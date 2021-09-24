ТОП-100
Многоимущие
О проекте

людей Тюменской области 2021

ТОП-100 БОГАТЫХ

«Наш город» представляет очередной спецпроект — самые богатые люди Тюменской области.

В рейтинг богатых вошли известные бизнесмены и не очень. Среди лидеров много «темных лошадок». Но одно можно сказать точно, 2020 год для многих стал не самым успешным.

Ожидаемо среди местных бизнесменов топ богачей возглавляют строители. Почему не нефтяники? Все дело в методике подсчета.

ТОП-100

Михаил Геннадьевич
Вольфсон

01
Известный в Тюмени строитель. По цепочке владеет известной компанией «ПСК Дом». Личность известная, но на публике появляется редко.
Два года назад в нашем рейтинге богатых занял вторую строчку, уступив только Николаю Щепелину со своей семьей. Знаменит тем, что его дом, расположенный на берегу Туры в центре Тюмени, попал в объектив СМИ.
7 319 999 153 ₽
cумма активов
6 374 848 476 ₽
выручка за 2020 год
1 238 864 627 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ТРЕЙД КОМФОРТ»
ООО «ПСК «ДОМ» через ООО «ТРЕЙД КОМФОРТ»
ООО «ТСЗ» через ООО «ПСК „ДОМ“
ООО „СЗ ПСК ДОМ — ЮГ“ через ТСЗ через ПСК Дом
ООО „МОНОЛИТ“ через ООО „СЗ ПСК ДОМ — ЮГ“
ООО „МОНОЛИТ“ через „ПСК Дом“
ООО „ТСЗ“ через» ООО «МОНОЛИТ»
ООО «АРБОЛИТ»
ООО «ЖБИ-ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»
ООО «КИТ»
ОАО ТТК «КРОСНО»
ООО «НИС»
ООО «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС-Т»
ООО «РЕКОНСТРУКЦИЯ-2000»
ООО «РЕКОНСТРУКЦИЯ-2000К»
ООО «СЗ ПСК «ДОМ»
«ООО „„СЗ ПСК ДОМ — СЕВЕР““
»
ООО «ТЮМЕНЬСТРОЙМОНТАЖ»
ООО «УК «ОФИС-2010»

Николай Игнатьевич
Щепелин

02
Один из столпов тюменского домостроения. Руководит и владеет Тюменской Домостроительной компанией, которая возвела и возводит целые микрорайоны в Тюмени. Кроме него в рейтинг попали его родственники. Если считать активы всей семьи, он, как и в прошлом рейтинге, однозначно занял бы первое место. Также стоит отметить, что по открытым данным во владении Николая Щепелина находится 43% компании, эти данные за 2016 год. Но в 2019 году бизнесмен собрал конференцию с целью опровергнуть слухи о продаже компании.
6 511 353 811 ₽
cумма активов
Щепелин Николай Игнатьевич
5 437 517 374 ₽
выручка за 2020 год
1 038 496 953 ₽
чистая прибыль за 2020 год
АО «ТДСК» 43,46%
ООО «Бистрот»
ООО «Жиртрест Фуд»
ООО «КМ ЕКБ»
ООО «Золотая Гора»
ООО «Успех»
ООО «Успех Фуд»

Алексей Николаевич
Круковский

03
Еще один владелец крупного строительного бизнеса. Известный не только в Тюмени, но в других регионах России бренд «Брусника» принадлежит этому богачу. Компания один из лидеров жилищного строительства в Тюмени. Но новые районы, которые возвели компании Круковского, не раз попадали в скандалы. Так микрорайон Европейский построили на месте, где раньше компактно проживали цыгане.
10 369 608 431 ₽
cумма активов
Круковский Алексей Николаевич
19 102 615 777 ₽
выручка за 2020 год
356 935 332 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «БРУСНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «АРЕНДНЫЙ КВАРТАЛ НА ШАУМЯНА. ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «КОМПАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ «ВОЗДВИЖЕНКА»
ООО «БРУСНИКА. УПРАВЛЯЮЩЕЕ БЮРО»
ООО «БМИ» через ООО «БРУСНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «БОС» через ООО «БРУСНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «БРУСНИКА. ДОМ» по цепочке
ООО «БРУСНИКА. ОБМЕН» по цепочке
ООО «БРУСНИКА»
ООО «БРУСНИКА. ФИНАНСОВЫЙ АГЕНТ»
ООО «ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ. БОЛЬШЕВИЧКА. НОВОСИБИРСК»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН НОВИН. СУРГУТ»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН РЕЧНОЙ ПОРТ. ТЮМЕНЬ»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН СИМВОЛ»
ООО «КАНДИНСКИЙ ХАУС»
ООО «КВАРТАЛ АВИАТОР. НОВОСИБИРСК»
ООО «КВАРТАЛ МЫЛЗАВОД. НОВОСИБИРСК»
ООО «КИРПИЧ»
ООО КБ «КУЛЬМАН»
ООО «МПФ «ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ»
ООО «СДЕЛКА. ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА»
ООО «СДЕЛКАРФ»
ООО «ЭКСПРЕСС-МАКСИМУМ»

Сергей Владимирович
Тамилин

04
Владелец более двух десятков компаний, большая часть которых находится в Тюмени. В основном это торговые компании. В предыдущем рейтинге богачей Тюмени он занимал только 19 строчку, в этом году поднялся до 4 места.

