шамониным. У Руслана Анатольевича есть еще одна собственная компания в Тюменской области, а потому он на одну позицию обогнал Анатолия Алексеевича. Он также впервые в нашем списке.

Био
#53

инна королева

Компании
Активы
+453 млн ₽
выручка за 2021 г.
71▲
+51 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
60▲
597 809 593
сумма активов
40▲

инна королева

ООО «ИШИМСКАЯ АВТОКОЛОННА»
ООО «ЗЕРНОТОРГ»
ООО «ИШИМАГРОПРОДУКТ»
ООО «АТОН-АГРО»

Королева Инна Анатольевна - владелица агробизнеса в Ишиме. Ей принадлежит крупная компания «ИШИМАГРОПРОДУКТ», которая поставляет продукцию не только по всей Тюменской области, но и за ее пределами. С 64-го места она поднялась до 53-го.

Био
#54

александр гайдуков

Компании
Активы
+2,8 млрд ₽
выручка за 2021 г.
19▲
-1,4 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
147▼
2 676 062 061
сумма активов
06▲

александр гайдуков

ООО «КАТРАН»
ООО «ИРИАН»
ООО СЗ «СТРАНА УЛЬЯНОВА»
ООО «ЭЛИТ СТРОЙ»
ООО «ЛОГИСТИК-СЕРВИС»
ООО СЗ «НА МИНСКОЙ»
ООО СЗ «ЗЕЛЕНЫЙ МЫС»
ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЁЗДНЫЙ»
АО СЗ «ОЗЕРНАЯ»
ООО СЗ «ГОРОДОК»
ООО СЗ «СТРАНА.72»
ООО СЗ «СТРАНА НАГОРНАЯ»
ООО СЗ «СТРАНА НАГАТИНО»
ООО СЗ «СТРАНА ДОМОДЕДОВО»
ООО СЗ «К2»
ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД»
ООО СЗ «СТРАНА.78»
ООО СЗ «СТРАНА БЕРИНГА»
ООО СЗ «СТРАНА-ЭТАЛОН»
ООО «ТЕХНИК»
ООО «МОЛЛТИМ»

Гайдуков Александр Олегович занимается арендой торговых площадей в Тюменской области, его считают основным конкурентом Владимира Шевчика. Но судя по тому, что Шевчик улучшил позиции, а Гайдуков упал с 31-го места на 54-е, лидер гонки очевиден.

Био
#55

алексей строгов

Компании
Активы
+693 млн ₽
выручка за 2021 г.
58▲
+88,9 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
42▲
144 315 300
сумма активов
76▲

алексей строгов

ООО «АВТОКРАН»
ООО «АВТОКРАН-ТЮМЕНЬ»

Строгов Алексей Сергеевич - владелец ООО “Автокран-Тюмень”, осуществляющую грузовые перевозки. Компания Строгова является лидером в этой нише и потому приносит своему владельцу 55-е место и появление в списке богатых Тюменской области.

Био
#56

андрей карнаухов

Компании
Активы
+1,2 млрд ₽
выручка за 2021 г.
42▲
+69 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
50▲
91 391 907
сумма активов
87▲

андрей карнаухов

ООО «ТРИМЕТ»
ООО «АЛАЛ»
ООО «МОБИЛЬ»
ООО «СТРОЙПРОЕКТ-Т»

Совместно с Евгением Худяковым и Вячеславом Гройсманом Карнаухов Андрей Анатольевич владеет в Тюмени металлургическим предприятием ООО “Тримет”. Доли в 21 % хватает, чтобы впервые попасть в список богатеев.

Био
#57

констатин миренский

Компании
Активы
+566 млн ₽
выручка за 2021 г.
65▲
+64 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
51▲
207 826 537
сумма активов
65▲

констатин миренский

ООО «РАДУГА»
ООО «СТРОЙИНВЕСТ»
ООО «ДАРДИЕЛЬ-СКИ»
ООО «ПРАВОВОЙ АЛЬЯНС»
ООО «РА „ЭНКО“»
ООО «УК „АЙВАЗОВСКИЙ“»
ООО «УК „ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ“»
ООО «ТСК „ЭНКО“»
ООО «ДСК „ЭНКО“»
ООО «ТЗ „ЭНКО“»
ООО «ГРК „ЭНКО“»
ООО «ДОМОВО»
ООО «ЭНКО ДОМ»
ООО «ЭНКО ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ИСК „ЭНКО“»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН АИЖК»
ООО «ЭНКО ФИНАНС»
ООО «ЭНКО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
ООО «ЭНКО»
ООО «СН „ЭНКО“»
ООО «ЭНКО СЕРВИС»
ООО «ЭНКО. СЕВЕР»
ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС»
ООО «ИДК „ЭНКО“»
ООО «ЭНКО ГРУПП»
ООО «ИК „ЭНКО“»
ОО «ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП»
ООО «ЭНКО ИНВЕСТ»
ООО «ЭНКО МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО «ЭНКО ТРЭЙД»
ООО «ЭНКО ГАРАНТ»

Миренский Константин Владимирович - компаньон Елены Низамовой, 9-10 % от компаний группы “ЭНКО” позволяют ему попасть в рейтинг богатых Тюменской области. Ранее он в нем не числился.

