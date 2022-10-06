С самого детства, с десяти лет ребенок находится в закрытом специальном учебном заведении, где не хватает времени для хобби, развлечений, или полноценного отдыха со сменой спортивной, или культурной деятельности, – вспоминает танцовщик. – Концентрация максимальная. Обучение проходит с самого утра: с девяти двадцати до пяти тридцати. А если есть и театральная практика, то вплоть до восьми вечера ребенок бывает занят. Когда приходишь домой, ни на что не остается сил.