2 274 645 398 ₽
cумма активов
Тамилин Сергей Владимирович
4 129 364 613 ₽
выручка за 2020 год
409 555 080 ₽
чистая прибыль за 2020 год
АГРО-БЕЛОГОРЬЕВОРОНЕЖ, ООО
АГРО-БЕЛОГОРЬЕКРАСНОДАР, ООО
АГРО-БЕЛОГОРЬЕКУРСК, ООО
АГРО-ПРИВОЛЖЬЕ, ООО
АЛЬТЭНЕРГО, ООО
БЕЛГОРОДСКАЯСВИНИНА, ООО
БЕЛГОРОДСКИЙАКВАПАРК, ООО
БЕЛГОРОДСКИЙЗООПАРК, ООО
БЕЛГОРОДСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, ООО
БЕЛГОРОДСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС-1,ООО
БОРИСОВСКАЯЗЕРНОВАЯКОМПАНИЯ, ООО
БОРИСОВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, ООО
БОРИСОВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС-1,ООО
ГКАГРО-БЕЛОГОРЬЕ, ООО
ГМК, ООО
ГРАЙВОРОНСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, ООО
ГРАЙВОРОНСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС-1,ООО
ГРАЙВОРОНСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС-2,ООО
ГРАФОВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, ОАО
ДИНОПАРК, ООО
ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ, ООО
КЛИНИКАЕВРОМЕД, ООО
КОЛОМЫЦЕВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, ООО
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯЗЕРНОВАЯКОМПАНИЯ, ООО
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, ООО
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС-1,ООО
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС-2,ООО
КРАСНОЯРУЖСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, ОАО
КРЮКОВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, АО
ЛИВЕНСКИЙКОМБИКОРМОВЫЙЗАВОД, ОАО
ЛТДАГРО-БЕЛОГОРЬЕ, ООО
МАСТЕРФЕСТ, ООО
МПЗАГРО-БЕЛОГОРЬЕ, ООО
МУРОМСКИЙЛЕС, ООО
НИКИТОВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, АО
ОЛЬШАНЕЦПАРК, ООО
ПЗК, ООО
ПЛОДОРОДИЕ, ООО
РАКИТЯНСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, ООО
САДЫБЕЛОГОРЬЯ, ООО
СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙЦЕНТР, ООО
СККЛИМОВОЕ, ООО
СТРЕЛЕЦКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, ООО
СТРИГУНОВСКИЙСВИНОКОМПЛЕКС, ООО
ТДАГРО-БЕЛОГОРЬЕ, ООО
ТПБЕЛОГОРЬЕ, ООО
УКСАДЫ, ООО
ХОТМЫЖСКОЕХПП, ОАО
ЯКОВЛЕВСКИЙКОМБИКОРМОВЫЙЗАВОД, ООО
ЯКОВЛЕВСКИЙСАНВЕТУТИЛЬЗАВОД, ООО

Раиса Владимировна
Щепелина

05
Представительница одной из богатейших семей Тюмени - строительной империи Щепелиных. Самая богатая женщина нашего рейтинга. В общем рейтинге богатых заняла только пятое место, но вместе с Николаем Игнатьевичем они бы однозначно заняли 1 место топа богачей Тюмени.
3 314 779 880 ₽
cумма активов
2 653 425 183 ₽
выручка за 2020 год
522 791 500 ₽
чистая прибыль за 2020 год
АО ТДСК 21,88%
ЗАО «НПВ-Сервис»

Иван Владимирович
Михайлов

06
Несмотря на пандемию, автобизнес Ивана Михайлова в рейтинге богатых принес ему 6 строчку. Бренд авто-салонов «Дина-моторс» и другие известны в Тюмени, но вот его владелец не очень-то публичный человек.
2 179 135 650 ₽
cумма активов
Михайлов Иван Владимирович
4 395 671 600 ₽
выручка за 2020 год
315 503 100 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «АБВ ЛИЗИНГ»
ООО «АВТО-ДИНА»
ООО «АВТО-ДИНА СЕРВИС»
ООО «АВТОПАРТНЕР-ТЮМЕНЬ»
ООО «БЛАГОДАТЬ»
ООО «ДИНА»
ООО «ДИНА ПЛЮС»
ООО «ДИНА-АВТОТРЕЙД»
ООО «ДИНА-АВТОТРЕЙД СЕРВИС»
ООО «ДИНА-МОТОРС»
ООО «ДИНА-МОТОРС СЕРВИС»
ООО «ЗАПСИБАВТОТЕХСЕРВИС»
ООО «НЕТ ПРОБЛЕМ»
ООО «ОТРАДА»
ООО «ПРЕМИУМ-ДИНА»
ООО «ПРЕМИУМ-ДИНА СЕРВИС»
ООО «РЕСТАРТ»
ООО «РЕСТАРТ»
ООО «РЫНОК»
ООО «РЫНОК «СЕВЕРНЫЙ»
ООО «СЕРВИС ДИНА ПЛЮС»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДИНА»
ООО «ЭКО-РЫНОК»