Био
#58

виктор Гонтаровский

Компании
Активы
+342 млн ₽
выручка за 2021 г.
77▲
+48,9 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
64▲
546 849 000
сумма активов
42▲

виктор Гонтаровский

ООО УК «ГОМЕЯ»
ООО «ЗАПСИБХЛЕБ-ИСЕТЬ»
ООО «ТЕХНОМИР»

Гонтаровский Виктор Викторович владеет половиной ООО "ЗАПСИБХЛЕБ-ИСЕТЬ", располагающимся в Исетском районе Тюменской области. Ранее он отставал от второго владельца этого бизнеса, а теперь сумел его опередить. Он поднялся с 65-го места на 58-е.

Био
#59

олег макаров

Компании
Активы
+354 млн ₽
выручка за 2021 г.
76▲
+44 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
65▲
543 625 000
сумма активов
43▲

олег макаров

ООО «ТЦБ»
ООО «ЗАПСИБХЛЕБ-ИСЕТЬ»

Макаров Олег Витальевич - второй владелец тюменской ООО "ЗАПСИБХЛЕБ-ИСЕТЬ", который ранее занимал 60-е место, а сейчас поднялся лишь на одну позицию, в отличие от коллеги. Его вторая компания ООО “ТЦБ” пока не приносит много прибыли.

Био
#60

евгений ташкеев

Компании
Активы
+1,5 млрд ₽
выручка за 2021 г.
35▲
+25,8 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
71▲
130 609 958
сумма активов
79▲

евгений ташкеев

ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ»
ООО «РОСА»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
ООО «УПТК»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «ПОЛ-ХОЛЛ»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «БРОННИЦА»
ООО «ПОЛОВИК»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «УРАЛ-КОНСАЛТ»
ООО «ТЕПЛОСЕТЬ»

Ташкеев Евгений Александрович - совладелец крупной сети строительных магазинов «Строительный двор», которой также владеет Андрей Ташкеев. Евгению Александровичу принадлежит около 3,5 % “Стройдвора”, а потому он так отстал от коллеги. Но его доходы упали в других имеющихся компаниях Тюмени, а потому он упал с 23-го места на 60-е.

Био
#61

сергей белик

Компании
Активы
+1,5 млрд ₽
выручка за 2021 г.
36▲
+25 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
72▲
128 922 998
сумма активов
80▲

сергей белик

ООО «РОСА»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
ООО «УПТК»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «ПОЛ-ХОЛЛ»
ООО «БРОННИЦА»
ООО «ПОЛОВИК»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «УРАЛ-КОНСАЛТ»
ООО «ТЕПЛОСЕТЬ»

Белик Сергей Юрьевич - еще один совладелец “Строительного двора”, владеющий тем же процентом компании, что и Евгений Ташкеев. Ему также принадлежат части других тюменских организаций, специализирующихся на инструментах и строительных материалах. Он также сдал позиции, спустившись с 26 места на 61-е.

Био
Добро пожаловать, Виталий
#62

юрий юрченко

Компании
Активы
+851 млн ₽
выручка за 2021 г.
52▲
+14 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
81▲
232 615 251
сумма активов
61▲

юрий юрченко

ООО «АГРОСЕРВИС»
ООО «РК»
ООО ПФ «АРС-ПРОФНАСТИЛ»
ООО ПФ «АРС-ПРОМ»
ООО «АРС-ПРОМ ПРОЕКТ»
ООО «СМЕНА»
ООО «НАНОЭСТЕТИК»

Юрченко Юрий Владимирович является совладельцем нескольких компаний, в числе которых даже клиника “Наноэстетик”. Но основной доход пока он получает от компаний холдинга “АРС-Пром”. Юрченко за год поднялся с 71-го места на 62-е.

