Новые спортивные объекты



В Тюмени открылись центр мирового уровня «Тюмень – дзюдо» и Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». «ЦОП «Тюмень-дзюдо», на открытие которого в 2010 году прилетал Президент Владимир Путин, вошел в ТОП-3 лучших спорткомплексов для дзюдоистов в мире. Трехэтажное здание площадью 11 тысяч квадратных метров располагает всем

необходимым для полного цикла подготовки дзюдоистов: два зала борьбы, тренажерный зал, гостиница на 56 мест, кафе, медцентр и бассейн с сауной.



Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» отличает удобное месторасположение, а его инфраструктура и лыжные трассы соответствуют всем требованиям FIS и полностью готовы для международных телевизионных трансляций.