Андрей Александрович
Ташкеев

07
Совладелец крупной сети строительных магазинов «Строительный двор» занимает 7 строчку и оправдывает лозунг бренда: «Не сдавайтесь — стройтесь» — несмотря на пандемию, он не утратил позицию в топе богачей.
1 351 340 388 ₽
cумма активов
Гусев Дмитрий Сергеевич
11 130 705 220 ₽
выручка за 2020 год
522 285 002 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «Айти Лабс»
ООО «Айти-Сервис»
АО «Северстройсервис»
ООО «Теплосеть»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР» 4,94%
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР» через АО «Северстройсервис» 48,94%
ООО «Роса» 4,94%
ООО «Роса» через «Северстройсервис» 48,94%

Олег Леонидович
Витязев

08
Владелец тюменской нефтесервисной компании «НПП «Сиббурмаш», специализирующейся на разработке и производстве оборудования для бурения с отбором керна и заканчивания скважин. Это первый человек в 10 топа богачей, чей бизнес напрямую связан с нефтянкой.
1 586 270 004 ₽
cумма активов
3 316 698 556 ₽
выручка за 2020 год
533 210 764 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «НПП «Сиббурмаш»
ООО «ГРОМ»
ООО ППН «СИББУРМАШ»
ООО ППН «СИББУРМАШ» через
ООО ППН «СИББУРМАШ»

Павел Петрович
Подойников

09
Владелец одного из крупнейших в Тюмени агрохолдинга «Согласие». Первый, но не последний в нашем топе богачей среди аграриев Тюменской области.
2 174 344 000 ₽
cумма активов
Подойников Павел Петрович
2 462 612 000 ₽
выручка за 2020 год
296 547 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «СОГЛАСИЕ»

Булат Юсупович
Хайруллин

10
Компаньон Олега Витязева, совладелец и руководитель тюменской компании «НПП «Сиббурмаш». Занял последнее место в десятке самых богатых людей Тюменской области.
1 453 036 000 ₽
cумма активов
Хайруллин Булат Юсупович
2 547 167 500 ₽
выручка за 2020 год
478 501 500₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «НПП «Сиббурмаш»

Татьяна Александровна
Бояринцева

11
Cовладелица нескольких компаний в том числе компаньон Сергея Тамилина. В публичном поле не очень известная дама, но при этом одна из богатейших женщин Тюмени.
1 740 557 128 ₽
cумма активов
Бояринцева Татьяна Александровна
3 264 325 783 ₽
выручка за 2020 год
284 468 450 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО МЦ «Миромед»
ООО «ПНМ «АНДЕЗИТ»
ООО «ПОЛИГОН-СЕРВИС»
ООО «ПОЛИГОН-СЕРВИС» через «РЕСКОМ-ТРЕЙД»
ООО «РЕГИОНИМПЭКС»
ООО «РЕСКОМ-НОРД»
ООО «РЕСКОМ-ТРЕЙД»
ООО «РЕСКОМ — ТЮМЕНЬ»
ООО ПК «СИБИРЬ»

Василий Владимирович
Бочкарёв

12
Известный в Тюмени предприниматель, владелец крупной компании по производству пластиковых окон и других конструкций, вкупе с высоким строительным потенциалом Тюмени имеет высокую прибыль своих компаний.
1 214 062 360 ₽
cумма активов
Бочкарёв Василий Владимирович
7 096 289 690 ₽
выручка за 2020 год
254 206 050 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ЭКСПРОФ»
ООО «ИКБ»
ООО «ПЛАСТКОНСТРУКЦИЯ»
ООО «СТРОЙМОНТАЖ»
«ООО ТД «ЭКСПРОФ»
ООО «ФАУНДЭЙШН ИНВЕСТ»

