Провокационный «Триггер» создан в любви
Победитель конкурса MIPDrama в Каннах - режиссер Дмитрий Тюрин о новых этапах экранного творчества и единственно возможных для него методах работы
Дмитрий Тюрин родился в городке Аша в Челябинской области в 1976 году. Население этого городка тогда составляло менее 40 000 человек. Урал - особая среда, требовательная. Там человек обязательно должен «показывать результат на табло». До поры до времени творческое начало будущего режиссёра находило выход в рассказах, поэзии, музыке. Далее, с 1993 года, Уфимский государственный нефтяной технический университет. Дмитрий учится на факультете бурения газовых и нефтяных скважин. Пока все логично, обыденно и даже несколько тревожно. Так и должно быть. Всякое «Путешествие героя» начинается с того, что он слышит зов, но отказы­вается его принять.
Статус-кво сохраняется до тех пор, пока герой не получит сверхъестественный пинок (он же - благословение богов). Посланником олимпийцев в случае Дмитрия Тюрина оказался приятель музыкант, а ключом к неизвестному миру приключений - завалявшаяся у него камера «Кварц». С этого момента биография режиссера становится уже менее важна, чем его фильмография. Ведь все, что происходило с Дмитрием в дальнейшем, уже неминуемо окажется на экране. И работа на скважинах под Сургутом, и служба в армии на Дальнем Востоке. Все превращается в опыт, наблюдения, материал для твор­чества. Все проверяется и проходит через тот маленький «экранчик», что встроен в голову каждого настоящего режиссера.
Вот вам пример - фильм «Жажда» 2013 года. Лента по одноименному произведению Андрея Геласимова, который в проекте выступил сценаристом. Фильм на военную тему, но непосредственно военные сцены в нём практически отсутствуют. При этом чувство пережитого героями опыта, то, что в мирной жизни, они так и остаются словно в горящем БТРе, передано максимально. Все очень искренне и бьет в сердце. Даже сегодня. Вопреки теме, этот фильм получился жизнеутверждающим. Было ли это заложено в сценарии? Результат тандема сценариста и режиссера? Или дело как раз таки в «экранчике», и такая палитра - отпечаток личности Дмитрия Тюрина? Вот вам ответ: «Всегда должен быть какой-то свет в конце тоннеля. Надо давать зрителю надежду». Коммерческий успех фильма «Жажда» не предполагался. Прокат был очень ограничен. Но, благодаря интернету, фильм увидели многие зрители.
Для далеких от творческого цеха людей удивительно, что «выйти» из темы бывает очень непросто. Ведь каждый проект требует погружения, добросовестного исследования, размышлений, кропотливых мысленных экспериментов. Помните про «экранчик» в голове режиссера? Порой это интегрированный опыт, порой травматичный.

Это на всю жизнь... Ну, а как... Как от этого избавится? Это как реальная жизнь. Вы можете избавится от любви, расставания, травм?
Как бы пафосно это не звучало, но после каждого проекта жизнь продолжается. Кинематограф стремительно меняется. «Большой экран сузился и в немалой степени превратился в экран аттракционов», а телевидение нашло свое продолжение в стриминговых платформах, где контент «затачивается» под зрителя, и появляется почти свободный выбор. Тюрин успешен в этом новом мире. Тюрин успешен в этом новом мире, в его свежей фильмографии яркие “Эпидемия” и “Триггер”.
Сериал «Триггер» («Провокатор») о неординарном психологе, который применяет шоковые методы лечения. У главного героя этого сериала есть реально существующий прототип, и многие “кейсы” взяты из жизни. Но «экранная правда», а следовательно и вовлеченность зрителя, возникает все же из-за режиссерской работы. Видимо, в этом проекте ключевая идея - «перестать врать самому себе» - идеально сплелась с добросовестностью и честностью создателей. Сериал стал победителем MIPDrama в Каннах.
Я думаю, что все это этапы. Очень интересно, конечно, думать о том, что будет дальше...

Речь, конечно же, о новых технологиях, которые на наших глазах лавиной хлынули на экраны. Более того, все что мы видели до этого - всего лишь первые ласточки. Очевидно, что VR-технологии и индустрия компьютерных игр уже сегодня вступают в реакцию синтеза с кинематографом. Перспективы виртуального погружения зрителя в кинопроизведение уже совсем неиллюзорны.

С развитием технической базы творческие возможности расширяются просто неимоверно. Главное, что суть искусства остается одна и та же: через эмоции передавать опыт. Как говорил Тарковский, переживать чужие жизни...

Не избежал соблазна поэкспериментировать с VR-технологиями и Дмитрий Тюрин. Но, к сожалению, на все пока физически не хватает времени.

Мне интересно это, как испытание для режиссера. Одновременно с тем, как открываются новые возможности, возникают новые ограничения. В классическом кинематографе я веду зрителя за движением камеры, за монтажом. Здесь же зритель становится более полноправным хозяином положения. Он сам может выбирать, куда ему идти, куда смотреть, что слышать, куда отправится по сюжетной ветке и т.д. Режиссер становится ведомой фигурой. Номинально. Фактически, нужно выстроить такую ситуацию, чтобы ты все равно контролировал это, но давал иллюзию выбора. Эта задача гораздо сложнее, а значит интереснее...
Нам с вами, как зрителям, пожалуй стоит только порадоваться, что у Тюрина постоянно не хватает времени. Привычное кино поглотило его и не отпускает. Счет фильмографии увеличивается, а эксперименты и предложения провести мастер-класс или взять мастерскую пока приходится отвергать.

Пока есть силы снимать, надо снимать!
Дмитрий создает впечатление очень чуткого, сдержанного и эмпатичного человека. Это совершенно не сочетается с мириадами баек и анекдотов о режиссерах. Вот вам одна из типичных киношных поговорок.

Режиссер - все равно что Колумб на корабле. Колумб хочет попасть в Индию, команда хочет домой, а приплывают все в Америку.

Доля правды в этом действительно есть. Порой на съемочной площадке ситуация складывается именно такая. Но является ли это нормой? Даже из личного опыта можно заключить, что работать в такой обстановке постоянно просто невозможно.

В атмосфере конфликтов, раздоров, взаимных обид... Я очень чутко реагирую на это...
Среди режиссеров встречаются совершенно полярные характеры. Есть среди них и деспотичные демиурги, и творцы с мягкими ладонями. В бытность свою вторым режиссером Тюрин повидал всяких и воочию наблюдал итоги их работы. Видимо, благодаря этому опыту он не стал ни первым, ни вторым. Он может быть жестким лидером, но только по необходимости. Парадигма Тюрина в работе с командой такова:

Я уверен, что искусство должно создаваться в любви. Это та атмосфера на площадке, которую я стараюсь создать на каждом проекте. Та атмосфера, в которой комфортно работать не только мне. В ней единственно возможно создавать что-то.

Подход Тюрина уверенно можно назвать человечным и оттого эффективным. Доказательство тому - его фильмография. Ведь, как мы обозначили выше, для режиссера это единственно значимый «результат на табло».
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