Био
#63

андрей верховцев

Компании
Активы
+341 млн ₽
выручка за 2021 г.
78▲
+72 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
48▲
187 502 537
сумма активов
68▲

андрей верховцев

ООО «БЮРО ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА»
ООО «РА „ЭНКО“»
ООО «УК „АЙВАЗОВСКИЙ“»
ООО «УК „ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ“»
ООО «ТСК „ЭНКО“»
ООО «ДСК „ЭНКО“»
ООО «ТЗ „ЭНКО“»
ООО «ГРК „ЭНКО“»
ООО «ДОМОВО»
ООО «ЭНКО ДОМ»
ООО «ЭНКО ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ИСК „ЭНКО“»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН АИЖК»
ООО «ЭНКО ФИНАНС»
ООО «ЭНКО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
ООО «ЭНКО»
ООО «СН „ЭНКО“»
ООО «ЭНКО СЕРВИС»
ООО «ЭНКО. СЕВЕР»
ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС»
ООО «ИДК „ЭНКО“»
ООО «ЭНКО ГРУПП»
ООО «ИК „ЭНКО“»
ООО «ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП»
ООО «ЭНКО ИНВЕСТ»
ООО «ЭНКО МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО «ЭНКО ТРЭЙД»
ООО «ЭНКО ГАРАНТ»

Верховцев Андрей Борисович является совладельцем группы компаний “ЭНКО”. Доля в 10 % более чем в 20 компаниях Елены Низамовой, которые увеличили свой доход, помогла Верховцеву попасть в число самых богатых жителей Тюменской области.

Био
#64

симон срабян

Компании
Активы
+228 млн ₽
выручка за 2021 г.
89▲
+63 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
53▲
288 119 274
сумма активов
56▲

симон срабян

ООО АГРОХОЛДИНГ «ВАГАЙСКИЙ»
ООО АХ «СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ»
ООО «АГРОХОЛДИНГ УРАЛЬСКИЙ»
ООО «ТД „АЛКО-МАКС“»
ООО «РИФ-АГРО»
ООО «БЛОК»
ООО «ДУБЫНСКОЕ»
ООО «ШАБАНОВСКОЕ МПО»
ООО «ПОДВОЛОШИНОМОЛОКО»

Срабян Симон Овсепович владеет фирмами в сфере сельского хозяйства. Для Симона Овсеповича - это дебют в рейтинге.

Био
#65

андрей чивилев

Компании
Активы
+792 млн ₽
выручка за 2021 г.
55▲
+14 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
83▲
218 588 601
сумма активов
63▲

андрей чивилев

ООО «АРС-ПРОМ ПРОЕКТ»
ООО «СМЕНА»
ООО ПФ «АРС-ПРОМ»
ООО ПФ «АРС-ПРОФНАСТИЛ»
ООО «НАНОЭСТЕТИК»

Чивилев Андрей Александрович является компаньоном Юрия Юрченко и также числится владельцем компаний “АРС-Прома”. С прошлого года он улучшил свое положение в рейтинге на 10 позиций.

Био
#66

сергей распутин

Компании
Активы
+969 млн ₽
выручка за 2021 г.
47▲
+8,9 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
94▲
233 490 000
сумма активов
60▲

сергей распутин

ООО ПКФ «АТЛАНТАВТО»
ООО «ПТК»
ООО «ТЮМЕНСКИЙ АВТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ООО «АТЛАНТАВТОСЕРВИС»
ООО «ХАНТЕР НА ЩЕРБАКОВА»
ООО «ПКФ „АТЛАНТ-АВТО“»

Распутин Сергей Николаевич - владелец автомобильного бизнеса, специализирующийся на продаже транспортных средств в Тюмени. Ему принадлежит ПФК “АлтантАвто”. Он сохранил ту же позицию, что занимал в прошлом году.

Био
#67

александр шешуков

Компании
Активы
+792 млн ₽
выручка за 2021 г.
55▲
+14 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
83▲
218 588 601
сумма активов
63▲

александр шешуков

ООО «АРС-ПРОМ ПРОЕКТ»
ООО «СМЕНА»
ООО ПФ «АРС-ПРОМ»
ООО ПФ «АРС-ПРОФНАСТИЛ»
ООО «НАНОЭСТЕТИК»

Шешуков Александр Петрович - коллега Андрея Чивилева и Юрия Юрченко, ему также принадлежит часть тюменского “АРС-Прома”, вдобавок он, как и Юрченко, является совладельцем клиники “Наноэстетик”. Он поднялся с 77-го места на 67-е.

Био
#68

карен сарксян

Компании
Активы
+563 млн ₽
выручка за 2021 г.
66▲
+24 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
73▲
222 681 000
сумма активов
62▲

карен сарксян

ООО «ПЕРЕСТРОЙ-КА!»