Лусине Овсеповна
Срабян

13
Представительница нацменьшинств в Тюменском бизнесе занимает 13 место. Предприятия и компании из разных отраслей, входящих в холдинг «Арсиб» (армяне Сибири). В основном представлены предприятия сельского хозяйства и торговли.
4 385 878 919 ₽
cумма активов
Срабян Лусине Овсеповна
1 431 394 347 ₽
выручка за 2020 год
252 228 520 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ИШИМОПТТОРГ»
ООО «МСК» через ООО «ИШИМОПТТОРГ»
ООО СК «ЮРГИНСКОЕ» через МСК и лично
ООО «АГРОТЕХНИКА» через ООО СК «ЮРГИНСКОЕ»
ООО «ВАЛЕНТИНА»
ООО АХ «ГОЛЫШМАНОВСКИЙ» через ООО СК «ЮРГИНСКОЕ
ООО «ДОМ-СТРОЙ»
«ООО «ИФК АРСИБ ИНВЕСТ» через ООО «ИШИМОПТТОРГ»
ООО «ДУБЫНСКОЕ» через ООО «ИФК «АРСИБ ИНВЕСТ»
ООО «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
ООО «НИВА» через ООО АХ «ГОЛЫШМАНОВСКИЙ»
ООО АХ «НИЖНЕТАВДИНСКИЙ» через ООО СК «ЮРГИНСКОЕ
ООО «ПАРТНЕР-АГРО» через МСК
ООО «ШАБАНОВСКОЕ МПО» через Дубынское
ООО «ПОДВОЛОШИНОМОЛОКО» через ООО «ШАБАНОВСКОЕ МПО»
ООО «СТАТУС ПЛЮС» через ишимоптторг
ООО «СИБИРСКИЙ ОСЁТР» через Статус Плюс
ООО «ТМЖ» через СК Юргинское
ООО «ТСВ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «УК «АРСИБ АГРО» через МСК
ООО АХ «УПОРОВСКИЙ» Через СК Юргинское
ООО «УПРСНАБСБЫТ»

Фёдор Захарович
Нейковчен

14
Еще один представитель строительного бизнеса Тюменской области, но из Тобольска. Именно там находятся основные активы бизнесмена. Строительство домов в духовной столице Сибири позволило бизнесмену войти в двадцатку богатейших людей области.
1 278 868 000 ₽
cумма активов
Нейковчен Фёдор Захарович
2 385 945 000 ₽
выручка за 2020 год
310 786 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ТОБОЛПРОМСТРОЙ»
ООО «ТПР»
ООО «ТПС-РИЭЛТ»
ООО «ТФХКИ»

Раиса Михайловна
Исак

15
Исак Раиса Михайловна: владелица крупной подрядной организации, строящей дороги и кустовые площадки для нефтяников на Ямале и в Югре, заняла 15 место рейтинга богатых.
604 586 000 ₽
cумма активов
4 541 143 000 ₽
выручка за 2020 год
355 550 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
АО «СИБИТЕК»
ООО «КЕНТАВР»

Елена Валериевна
Низамова

16
Владелица одной из крупнейших и в тоже время известных строительных компаний в Тюмени. Известная в области личность.
1 248 440 830 ₽
cумма активов
Низамова Елена Валериевна
3 563 748 635 ₽
выручка за 2020 год
152 587 962 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ГАСТРО-ТРЕНДЫ»
ООО «ГРК «ЭНКО»
ООО «ДОМОВО»
ООО «ДСК «ЭНКО»
ООО «ЖИЛОЙ РАЙОН АИЖК»
ООО «ИДК «ЭНКО» через Стройальянс
ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС»
ООО «ИК «ЭНКО»
ООО «ИСК «ЭНКО»
ООО «МАЛЬТТОРГ»
ООО «РА «ЭНКО»
ООО «СК «ЭНКО»
ООО «ТЗ «ЭНКО»
ООО «ТСК «ЭНКО»
ООО «УК «АЙВАЗОВСКИЙ»
ООО «УК «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
ООО «ЭНКО ГРУПП»
ООО «ЭНКО ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ЭНКО ДОМ»
ООО «ЭНКО ИНВЕСТ»
ООО «ЭНКО МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО «ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП»
ООО «ЭНКО СТРОЙ»
ООО «ЭНКО ТРЭЙД»
ООО «ЭНКО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
ООО «ЭНКО ФИНАНС»

Елена Николаевна
Щепелина

17
Еще один член огромной строительной империи Щепелиных. Небольшая доля компании застройщика ТДСК позволяет этой женщине занять 17 место топа самых богатых Тюменской области.
1 523 605 291 ₽
cумма активов
1 219 012 232 ₽
выручка за 2020 год
240 191 358 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ТДСК 10,05%
ЗАО «НПВ-Сервис»

Наталья Петровна
Корелякова

18
Совладелица известного завода аккумуляторов в Тюмени «Алькор», а также одна из основных совладелиц Известного по все России «тюменского аккумуляторного завода». Активы, прибыль и выручка компании позволили Наталье Кореляковой попасть в топ-20 богатых Тюменской области.
1 394 959 068 ₽
cумма активов
1 520 479 936 ₽
выручка за 2020 год
177 321 121 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ЗАО МПКФ «АЛЬКОР»
АО «ЗАВОД"ТЕХНОПРИБОР»
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

Геннадий Александрович
Рязанов

19
Один из совладельцев любимой тюменскими властями «Агрофирмы КРиММ», выращивает картофель и другие продукты. Тюменская картошка позволила Геннадию Рязанову попасть в двадцатку самых богатых людей в Тюменской области.
1 703 692 975 ₽
cумма активов
Рязанов Геннадий Александрович
949 561 279 ₽
выручка за 2020 год
171 686 421 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «АГРОФИРМА «КРИММ»
ОАО «УПОРОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА»

