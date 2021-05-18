ДУМА
О ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Обзор выборов в Государственную думу
в Тюменской области в 2021 году
В единый день голосования жителям Тюменской области предстоит вместе со всей страной избрать восьмой созыв Госдумы. «Наш город» в спецпроекте анализирует предвыборные расклады с персоналиями и электоральной базой.
Тюменская область состоит из двух одномандатных округов: 185-го — Тюменский (северный округ) и 186-го — Заводоуковский (южный округ).

Северный округ больше по размеру, включает в себя половину города Тюмени (Ленинский и Центральные административные округа), Тобольск, Ишим и 11 муниципальных районов области: Уватский, Тобольский, Нижнетавдинский, Ярковский, Вагайский, Юргинский, Аромашевский, Сорокинский, Викуловский, Ишимский, Абатский.

Избирательный округ примечателен тем, что районы труднодоступны, а плотность населения низкая, поэтому для агитации требуются большие силы: время и деньги, чего у оппозиционных партий не хватает. В районах административный ресурс серьезно влияет на результат «Единой России».

Южный округ включает в себя половину Тюмени (Восточный и Калининский административные округа), Ялуторовск, Заводоуковский и Голышмановский городские округа и 9 муниципальных районов: Тюменский, Исетский, Ялуторовский, Упоровский, Омутинский, Армизонский, Бердюжский, Казанский, Сладковский.
Более компактный избирательный округ, с большим населением, но не смотря на доступность, показатели не сильно отличаются. Так явка в этом округе на выборах в Госдуму в 2016 году составила 81,13%, тогда как в целом по области 81,14.
От 185-го избирательного округа в 2016 году был избран Эрнест Валеев от «Единой России». А от 186-го округа избрали Ивана Квитку также от «Единой России».

ПОВЕСТКА

Выборы в Госдуму и другие органы представительной власти в 2021 году будут проходить под влиянием коронакризиса, в том числе этого не удалось избежать и Тюменской области.
В этом плане у партии власти, которую в Тюменской области на выборах представят, скорее всего, уже известные тяжеловесы Карпов, Брыкин, Валеев и Квитка, аргументы в свою поддержку как всегда традиционные — бюджетники, для которых власть делает все возможные подачки, те же ковидные выплаты для врачей, новый пакет мер поддержки, озвученный в послании президента.

Поэтому, не смотря на протестные настроения и низкие рейтинги партии власти, эксперты отмечают, что перевес за «Единой Россией» все равно останется.
Например, «Левада» опубликовала низкие рейтинги «Единой России" — 27%, но это данные в целом по населению страны, а на выборы ходят в большинстве своем лояльные к партии власти люди. Таким образом при явке 40−50% победа будет точно у «Единой России».

Также, 2021 год начался с активных протестов в поддержку задержанного, после приезда в Россию, Навального. Но власти зачистили поле, не оставив в России каких либо лидеров оппозиции, которые реально могут организовать противостояние партии власти. Активные сторонники пойдут на выборы наблюдателями, будут продвигать «умное голосование" — которое тоже скорее всего не сработает потому, что штабы Навального закрыли по всей стране, а сочувствующие, скорее всего, просто проигнорируют выборы.

Не последнюю роль в повестке предстоящих выборов играет внешнеполитическая обстановка, так, по мнению некоторых экспертов, теперь все страшилки пропагандистов находят под собой реальную почву, ведь практически все соратники Навального находятся за границей, и их там поддерживают.
Что же касается самой Тюменской области, в электоральном плане это «болото», где реализуется Северокавказский сценарии выборов. В регионе всегда высокие проценты по явке, во всяком случае, выше среднего по России.

Так, например, в 2016 году при Российской явке в 47,88%, в Тюменской области явка составила 81,14%. Конечно же, 58,35% получила «Единая Россия».

Напротив, другие эксперты уверены, что в этом году выборы пройдут по другому сценарию и будут более интересными, что оппозиционным кандидатам будет проще попасть в Госдуму. Вероятно, именно поэтому создали множество новых партий именно в преддверии выборов, чтобы сделать видимость плюрализма мнений. Но не все эксперты с этим согласны.
Вероятнее всего, ожидать каких-то серьезных изменений устоявшейся системы и перестановки политических сил в грядущих выборах не стоит — система отлажена и работает без существенных сбоев.

К тому же, новые партии и партии-спойлеры, лишь оттянут протестные голоса у оппозиционных партий, что позволит Единой России получить парламентское большинство.

ОКРУГА

КАНДИДАТЫ
В КАНДИДАТЫ

Ольга Швецова
Иван Квитка
Николай Брыкин
Владимир Пушкарев
Михаил Никитин
Анатолий Карпов
Дмитрий Кобылкин
Павел Дорохин
Нина Останина
Александр Чепик
Тамара Казанцева
Глеб Трубин
Артем Зайцев
Александр Лобов

Единая Россия

КПРФ

ЛДПР

Евгений Марков
Сергей Морев
Владимир Пискайкин

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

Анастасия Шестакова
Александр Ремезков

"ЗА ПРАВДУ"

Сергей Волошин
Игорь Максимов
Эрнест Валеев
Луиза Носкова
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Действующий депутат Госдумы от “Единой России”. С 1993 по 2007 год занимал должность прокурора Тюменской области. С октября 2010 года по декабрь 2011 года работал заместителем губернатора Тюменской области.