Сарксян Карен Грачикович владеет и управляет компанией «Перестрой-КА», которая, как выяснилось в этом году, фигурировала в деле о взятке главе управы одного из округов Тюмени. Но на саму компанию дело заведено не было, а потому “Перестрой-КА” продолжает благоустраивать дворы и убирать снег в городе. Сам бизнесмен поднялся с 76-го места на 68-е.

Био
#69

денис саликов

Компании
Активы
+688 млн ₽
выручка за 2021 г.
59▲
+49 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
63▲
122 352 800
сумма активов
83▲

денис саликов

ООО «СИБМУЛ»
ООО «СОКОЛ ГНБ»
ООО «М-СЕТЬСТРОЙ»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ „СИЛА ВОЛИ“»

Саликов Денис Сафаевич в этом году стал единственным владельцем тюменского предприятия по изготовлению химикатов - “Симбул”. Но основной доход ему приносит компания, занимающаяся бурением скважин - ”Сокол ГНБ”. Он упал с 53-го места на 69-е.

Био
#70

азмет хут

Компании
Активы
+284 млн ₽
выручка за 2021 г.
82▲
+17 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
79▲
427 727 160
сумма активов
46▲

азмет хут

ООО «СМУ»
ООО «ПРОСТОР»
ООО «УСАДЬБА»
ООО «ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

Хут Азмет Мадинович владеет всей долей в нескольких строительных фирмах, а также ему принадлежит 51 % управляющей компании ООО “Жилищное строительство”. В списке богатых Тюменской области он поднялся на три позиции.

Био
#71

рустам самкаев

Компании
Активы
+249 млн ₽
выручка за 2021 г.
88▲
+80 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
45▲
148 203 930
сумма активов
75▲

рустам самкаев

ООО «БАЗИС-КОНСАЛТ»
ООО «АСГАРД»
ООО «САДЫ ТАРХАНКУТА»
ООО «ДОЛЬЧЕЗА»
ООО «ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА „ЛУЧ“»
ООО «ИПОТЕКА СТРОИТЕЛЬСТВО УПРАВЛЕНИЕ»

Самкаев Рустам Мирвахисович - почетный консул Кореи в Тюмени. 1% в ООО "ИПОТЕКА СТРОИТЕЛЬСТВО УПРАВЛЕНИЕ", которая занимается покупкой и продажей земельных участков, помог ему существенно увеличить доход и с 100-го места запрыгнуть на 71-е.

Био
#72

виктор беличенко

Компании
Активы
+1,03 млрд ₽
выручка за 2021 г.
46▲
-376 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
146▼
1 652 678 000
сумма активов
17▲

виктор беличенко

ООО «КРИСТАЛЛ»
ООО «ПРОФИЛЬ-8»
ООО «ГРАЖДАНИНВЕСТСТРОЙ»
ООО «ЛИНИЯ»
ООО «ССК»
ООО «ГАРАНТИЯ»
ООО «СЗ „ДОК“»
ООО УК «СЕРВИС-ТИС»
ООО «ПРОФИЛЬ-10»
ООО «СЗ СТРОЙТЕХНОЛОДЖИ»
ООО «СК НОВАТОР»
ООО «СЗ МЕГАПОЛИС»
ООО «КОМЬЮНИТИ»
ООО «ТИС-СТРОЙ»
ООО «НОВАТОР»

Основной доход Беличенко Виктор Алексеевич получает от ООО “Новатор”, которая строит в Тюменской области архитектурные объекты и ООО УК "СЕРВИС-ТИС". Упал в топе богатых с 20-го места на 72-е.

Био
#73

игорь ревякин

Компании
Активы
+69 млн ₽
выручка за 2021 г.
109▲
+114 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
35▲
170 426 110
сумма активов
70▲

игорь ревякин

ООО «АГЕНТСТВО ОЦЕНКИ „СТАТУС“»
ООО «ЛОГИСТИКА»
ООО «КОТЛАССКИЙ ПОРТ»
ООО «СЕВЕРРЕСУРСКОМПЛЕКТ»
ООО «ЭКО-Н»

Био

Ревякин Игорь Владимирович - его компании специализируются на купле-продаже в Тюменской области и оценке. Основной доход Ревякин получает от компаний, в которых является единственным владельцем. Ранее в топе богатых не появлялся.

#74

виктор островский

Компании
Активы
+226 млн ₽
выручка за 2021 г.
90▲
+20 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
78▲
317 184 840
сумма активов
53▲

виктор островский

ООО «ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

Островский Виктор Александрович - компаньон Азмета Хута, владеющий второй половиной управляющей тюменской компании ООО “Жилищное строительство”. Этого оказалось достаточно, чтобы заявиться в рейтинг богатых и занять в нем 74-е место.