Виктор Алексеевич
Беличенко

20
Закрывает второй десяток богачей Тюмени опять представитель строительной отрасли Виктор Беличенко со множеством строительных компаний, жемчужиной  которых является «ТИС».
1 316 201 640 ₽
cумма активов
588 408 840 ₽
выручка за 2020 год
444 135 660 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ЗАО «АСТАМЕР»
ООО «ГАРАНТИЯ»
ООО «ГРАЖДАНИНВЕСТСТРОЙ»
ООО «КОМЬЮНИТИ»
ООО «НОВАТОР»
ООО «ПРОФИЛЬ-10»
ООО «ПРОФИЛЬ-8»
ООО «СЗ СТРОЙТЕХНОЛОДЖИ»
ООО «СК НОВАТОР»
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ДОК»
ООО «ТИС»

Вардитер Торгомовна
Нерсисян

21
Представительница армянской диаспоры в Тюмени. Занимает 21 место среди богатейших людей области. Бизнес в сельском хозяйстве в 2020 году принес неплохие «дивиденды».
2 136 599 108 ₽
cумма активов
2 064 805 613 ₽
выручка за 2020 год
76 848 087 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО»
АО «ТЮМЕНЬОБЛСНАБСБЫТ»
ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
ООО ТД «АГРОСНАБ»
ООО «ВАЛЕНТИНА»
ООО «ЕЛЕНА»
ООО «МАССИВСТРОЙ»
ООО «ПРИИСЕТЬЕ»
ООО «ХК «ЭНКИ»

Александр Николаевич
Медведев

22
Второй совладелец известной агрофирмы «КРиММ», отстал от своего коллеги на несколько пунктов и занял 22 место топа богатых.
1 701 730 234 ₽
cумма активов
946 721 821 ₽
выручка за 2020 год
171 675 683 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «АГРОФИРМА «КРИММ»
ОАО «УПОРОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА»

Евгений Александрович
Ташкеев

23
Совладелец известной в Тюмени сети магазинов «Строительный двор». Владеет бизнесом опосредованно, через различные компании. Тем не менее строительный бизнес в Тюмени — дело выгодное, что и говорит о его достаточно высоком месте в рейтинге богачей.
476 955 365 ₽
cумма активов
3 415 666 240 ₽
выручка за 2020 год
179 008 580 ₽
чистая прибыль за 2020 год
Строительный двор 3,53%
Строительный двор через Северстройсервис 15,53%
ООО «Роса» 3,53%
ООО «Роса» через «Северстройсервис» 15,53%
АО «Северстройсервис»
ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ»

Геннадий Юрьевич
Разницын

24
Генеральный директор строительной компании «Партнер», бывший депутат Тюменской городской Думы. Формально не является владельцем компании, но телеграм-каналы говорят об обратном. Вероятно, он все же является фактическим бенефициаром фирмы. Поэтому активы предприятия поднимают Геннадия Разницына на 24 место среди богачей Тюменской области.
762 980 587 ₽
cумма активов
Разницын Геннадий Юрьевич
683 238 384 ₽
выручка за 2020 год
379 206 200 ₽
чистая прибыль за 2020 год
АО «ПАРТНЕР»?
АО «СЗ «ПАРТНЕР-СТРОЙ» через АО «ПАРТНЕР» ?
ООО «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
ООО «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» через АО «СЗ «ПАРТНЕР-СТРОЙ»?
ООО ИФК «ПАРТНЕР» через АО «ПАРТНЕР»?

Игорь Петрович
Довнар

25
Еще один совладелец тюменской нефтесервисной компании «НПП «Сиббурмаш», но с меньшей долей, поэтому в отличие от своих компаньонов Олега Витязева и Булата Хйруллина занял только 25 место нашего рейтинга богатых.
438 239 483 ₽
cумма активов
Довнар Игорь Петрович
2 988 858 401 ₽
выручка за 2020 год
228 272 925 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО ППН «СИББУРМАШ»
ООО ППН «СИББУРМАШ» через ООО ППН «СИББУРМАШ»
ООО «ГРОМ»
ООО «ИНСТАЙЛ» 100% вместе с женой
ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС»
ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС» через ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС»
ООО «СБС»
ООО «ТОТАЛ ЭКЛИПС»
ООО «ЦКС»

Сергей Юрьевич
Белик

26
Совладелец «Строительного двора», но с меньшей долей, чем у Андрея Ташкеева. Доходы и активы компании также через цепочку других компаний позволяют ему занять 26 строчку рейтинга. Как и его компаньон, не относится к числу публичных людей.
476 785 865 ₽
cумма активов
3 391 872 490 ₽
выручка за 2020 год
178 846 580 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «Строительный двор» 3,53%
ООО «Строительный двор» через Северстройсервис 15,53%
АО «Северстройсервис»
Роса 3,53%
Роса через Северстройсервис 15,53%

