Тюменская область

Тюмень не раз входила в рейтинг с самым высоким качеством жизни горожан. И неудивительно, ведь вместе с технологическим развитием, здесь не забывают заботиться о комфорте местных жителей. За последние годы ситуация здесь только улучшилась.
Необходимая историческая рефлексия, помогающая обществу осознать себя.
Новая набережная

В Тюмени построили четырехуровневую набережную реки Туры, которая была включена в туристический маршрут ЮНЕСКО. Ее возведение стало одним из крупнейших городских проектов за всю историю Тюмени. Набережная состоит из нескольких ярусов, с гранитным основанием, пространством для пеших прогулок и смотровыми площадками. Позже на набережной появился фонтан «Каскад». В 2019 году также началось благоустройство левого берега реки, были восстановлены многие памятники архитектуры.
Новые спортивные объекты

В Тюмени открылись центр мирового уровня «Тюмень – дзюдо» и Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». «ЦОП «Тюмень-дзюдо», на открытие которого в 2010 году прилетал Президент Владимир Путин, вошел в ТОП-3 лучших спорткомплексов для дзюдоистов в мире. Трехэтажное здание площадью 11 тысяч квадратных метров располагает всем
необходимым для полного цикла подготовки дзюдоистов: два зала борьбы, тренажерный зал, гостиница на 56 мест, кафе, медцентр и бассейн с сауной.

Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» отличает удобное месторасположение, а его инфраструктура и лыжные трассы соответствуют всем требованиям FIS и полностью готовы для международных телевизионных трансляций.
Кольцевая трасса

В Тюмени завершили строительство кольцевой автодороги. Четырехполосная трасса протяженностью 55 километров связала в единую сеть несколько федеральных трасс, ведущих в Екатеринбург, Курган, Омск и Ханты-Мансийск. На ней находится больше дюжины транспортных развязок, и власти продолжают проектировать новые,
чтобы сделать дорогу еще удобнее для жителей Тюмени и области.
Нефтехимические проекты

В Тюменской области реализуются крупнейшие проекты нефтехимической отрасли. Среди них – Антипинский нефтеперерабатывающий завод и комплекс «Тобольск-Полимер» холдинга «СИБУР». Антипинский НПЗ строился под патронажем государства, при поддержке региональных властей. Его мощность – 7.5 миллиона тонн нефти в год, а качество производимого дизтоплива – на уровне стандарта «Евро-5».

«Тобольск-Полимер» построен компанией СИБУР при господдержке. Комплекс перерабатывает компоненты попутного нефтяного газа с получением необходимых марок полимеров. «Тобольск-Полимер» вошел в ТОП-3 крупнейших производств своего рода в мире.
Федеральный нейрохирургический центр

В рамках проекта «Здоровье» в Тюмени открыли федеральный центр высоких медицинских технологий по профилю «Нейрохирургия». Сегодня здесь действуют пять нейрохирургических отделений, поликлиника, приемное отделение, отделение анестезиологии и реанимации, клиническая лаборатория, отделение лучевой диагностики. Здесь уже провели более 25 тысяч нейрохирургических операций.
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