Био
#75

андрей кузюков

Компании
Активы
+885 млн ₽
выручка за 2021 г.
50▲
+14 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
82▲
73 062 089
сумма активов
92▲

андрей кузюков

ООО «ПОСТАВКА»
ООО «РОСА»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
ООО «УПТК»ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «ПОЛ-ХОЛЛ»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «БРОННИЦА»
ООО «ПОЛОВИК»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «УРАЛ-КОНСАЛТ»

Кузюков Андрей Арнольдович - владелец доли в 2 % компании “Строительный двор”. Как уже показали его коллеги, даже небольшой доли в этой крупной организации достаточно, чтобы записаться в клуб тюменских самых богатых. В нем Кузюков - впервые.

Био
#76

геннадий левин

Компании
Активы
+367 млн ₽
выручка за 2021 г.
75▲
+74 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
47▲
44 890 000
сумма активов
103▲

геннадий левин

ООО «ФУДСЕРВИС»
ООО «ХИНКАЛЬНЫЙ ЦЕХ»
ООО «ЖИРТРЕСТ ФУД»
ООО «УСПЕХ»
ООО «УСПЕХ ФУД»
ООО «ЗОЛОТАЯ ГОРА»

Левин Геннадий Семенович совместно с Николаем Щепелиным владеет ресторанным бизнесом ООО “Жиртрестфуд”. Другие компании в его списке активов также развиваются в области гостинично-ресторанного бизнеса в Тюменской области. Левин в топе впервые.

Био
#77

алексей минальтов

Компании
Активы
+516 млн ₽
выручка за 2021 г.
67▲
+34 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
69▲
76 304 957
сумма активов
90▲

алексей минальтов

ООО ППН «СИББУРМАШ»
ООО «ТОТАЛ ЭКЛИПС»

Минальтов Алексей Геннадьевич - уже четвертый владелец ППН “СИББУРМАШ”. Небольшая доля в этом крупном бизнесе помогла ему попасть в топ самых богатых людей Тюменской области.

Био
#78

андрей Изгагин

Компании
Активы
+839 млн ₽
выручка за 2021 г.
53▲
+14 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
85▲
72 756 314
сумма активов
93▲

андрей Изгагин

ООО «РОСА»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
ООО «УПТК»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «ПОЛ-ХОЛЛ»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «БРОННИЦА»
ООО «ПОЛОВИК»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «УРАЛ-КОНСАЛТ»

Изгагину Андрею Александровичу принадлежит часть “Строительного двора”. Небольшая доля в этой и других строительных фирмах позволила тюменскому бизнесмену попасть в топ к коллегам.

Био
#79

ксения кислякова

Компании
Активы
+839 млн ₽
выручка за 2021 г.
53▲
+14 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
85▲
72 756 314
сумма активов
93▲

ксения кислякова

ООО «РОСА»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
ООО «УПТК»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «ПОЛ-ХОЛЛ»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «БРОННИЦА»
ООО «ПОЛОВИК»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «УРАЛ-КОНСАЛТ»

Кислякова Ксения Евгеньевна - пятая в топе богатых Тюменской области, кто попал сюда благодаря доле в компании “Строительный двор”. Она, как многие другие компаньоны, имеет доли и в иных строительных организациях. В списке богатых оказалась в первый раз.

Био
#80

лео шмунк

Компании
Активы
+145 млн ₽
выручка за 2021 г.
99▲
+41 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
67▲
170 832 800
сумма активов
69▲

лео шмунк

ООО «АГРОИНТЕР»
ООО «ВОСХОДАГРО»
ООО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АГРОМОЛОКО»
ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Шмунк Лео Львович - бизнесмен, владеющий компанией «Золотые луга», известной по производству кисломолочной продукции во всей Тюменской области и соседних регионах. Она часто выступает поставщиком сельхозпродукции в социальные учреждения Тюменской области. Но в связи с серьезной конкуренцией он опустился с 47-го места на 80-е.

Био
#81

василий шевчик

Компании
Активы
+208 млн ₽
выручка за 2021 г.
91▲
+12 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
90▲
316 749 053
сумма активов
54▲

василий шевчик

ООО «УК „АГРОИНТЕЛ“»
ООО «ССК „СТАЛЬНОЙ АЗАРТ“»
ПК «ЛЕСНОЙ»
ООО «ХОЛДЕР»
ООО «БАРС»
ООО «ПРЕМЬЕР ДОМ»
ООО «СУХМЕНСКОЕ»
ООО «ФАБРИКА МЕБЕЛИ „ИНТЕДИ“»
ООО «БАРИНО»
ООО «СИБИНТЕЛ-ХОЛДИНГ»
ООО «МФК „АКВАМОЛЛ“»

Шевчику Василию Степановичу принадлежит 13,25 % единственного в Тюмени аквапарка, что и является его основным доходом. Он поднялся с 94-й позиции на 81-ую.

