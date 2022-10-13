Старое прощай, новое впусти
Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов о развитии креативной индустрии, новой культурной повестке, мечте и честной позиции автора
В качестве эпиграфа прекрасно бы подошла песня Вадима Рудольфовича «Вот она мечта». Приводить текст песни не будем. Лучше уж вы сами её послушаете. Вот что сказал сам автор об этой песне:
Вот есть мечта, вот есть судьба. Это две разные сущности. Несмотря на то, что человек мечтает всегда о чём-то лучшем для себя, жизнь ему подсовывает, как правило, испытания. И резюме песни заключается в том, как к этому относится: ожесточится, или наоборот философски принять все испытания и открыть свое сердце для любви? Вот, собственно... Всё очень просто...
Именно в терминах мечты и судьбы продолжим. Вадим Самойлов родился 3 октября 1964 года в Свердловске. Он из того поколения людей, которое открыто и честно мечтало и, в то же время, испытало на себе множество превратностей судьбы. Основанная им с товарищами группа «Агата Кристи» была одной из наиболее популярных в стране в середине и во второй половине 1990-х годов. Творчество группы и ее популярность не так то просто оценить и проанализировать. Уверенно можно сказать, что их песни знают и поют до сих пор, а популярность группы не была ограничена государственными границами. По некоторым данным, альбом «Опиум» чуть ли не самый продаваемый диск русскоязычной музыки за рубежом. Их музыка эклектична и совмещает в себе ряд направлений и культурных пластов разных эпох. Встречаются оммажи на советскую эстраду и музыку начала ХХ века, декаданс. Манеру исполнения, ритмику можно назвать изломанной, несколько надрывной. Весьма непростой коктейль для неподготовленного слушателя. Несмотря на это, «Агата Кристи» гремела, как и в целом вся рок музыка того времени. Откуда такой успех? Рок был наиболее созвучен времени и людям. Рок мечтал и не стеснялся рассказывать о наблюдаемых вокруг себя судьбах.
Я скажу так... В рок-музыке должна быть некая честность, некая позиция автора. Рок-музыка - это, по сути дела, поющая поэзия. В нашей стране - особенно. Да, есть форма сама (гитары, барабаны и т.д.), но отличие заключается в том, что в центре находится поющий поэт, который транслирует идеи. У нас, у так называемых тру-рокеров, принято быть честным перед самим собой и транслировать идеи. Даже если это эзопов язык, если это язык образов, всё равно идеи те, которыми ты живешь. Ну, плюс, зная нашу рок-н-ролльную братию, доподлинно могу сказать, что все мы граждане. И все люди достаточно ответственные перед жизнью. У нас нет таких вот пустых селебрити, которые просто, ради перьев в голове, и массовой популярности готовы что-то делать.

Закончились девяностые. Все чаще стал слышатся лозунг: «Русский рок - мертв». По разным причинам. Некоторые кумиры стали изумлять. Оказалось, что пели они вовсе не о том, что мерещилось их поклонникам. То ли аудитория сменила ориентиры, то ли сами авторы. Некоторые утверждали, что русский рок не может умереть, так как он и вовсе не рождался. Мол, всё это калька с чуждой нам культуры. И каких только мнений ещё не звучало и звучит до сих пор. Так как же обстоят дела на самом деле?
Нет-нет. Такая видимость создалась из-за того, что на рубеже 80-90-ых - рок массово открывался, как прежде не поощряемое искусство, во многом самодеятельное. Такая же волна сейчас прошла и долго длилась с рэп-музыкой. Поскольку СМИ берут всё самое-самое жареное, было очень много рэпа и внимание от рок-музыки как будто бы отошло. Но рок-фестивали проходят, и на них собираются десятки тысяч людей. Появляются новые коллективы. «Наше радио» пока еще работает, его слушают. В принципе, слухи о смерти рок музыки слегка преувеличены...
Да, как бы кто ни думал, молодёжь по-прежнему сколачивала коллективы. В гаражах, бывших домах пионеров и домах культуры действовали репетиционные точки. Некоторые устраивались сторожами, чтобы по ночам на охраняемых объектах «лабать» с друзьями. На концертах студенческой самодеятельности обязательно выступали рок-группы. Так было, и продолжается до сих пор. Русский рок вполне себе жив, а вот «Агата Кристи» больше не существует. Группа распалась в 2010 году. Во многом, исчерпав себя. В немалой степени, став тесной для двух талантливых братьев - Вадима и Глеба Самойловых.
Если брать наследие «Агаты Кристи», из которого я вырос, конечно там есть много композиций, в которых больше такого социального дурачества. Поскольку мы взрослеем, становимся серьёзнее, меньше клоунского внутри. С улыбкой с этим прощаешься, и всё... Конечно, я исполняю на концертах всякие жаркие хиты «Агаты Кристи». Типа «Ковёр-вертолёт», который не сильно витиеватый, не сильно философский. Но в них есть энергия, и для настройки зала это очень хорошо. Репертуар, конечно всегда ограничивает. Какие-то песни из наследия «Агаты Кристи» я уже не спою. Просто потому, что не резонирует. Это правда.