Владимир Павлович
Соловьев

27
Владеет компанией «ДИРЕКЦИЯ ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСТОЧНОГО ПРОМУЗЛА», которая приносит ему основные дивиденды. Как и Сергей Белик, по месту среди активов, выручки и прибыли компаний набирает такой же коэффициент, но занимает более низкое место по алфавиту.
814 335 300 ₽
cумма активов
Соловьев Владимир Павлович
2 345 183 000 ₽
выручка за 2020 год
114 894 700 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ДЭВПУ»
ООО СЗ «ЗАВОД ЖБИ-3»
ООО «ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ»
ООО «М-ВИТА»

Сергей Витальевич
Медведев

28
Владеет более 20 компаниями. Один из основных доходных активово бизнесмена — «Тюменьнеруд». Только ⅕ владения акциями компании позволила Медведеву попасть на 28 строчку рейтинга. Впрочем, место могло быть и выше, ведь коэффициент у него такой же, как у Белика и Соловьева.
535 494 509 ₽
cумма активов
Медведев Сергей Витальевич
1 658 117 262 ₽
выручка за 2020 год
208 530 049 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «АРКТИКА»
ООО «БАЗА»
ООО «БПК»
ООО «БРАЙТ»
ООО «ВЗКСМ»
ООО «ВИРА»
ООО «ЗКББ»
ЗАО «ЛИДЕР»
ООО «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
ООО «ПАРИТЕТ»
ООО «РЕСТА»
ООО «ТСК»
ПАО «ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС»
ПАО «ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС» через Реста
ООО «ТЮМЕНЬНЕДРА»
ООО «ТЮМЕНЬНЕРУД»
ООО «УК «СТАТУС»
ООО «ФАКТ»
ООО «ШАНС»
ООО «ЯКС»

Николай Тихонович
Мамонтов

29
Основатель аграрной империи «Агрохолдинга Юбилейный», в который входят завод по производству свиней, спирта и других химикатов растительного производства. Формально он бывший директор этих предприятий, и данные о владении им этих предприятий являются устаревшими. Но поскольку свежая информация о новых владельцах не просачивалась в публичное пространство, отдаем все лавры владения Николаю Тихоновичу. Доля крупнейшего агропредприятия Тюменской области дает ему 29 позицию в рейтинге богачей.
1 982 620 023 ₽
cумма активов
Мамонтов Николай Тихонович
602 451 517 ₽
выручка за 2020 год
146 697 350 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ЗАО «Племзавод-Юбилейный»

Владимир Степанович
Шевчик

30
Известный в Тюмени бизнесмен и политик, является заместителем секретаря Тюменского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Известно, что он связан с бывшим замом губернатора Натальей Шевчик. А основными активами бизнесмена являются торговые площади в Тюмени и сельское хозяйство. Кроме этого, в последнее время он активно занимается девелоперской деятельностью.
2 666 304 646 ₽
cумма активов
Шевчик Владимир Степанович
379 312 112 ₽
выручка за 2020 год
199 653 534 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «БАРИНО»
ООО «ИН-САЙД»
ПК «ЛЕСНОЙ»
ООО «МОРИС-Т»
ООО «НОВЫЙ ФОРМАТ»
ООО «ОРЦ ТП»
ООО «ПАРК ГОРЬКОГО»
ООО «ПРЕМЬЕР ДОМ»
АО «СЗ «АКМ»
АО «СИБИНТЕЛ»
ООО «СИБИНТЕЛ-ХОЛДИНГ» через Сибинтел
ООО «ТААВТ»
ООО «ТЛЦ»
ООО «ТУРА-ИНВЕСТ»
ООО «ФАБРИКА МЕБЕЛИ «ИНТЕДИ»
ООО «ХОЛДЕР»
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ПЫШМИНСКАЯ»

Александр Олегович
Гайдуков

31
Конкурент Владимира Шевчика по аренде торговых площадей в различных ТРЦ. Его активы в различных компаниях приносят ему 31 место среди тюменских богачей. В отличие от Владимира Шевчика, Александр Гайдуков менее известен в широких кругах.
1 965 509 805 ₽
cумма активов
670 623 124 ₽
выручка за 2020 год
116 679 717 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО СЗ «К2» через ООО «ЭЛИТ СТРОЙ»
ООО «ЭЛИТ СТРОЙ»
ООО «ИРИАН»
ООО «КАТРАН»
ООО «КОМПАНИЯ КАТРАН»
ООО «МОЛЛТИМ»
ООО СЗ «СТРАНА.72»
ООО «ТЕХНИК»

Григорий Меркулович
Долгих

32
Владелец и руководитель компании «Фундаментстройаркос», предприятие специализируется на строительстве в условиях вечной мерзлоты. А значит его работа востребована у нефтяников и газовиков. Не смотря на это, в предыдущем рейтинге Григорий Долгих занимал 9 строчку, а в этом году упал в четвертый десяток богачей.
3 856 452 010 ₽
cумма активов
Долгих Григорий Меркулович
924 991 160 ₽
выручка за 2020 год
66 184 540 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО НПО «ФСА»
ООО НПО «ФУНДАМЕНТСТРОЙАРКОС»