Био
#82

вадим юрченко

Компании
Активы
+341 млн ₽
выручка за 2021 г.
79▲
+90 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
41▲
16 318 791
сумма активов
117▲

вадим юрченко

ООО «СЗ „МЕРИДИАН КОНСТРАКШН ТОБОЛЬСК“»
ООО «НОМИНАЛСТРОЙ»
ООО «УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ»
ООО «ИМПЕРИЯ»
ООО «АКТИВ МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО УК «МЕРИДИАН СЕРВИС»
ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «СЗ „МЕРИДИАН КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ“»
ООО «СЗ „МЕРИДИАН“»
ООО «ЗАРЕЧНЫЙ»
ООО «СЗ „МЕРИДИАН ГРУПП“»
ООО «СЗ „МЕРИДИАН СТРОЙ“»
ООО «СЗ „МЕРИДИАН КОНСТРАКШН“»
ООО «МЕРИДИАН ИНВЕСТ»
ООО «СЗ „ПЕРВЫЙ МЕРИДИАН“»

Юрченко Вадим Васильевич - владелец множества тюменских компаний-застройщика «Меридиан». Пока высоких доходов они не приносят, но прогресс все же есть. С 95-го места он поднялся до 82-го.

Био
#83

алексей ноздрачев

Компании
Активы
+392 млн ₽
выручка за 2021 г.
88▲
-90 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
73▼
1 437 889 000
сумма активов
82▲

алексей ноздрачев

ООО СЗ «УЛЕЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «СКВАЖИНА»
ООО «Д-СИСТЕМ»
ООО «СБК СПОРТ»
ООО «БЕТОННЫЙ ЗАВОД ГОРОД»
ООО «ПРАЙД»

Ноздрачёв Алексей Владимирович - один из девелоперов в топе богатых Тюменской области. Ему принадлежит компания «Улей-Девелопмент», которая и приносит ему основной доход. Бетонный завод, которым владеет бизнесмен, пока работает в убыток. Вероятно поэтому с 54-го места он упал до 83-го.

Био
#84

михаил троцкий

Компании
Активы
+453 млн ₽
выручка за 2021 г.
70▲
-21 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
142▼
860 731 905
сумма активов
32▲

михаил троцкий

ООО «ЗУММЕР»
ООО «ПЛАСТКОМ»
ООО «АСС»
ООО «ФОНТАНКА»

Троцкий Михаил Владимирович владеет тюменской сетевой компанией ООО “Зуммер” - магистральным оператором, который проектирует и прокладывает линии связи. Доходы Троцкого растут и он впервые попал в список богатых.

Био
#85

оксана шаговая

Компании
Активы
+484 млн ₽
выручка за 2021 г.
68▲
+17 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
80▲
61 199 878
сумма активов
96▲

оксана шаговая

ООО «ТРЕСТ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
ООО «СЗ МИДГАРД РУС»
ООО «БАЗИС-МОТОРС»
ООО «БМ-АВТО»

Шаговая Оксана Николаевна - единственная девушка в нашем топе, владеющая частью автомобильного бизнеса в Тюмени. Является компаньоном Александра Беляева и ООО “Базис-Моторс”. Она также ранее не попадала в список богатых.

Био
#86

сергей руссу

Компании
Активы
+274 млн ₽
выручка за 2021 г.
84▲
+23 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
75▲
85 987 500
сумма активов
88▲

сергей руссу

ООО «АВТОСТОП»
ООО «МОСТ-СЕРВИС»
ООО ДОК «ЮНЫЙ ГЕОЛОГ»
ООО «МОСТ-ИНВЕСТ»
ООО «СТРОЙТЕХНИКА»
ООО «ТЕХСТРОЙ»
ООО «СКТ»
ООО «РЕЙТЕРН»

Руссу Сергей Николаевич - сын Николая Руссу, его компании как раз специализируются на обслуживании строительства, в том числе - дорожного. Ранее в списках богатых Тюменской области не фигурировал.

