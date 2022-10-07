Нефтехимические проекты
В Тюменской области реализуются крупнейшие проекты нефтехимической отрасли. Среди них – Антипинский нефтеперерабатывающий завод и комплекс «Тобольск-Полимер» холдинга «СИБУР». Антипинский НПЗ строился под патронажем государства, при поддержке региональных властей. Его мощность – 7.5 миллиона тонн нефти в год, а качество производимого дизтоплива – на уровне стандарта «Евро-5».
«Тобольск-Полимер» построен компанией СИБУР при господдержке. Комплекс перерабатывает компоненты попутного нефтяного газа с получением необходимых марок полимеров. «Тобольск-Полимер» вошел в ТОП-3 крупнейших производств своего рода в мире.