Наталья Николаевна
Уткина

33
Владелица нефтесервисной компании «Союзгазтехнология», которая занимается утилизацией нефтешламов на Севере. Контракты с нефтяниками и газовиками дают хорошую прибыль, соответственно госпожа Уткина занимает 33 место в топе богачей Тюменской области.
933 559 000 ₽
cумма активов
1 050 677 000 ₽
выручка за 2020 год
117 606 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ВИТА»
ООО «ВФ»
ООО «ПЛАТИНУС»
ООО НПП «СГТ»

Олег Викторович
Кошелев

34
Гендиректор и владелец агрокомпании которая находится в селе Тобольском Ишимского района Тюменской области. Выращивание зерновых культур предприятию в 2020 году принесло прибыль почти 200 млн рублей, а его владельцу 34 место в топе богачей.
1 280 323 000 ₽
cумма активов
527 498 500 ₽
выручка за 2020 год
186 498 850 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ОПЕНОВСКОЕ»

Иван Васильевич
Демешко

35
Совладелец нескольких строительных компаний, которые принесли Ивану Васильевичу неплохую прибыль и соответствующее место в рейтинге богачей.
749 101 300 ₽
cумма активов
973 197 400 ₽
выручка за 2020 год
157 532 700 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ПУРИНКОМ»
ООО «СЕВЕРЭНЕРГО»
ОАО «СИБЖИЛСТРОЙ»
ООО «СИБЖИЛСТРОЙ»
ООО «ЮКОМ»

Алексей Вячеславович
Рагозин

36
Городской депутат, а по совместительству гендиректор и совладелец завода, производящего металлоконструкции «ЗАВОД ТЮМЕНЬРЕМДОРМАШ». Среди совладельцев завода значится Вячеслав Рагозин, вероятно отец Алексея, он в предыдущем рейтинге занял 13 место. Завод известен тем, что именно его производства заборы ограждают проезжую часть в Тюмени.
778 178 715 ₽
cумма активов
Рагозин Алексей Вячеславович
1 472 943 266 ₽
выручка за 2020 год
92 426 612 ₽
чистая прибыль за 2020 год
АО «ЗАВОД ТРДМ»
ООО «МЕГАНЕФТЬ»
ООО «ТПДС»

Георгий Кузьмич
Алманов

37
Еще один аграрий и производитель хлеба. Но среди прочего в активах бизнесмена есть автосалоны, которые, как и для одного из лидеров рейтинга Ивана Михайлова, принесли Алманову хорошую выручку, которая определила его место в топе богатых.
343 528 900 ₽
cумма активов
Алманов Георгий Кузьмич
4 031 058 500 ₽
выручка за 2020 год
150 672 800 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «АБСОЛЮТ-АГРО»
ООО «АСТЕРИОН»
ООО «МПК «АБСОЛЮТ»
ЗАО «ФАТУМ» с женой
ООО «ХЛЕБОКОМБИНАТ «АБСОЛЮТ» с сыном
ООО «ЭЛИТ КАР»
ООО «ЭЛИТ КАР СЕРВИС»
ООО «ЭЛИТ КАР СЕРВИС» через Элит кар

Светлана Алексеевна Щепелина

38
Семья Щепелиных, которая строит дома, действительно большая, и в ней много представительниц слабого пола. Свою долю в активах империи получила и Светлана.
922 963 756 ₽
cумма активов
Щепелина Светлана:
743 011 469 ₽
выручка за 2020 год
146 286 482 ₽
чистая прибыль за 2020 год
АО ТДСК 6,14%

Александр Васильевич
Кореляков

39
Вероятный родственник Натальи Кореляковой. Также владеет заводом по производству аккумуляторов, но его доля меньше, что не дало подняться выше 39 места в топе богачей.
908 445 255 ₽
cумма активов
Кореляков Александр Васильевич
1 092 965 759 ₽
выручка за 2020 год
77 424 905 ₽
чистая прибыль за 2020 год
АО «ЗАВОД"ТЕХНОПРИБОР»
АО «НПК-91»
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

Иван Валерьевич
Шишканов

40
Очередной владелец сельхозпредприятия в топе богатых. Владение «Крестьянским хозяйством «Дружба» приносит Ивану 40 место среди сотни богачей Тюменской области. Как и многие аграрии в регионе, лицо совсем не публичное.
688 386 800
cумма активов
Шишканов Иван Валерьевич
443 174 000
выручка за 2020 год
235 091 000
чистая прибыль за 2020 год
ООО «КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ДРУЖБА»
ООО «КОНТАКТ»

Олег Викторович
Заруба

41
Бывший заместитель губернатора, который с недавних пор занимается девелоперским бизнесом. В 2019 году они с Дмитрием Горицким стали совладельцами «Навигатор. Строительство». За это время бизнес неплохо подрос и приносит прибыль Олегу Зарубе. В итоге он твердо закрепился в первой половине сотни богатейших людей Тюменской области.
324 985 000 ₽
cумма активов
Заруба Олег Викторович
1 908 860 500 ₽
выручка за 2020 год
149 043 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «АВТОКРАН-ТЮМЕНЬ»
ООО «АВТОТРАНС-СИБИРЬ»
ООО «АЛЬЯНС-УПРАВЛЕНИЕ»
ООО «НАВИГАТОР. ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ПРОСТОРЫ»
ООО «СЗ ЗЕЛЕНЫЕ АЛЛЕИ»
ООО «СЗ НАВИГАТОР. СТРОИТЕЛЬСТВО»