Био
#87

елена старцева

Компании
Активы
+108 млн ₽
выручка за 2021 г.
101▲
+49 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
62▲
94 681 091
сумма активов
85▲

елена старцева

ООО «ОЛАН»
ООО «ЛИТЕР»
ООО «АДОНИС»
ООО «ТЕССА»
ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
ООО «СТРАТЕГИЯ»
ООО «ВЕНА-ВИОЛЕТТА»
ООО «ЖИВА»
ООО «ИНТЕГРАЛ»

Старцева Елена Вячеславовна - совладелица тюменской кондитерской компании “Вена-Виолетта”. Кондитерский бизнес Старцевой неплохой доход, но основной заработок ей дает ООО “Перспектива” - ресторанный бизнес. Она впервые в списке самых богатых людей Тюменской области.

Био
#88

лидия горицкая

Компании
Активы
+646 млн ₽
выручка за 2021 г.
61▲
-6  млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
141▼
330 531 303
сумма активов
50▲

лидия горицкая

ООО «ЮК „ПРОФФ“»
ООО «КВОЛИТИ-ТЮМЕНЬ»
ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ «ООО „СИБАЛЬЯНС“ И КОМПАНИЯ»
ООО «ВЕНА-ВИОЛЕТТА»
ООО «ТМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО ЗДОРОВАЯ ВОДА»

Горицкая Лидия Васильевна владеет долями в компаниях ООО "ЮК "ПРОФФ", ООО "КВОЛИТИ-ТЮМЕНЬ", ООО "ВЕНА-ВИОЛЕТТА", ООО "ТМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" и других. По сумме чистых активов в 330 млн рублей входит в число пятидесяти лучших рейтинга самых богатых людей Тюменской области.

Био
#89

валерий шишканов

Компании
Активы
+74 млн ₽
выручка за 2021 г.
108▲
+11,9 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
91▲
298 879 120
сумма активов
55▲

валерий шишканов

ООО «ДРУЖБА-НИВА»
ООО «КОНТАКТ»

Шишканов Валерий Алексеевич - совладелец аграрного бизнеса ООО "ДРУЖБА-НИВА" в Тюменской области. Валерию Алексеевичу принадлежит большая часть аграрного предприятия, но их других компаний у него лишь ООО “Контакт”, а потому, пока другой Шишканов поднимается в топе, Валерий Алексеевич падает с 68-го места на 89-е.

Био
#90

андрей пащенко

Компании
Активы
+312 млн ₽
выручка за 2021 г.
81▲
+42 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
66▲
30 812 550
сумма активов
110▲

андрей пащенко

ООО «РТЭС»
ООО «ТРОЯН»

Пащенко Андрей Юрьевич владеет бизнесом в автомобильной сфере. Он является владельцем и гендиректором компании «РОСТРАНСЭНЕРГОСЕРВИС», которая занимается техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей.

Био
#91

александр бабенко

Компании
Активы
+312 млн ₽
выручка за 2021 г.
80▲
+21 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
77▲
25 164 240
сумма активов
111▲

александр бабенко

ООО «ВАССЕРТЕХНИК»
ООО «ФИНТЕХНИК»
ООО «СИЛА СЕВЕРА»
ООО «ХАУС ГРУПП»
ООО «ТДС-РАЗВИТИЕ»

Бабенко Александр Борисович владеет долями ряда предприятий в Тюмени и на Ямале. Доходы от производства пластмассовых изделий (ООО “Хаус Групп”), складирования и транспортировки ГСМ (ООО “Сила Севера”) дали бизнесмену возможность впервые попасть в топ богатых.

Био
#92

мария дворникова

Компании
Активы
+53 млн ₽
выручка за 2021 г.
112▲
+36 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
68▲
74 247 310
сумма активов
91▲

мария дворникова

ООО «САНТОС»
ООО «ЭРМИНА»
ООО «ФОРТУНА»
ООО ЗДОРОВАЯ ВОДА»
ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
ООО «ПРЕМЬЕРА»

Дворникова Мария Ивановна - доверенное лицо Владимира Пискайкина, компаньон Елены Старцевой, она владеет 50 % долей ООО “Перспектива”, поэтому она пока на 92-й строчке, но впервые в топе богатых Тюменской области.

Био
#93

людмила черкасова

Компании
Активы
+79 млн ₽
выручка за 2021 г.
104▲
+23 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
74▲
58 448 646
сумма активов
98▲

людмила черкасова

ООО «ЛЕГИОН»
ООО «ПУРГЕОКОМ»
ООО «АКВАКУЛЬТУРА»
ООО «ЭКОПРОДУКТ»
ООО «АВТОДОМ»
ООО «СИБЖИЛСТРОЙ»

Черкасова Людмила Адамовна - бенефициар нескольких компаний в Тюменской области и Карелии. Оказание кадастровых услуг и землеустроительные работы приносят ей основной доход, ведь фирма часто сотрудничает с северными компаниями. Однако Черкасова упала в топе с 52-го места на 93-е.