Кажется, что судьба Вадима практически сложена, а вот что там с мечтой? Думается, что эти две сущности породили третье: мечта + судьба → гражданская позиция. У Вадима Рудольфовича она государствен­ническая и сугубо патриотическая. Вот несколько событий из недавней биографии. С 2008 года член Общественной палаты РФ. 11 Октября 2010 года участвует в организации встречи рокеров с президентом Медведевым. С 6 февраля 2012 Самойлов - доверенное лицо Путина. Вместе с братьями по рокерскому цеху посещает с концертами ЛНР, ДНР. В 2016 выступает перед военнослужащими на авиабазе «Хмеймим» в Сирии. В 2022 году участвует в муниципальных выборах в родном городе Асбест. Вся эта деятельность конечно же активно освещается СМИ. Возможно, именно из-за этого фактора, имидж Вадима Самойлова для многих имеет сегодня только политическую окраску. Это глубоко ошибочное суждение. Достаточно немного погрузиться, чтобы выяснить: Самойлов очень далек от политической грызни. Его основная деятельность сегодня - это не только музыка, но подвижничество во благо молодых творческих людей.
У меня было всегда продюсерское любопытство к начинающим авторам. За рамками «Агаты Кристи» я поработал со многими музыкальными проектами. И большими, и маленькими. Теперь это приобретает какие-то формы уже реально построенных пространств. Во-первых, набрал уже опыта. Есть опыт взаимодействия с властью, с государственными структурами. Он далеко не всегда позитивный, как всем кажется. Чаще он, как раз, спорно-конфликтный. Ну, и - да, хочется после себя оставить какой-то след хороший. На моих глазах рождалось и не развивалось огромное количество интересных музыкальные проектов, которые, в общем, жалко, что не развились.

Масштаб этой деятельности Вадима Самойлова отнюдь не мал. Центром усилий на сегодняшний день является Екатеринбург и Свердловская область. Началось это довольно давно. Например, проект «Рокгерой» стартовал в далеком 2006 году, а проект «COLABA» является его современной улучшенной версией. Эти проекты призваны помочь молодым и начинающим музыкантам, дать им необходимы фундаментальные знания, стартовую платформу, информационную и медийную поддержку.
Не могу сказать, что я прямо вот упоротый благотворитель. Хотя, если было бы много ресурсов, я бы с удовольствием этим занимался постоянно.
Хочется верить, что деятельность Вадима Рудольфовича и подобных ему людей принесет плоды. В частности, пресловутую новую культурную повестку. Запрос на нее, страшно вспомнить, существует уже лет 20. Нет, нельзя сказать, что в области культуры и ее государственного менеджмента ничего не происходит. Вовсе нет. Вопрос в оформленности этого, в целях и всесторонней поддержке.
Я думаю, что огромный слой российской культуры сегодня не освещен. По разным объективным и субъективным причинам. Объективность заключается, с моей точки зрения, в том, что центростремительное ускорение начинающих деятелей культуры в столицы приводит к тому, что столицы коверкают целеуказание. Всё-таки столица - это про бизнес, это про деньги, это про успех в большей степени. В меньшей степени это содержание. Оно отходит на второй план. С другой стороны, в провинции нет должной структуры, которая могла бы позволять автору в любой сфере (создателю какого-то творческого объекта) себя полноценно развивать, и свои гипотезы тестировать.
Необходимость в отслеживании и взращивании культуры назрела. Но, к сожалению, это так и остаётся горизонтальным процессом. Такой подход кажется порочным. Ведь парадигма «выживает сильнейший» в области культуры неминуемо приводит к «в конце останется только один».
Культура есть. Культура эта произрастает в провинции. Культура эта сейчас, кстати, произрастает и на полях СВО. Потому что огромное количество людей: бойцов ополчения и добровольцев сочиняют, пишут. Там очень много будет материала. Очень много будет опыта, осмысления жизни на этой базе. Вот этому, мне кажется, надо уделять внимание.
Люди уходят из творчества, становятся клерками, рабочими и т.д. Все говорят о том, что у нас уровень современной музыкальной культуры отстаёт от международной. Ну, я скажу: и да, и нет. Если он в чём-то отстает, то только в форме. Форма представления в первую очередь зависит от экономики внутри всего этого.
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Иными словами, если в западном шоу бизнесе очень большая экономика (там всё заточено под деньги), то и музыка продаётся успешно. У нас до сих пор огромное количество пиратства существует. Или бесплатного распространения. В результате которого автор не получает никакого вознаграждения, не может просто на это жить. Ему приходится заниматься чем-то другим. Точно так же и специалисты, которые работают в сфере производства музыки, звукозаписи, видеоклипов и т.д.. Там остаются только те, кто обслуживает, условно говоря, дорогих поп-исполнителей. Начинающий, конечно, себе таких бюджетов позволить не может. И что особенно меня беспокоит - так называемое новое патриотическое творчество. Я говорю не только про музыку. Это всё тоже нужно приводить в конку­рентный, достойный, дорогой вид. Почему-то у нас патриотическое творчество, это всегда на коленке, в палатке, под гитару, бедненько. Мне кажется, эту штуку нужно менять. Потому, что сам материал очень достойный. Для этого нужны специалисты! Вот это группа вопросов, которые нужно разрешать. Привлечением спонсорских денег, государ­ственных программ, выстраиванием финансовых моде­лей. Все это вопросы достаточно непростые. Ими приходится заниматься.
Мечта и судьба Вадима Самойлова продолжают вести его. Вот такая диалектика. Единство и борьба противоположностей, внутренняя работа и, следующие за ней, реальные действия внутри конкретного человека → каждого из нас → всего общества. Философия материализма говорит нам, что именно это порождает истину. Именно внутренние противоречия, их вскрытие, борьба - приводят к скачкообразному качественному переходу. Иными словами, нам необходимо мечтать и смело встречать судьбу.
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