Алексей Васильевич
Яковенко

42
Очередной владелец сельхозпредприятия, которому всего одна компания — «Агромилк» принесла 42 место в топе богачей.
1 066 109 000 ₽
cумма активов
433 426 000 ₽
выручка за 2020 год
150 127 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «АГРОМИЛК»

Мария Александровна
Секисова

43
Еще одна совладелица предприятий, производящих аккумуляторы в Тюмени. Но из-за меньшей доли в уставном капитале компаний, Мария Секисова занимает только 43 место в нашем топе.
699 809 790 ₽
cумма активов
774 715 067 ₽
выручка за 2020 год
83 052 142 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ЗАО МПКФ «АЛЬКОР»
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

Руслан Рифович
Растамханов

44
Владелец нескольких нефтесервисных компаний, крупнейшая из них занимается утилизацией буровых отходов на Севере — «НИИ ЭиРИПР».
353 241 250 ₽
cумма активов
Растамханов Руслан Рифович
1 527 897 100 ₽
выручка за 2020 год
116 364 040 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ЗЕЛЕНЬ»
ООО «МАКСИМУМ»
ООО «НИИ ЭИРИПР»
ООО «РАСТАМ-ИНЖИНИРИНГ»
ООО «РАСТАМ-ПРАВО»
ООО «РАСТАМ — ЭКОЛОГИЯ»

Владимир Юрьевич
Пискайкин

45
Известный в Тюмени бизнесмен, совладелец отеля «DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen». Кроме того, занимает пост вице-спикера областной Думы и возглавляет местное отделение партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду ». Свою известность получил за неоднозначную репутацию, приобретенную в 90-х годах в Тюмени.
558 353 350 ₽
cумма активов
Пискайкин Владимир Юрьевич
793 176 000 ₽
выручка за 2020 год
99 625 000 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «АЛЬМИРА»
ООО «АРГО»
ООО «КВОЛИТИ-ТЮМЕНЬ»
ООО «МАЛАХИТ»
ООО «ОС-1»
ООО «ОС-6»
ООО «ОС-7»
ООО «САЯНЫ-2000»
ООО «СЗ «СИБМАШ-СЕВЕРСТРОЙ»
ООО «СИНЕРГИЯ СИБИРЬ»
ООО «СПЕЦИНВЕСТ»
ООО «СПК»
ООО «ТЕА-ХОЛДИНГ»
ООО «ТЮМЕНЬАКВАВЕНДИНГ»
ООО «ФЕБОС»
ООО «ЭСКАДА»

Александр
Низамов

46
Известный в Тюмени бизнесмен, компаньон Владимира Шевчика. Владеет долями компаний, известных ТРЦ, а также почти половиной птицефабрики «Пышминская».
787 390 540 ₽
cумма активов
769 003 978 ₽
выручка за 2020 год
66 768 982 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ПЫШМИНСКАЯ»
ООО «ИН-САЙД»
ПК «ЛЕСНОЙ»
ООО «РТЭС»
ООО «СОЦ «СПУТНИК»
ООО «СУХМЕНСКОЕ»

Лео Львович
Шмунк

47
Известный аграрий Тюменской области. Владеет компанией «Золотые луга», которая часто выступает поставщиком сельхозпродукции в социальные учреждения Тюменской области. А продукты предприятия часто попадают на стол к тюменцам через магазины известных ритейлеров. В предыдущем рейтинге богачей Шмунк занимал 36 место.
511 066 324 ₽
cумма активов
1 769 140 199 ₽
выручка за 2020 год
48 379 345 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «АГРОИНТЕР»
ООО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АГРОМОЛОКО»
ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
ООО «ВОСХОДАГРО»
АО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

Пётр Николаевич
Табанаков

48
Еще один известный в Тюмени аграрий, который владеет несколькими компаниями. Основной актив — «Ясень-Агро». Известен тем, что в 2016 году члены СПК «Каскаринский» обвинили Петра Табанакова в рейдерском захвате предприятия. В предыдущем рейтинге богатых занимал 10 место, спустя два года упал на 48 строчку.
1 217 425 841 ₽
cумма активов
Табанаков Пётр Николаевич
504 151 570 ₽
выручка за 2020 год
62 399 911 ₽
чистая прибыль за 2020 год
ООО «ЯСЕНЬ-АГРО»
ООО «ЯСЕНЬ-Т»
ЗАО «ЯСЕНЬ»
ООО «ДИАЛОГ» через Ясень-агро

Владимир Леонидович
Ташланов

49
Руководитель компании «Агрокомплекс «Маяк». И