Био
#94

анатолий гаврилов

Компании
Активы
+427 млн ₽
выручка за 2021 г.
72▲
+2 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
108▲
54 751 500
сумма активов
99▲

анатолий гаврилов

ООО «АЛЬТАИР-2»
ООО «СТРОЙТЕХНИКА»
ООО «СМС»
ООО «ТЕХСТРОЙ»
ООО «РЕЙТЕРН»
ООО «СТРОЙТЕХНИКА»

Гаврилов Анатолий Александрович - владелец строительных компаний, работающих в Тюмени. Близкий соратник Николая Руссу и компаньон полного тезки его сына - Сергея Руссу. Занимает лишь 94-ю строчку, но продажа долгостроя на Камышинской может улучшить его положение.

Био
#95

галина вольфсон

Компании
Активы
+59 млн ₽
выручка за 2021 г.
111▲
+7,8 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
96▲
152 319 549
сумма активов
73▲

галина вольфсон

ООО «ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ»
ООО «НИС»
ООО «СПЕКТРПРОМТОРГ»
ООО «ТК»
ООО «ТРАНССНАБ»
ООО «ТЮМЕНЬСТРОЙМОНТАЖ»
ООО «ПСК ДОМ»
ООО «ФИНТРЕЙД-ТЮМЕНЬ»
ООО «ТСЗ2

Вольфсон Галина Леонидовна - супруга Михаила Вольфсона, являющегося владельцем «ПСК Дом». Так как Галина Леонидовна имеет отношения к группе компаний ПСК, из-за чего и числится в топе Богатых Тюменской области.

Био
#96

александр низамов

Компании
Активы
+90 млн ₽
выручка за 2021 г.
102▲
+10 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
93▲
93 316 260
сумма активов
86▲

александр низамов

ООО «СОЦ „СПУТНИК“»
ООО «СУХМЕНСКОЕ»
ООО «РТЭС»
ООО «БАРС»
ПК «ЛЕСНОЙ»
ООО «ДК „СМАРТСТРОЙСИТИ“»

Низамов Александр Маратович владеет долями компаний, известных в Тюменской области торговых площадок. Но ранее он был в топе на 46-м месте, а в этот раз упал на 50 позиций. Падение временное, компании Владимира Шевчика и Александра Низамова покажут хорошую прибыль по итогам 2022 года.

Био
#97

владимир васильев

Компании
Активы
+255 млн ₽
выручка за 2021 г.
86▲
-1,6 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
136▼
249 155 729
сумма активов
59▲

владимир васильев

АО «ТЮМЕНСКИИ КХП»
ООО «КОМПЛЕКС»

Васильеву Владимиру Николаевичу принадлежит доля «Тюменского комбината хлебопродуктов». Но дела идут не в гору, с 78 места он упал до 97-го.

Био
#98

николай марковцов

Компании
Активы
+201 млн ₽
выручка за 2021 г.
92▲
+12 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
88▲
34 604 611
сумма активов
105▲

николай марковцов

ООО «ЗАВОД СИББУРМАШ»
ООО ППН «СИББУРМАШ»
ООО «ТОТАЛ ЭКЛИПС»

3 % тюменского ППН “СИББУРМАШ” способствовали появлению Марковцова Николая Александровича в топе. Он стал уже шестым совладельцем этого предприятия. Импортозамещение в сфере нефтегазосервиса дает шанс попасть в топ надолго.

Био
#99

дмитрий антипов

Компании
Активы
+67,7 млн ₽
выручка за 2021 г.
110▲
+21 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
76▲
46 412 500
сумма активов
102▲

дмитрий антипов

ООО «БПС»
ООО «ТИС»

Антипов Дмитрий Николаевич - самый богатый депутат Тюменской гордумы, член совета директоров ОАО "ТДСК", ему принадлежит ООО “БПС”. Совместно с Николаем Щепелиным он также владеет ООО “ТИС”. Все в сумме позволяет ему впервые появиться в топе богатеев.

Био
#100

сергей стариков

Компании
Активы
+34 млрд ₽
выручка за 2021 г.
03▲
-3,8 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
148▼
165 000
сумма активов
137▲

сергей стариков

ООО «КОРПОРАЦИЯ „ПРОГРЕСС ТМ“»

Стариков Сергей Петрович замыкает топ богатых Тюменской области владелец предприятия, работающего с промышленными химикатами - “Корпорация Прогресс ТМ”. Она обеспечила первое место в списке богатеев, правда, с конца.

Био