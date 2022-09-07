Вася Ложкин (настоящее имя – Алексей Куделин) родился в Подмосковье в 1976 году. Его юность пришлась на «лихие 1990-е», и, как и вся страна в это время, молодой человек на какое-то время оказался на распутье. Он учился в Московском государственном педагогическом университете имени Ленина и на юридическом факультете, но юристом так и не стал. На вопрос, почему так случилось, художник отвечает в присущей ему резкой и категоричной манере: «Потому что я не собирался работать юристом. Это же очевидно».