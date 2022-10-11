Считается, что искусство должно оставаться в определенных рамках, принадлежать определенному классу. Должно быть не сказать прямо элитарным, но рафинированным, – говорит он. – С другой стороны, кино, по общему мнению, должно быть “смотрибельным”, то есть интересным широким слоям населения. Если сравнивать мои фильмы с советским и европейским кино, скажем, 1970-х, то ничего экстраординарного, выходящего за рамки я не сделал. А авангардом, поиском кинематографического языка, дешифровками всякими я не занимаюсь.