В Госдуме Валеев является одним из самых влиятельных лоббистов «силового» блока.
Несмотря на почтенный возраст - 71 год, эксперты не списывают Валеева со счетов, считая, что вопрос о избрании депутата больше зависит от его желания и партийной конъюнктуры. Сам Валеев, отказался идти по одномандатному округу в силу возраста и пойдет по спискам. На данный момент Валеев это старая гвардия партии и опора престола. Его избиратели это бюджетники, отождествляющие свою стабильность с партией власти.

Эрнест Валеев подал документы на праймериз ЕР по списку, это значит, что округ, по которому он избирался в 2016 году, оказался свободен для другого кандидата. Избрание по списку - более простой способ попасть в ГД, не требует отдачи личного времени.

За последний год Эрнест Валеев не хватал звезд с небес - выступил с несколькими комментариями по поддержанным им законопроектам и выезжал в Тюменскую область на приемы граждан. В Тобольске и Тюмени ему пришлось заниматься вопросами ЖКХ, но, судя по результатам рассмотрения обращений, Эрнест Валеев попросту перенаправил их в органы власти для рассмотрения.

Эрнест Валеев
71 год, Депутат Госдумы («Единая Россия»), силовик
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UPD 01.06.2021 Эрнест Валеев стал победителем в праймериз “Единой России” по спискам кандидатов от Тюменской области, он набрал 135822 голоса.
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Возглавляет комитет по социальной политике в Тюменской областной Думе.
Имеет большой партийный опыт в структурах «Единой России» с 2007 года. Получила высшее образование в Тюменском нефтегазовом университете по специальности «Связи с общественностью». Специализируется на молодежных проектах партии. Активно наполняет Instagram, по всей видимости, в отделении партии обязали депутатов фракции «ЕР» регулярно выкладывать посты о текущей работе каждого депутата.

Ольга Швецова — идеальный кандидат по мнению экспертов: женщина, молодая, с большим опытом партийной работы. Выдвижение в Госдуму следующая ступень развития для молодого политика. Но настораживает тот факт, что она также заявляется на праймериз в Областную Думу, что говорит о неуверенности в итогах выборов в Госдуму.
Также существует вероятность, что Швецова может пойти в Совет Федерации.

Как председатель комитета по социальной политике в облдуме Ольга Швецова занимается всеми ключевыми проблемами в этой сфере — от изменений в законодательстве, до контроля за исполнением соцпрограмм в регионе.
Судя по риторике депутата в облдуме, Швецова поддерживает работу студотрядов, волонтерских движений, а также говорит о патриотическом воспитании.

Активно участвует в молодежных проектах партии в качестве организатора и куратора, фактически она контролирует отбор в кадровый резерв партии. В этом году сама решила поучаствовать в проекте не как организатор и наставник. Она прошла заочный этап Федерального Политстартапа и очное обучение в Высшей партийной школе.
Ольга Швецова
36 лет, депутат облдумы, молодая женщина-политик
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UPD 01.06.2021 Ольга Швецова заняла второе место на праймериз “Единой России” в Тюменской области для выборов в Госдуму по спискам партии. Она набрала 113798 голосов. А в списках на выборы в областной парламент она заняла 4 место со 105945 голосами. Уже точно она не является претендентом на место в Совете Федерации, так как Областная Дума утвердила на эту должность ее коллегу Дмитрия Горицкого.
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Квитка родился в Свердловской области, но жил, учился в ХМАО и Тюменской области.
В Начале 90-х получил два высших образования в Тюмени: техническое связанное с ТЭКом и юридическое.
Работал замом директора Тюменского регионального центра Института социологии Российской академии наук и позднее проректором Тюменского государственного института мировой экономики, управления и права.
С 2007 года 3 раза избирался в Госдуму.
По участию в разработке и принятия законов в парламенте, депутата можно отнести к защитнику интересов силовых структур в части расширения их полномочий и предоставления социальных гарантий.
По мнению экспертов безальтернативный, незыблемый кандидат от Единой России. На прошлых выборах в 2016 году набрал 55% голосов по 186 одномандатному округу.
Заявился на праймериз Единой России по тому же одномандатному округу.

Иван Квитка в этом году посетил Тюменскую область, где встретился со школьниками Исетской школы. Провел презентацию документального фильма «Вечная слава подвигу деревни». А для учащихся школы № 1 города Ялуторовска провел экскурсию по мемориалу посвященный трудовому подвигу Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны.

Но основная его активность в Тюменской области проходила осенью 2020 года, когда проходили довыборы в облдуму, где победил единоросс Юрий Баранчук. Квитка голосовал в одной из Тюменских школ. Потом он публично поддержал новое избрание депутатами ХМАО Натальи Комаровой.

Также Иван Квитка начал работу по карантинной повестке и провел несколько встреч с врачами и работниками социальных служб, волонтерами — встречи явно говорят, что Иван Квитка выбрал беспроигрышную стратегию работы с базовым ядром будущей кампании в лице наиболее активных социальных групп времени коронакризиса.

С врачами больниц областного центра и районов Иван Квитка успел встретиться несколько раз — им он обещает покупку оборудования, поддерживает их инициативы, рассказывает о мерах стимулирования и надбавках в период пандемии. В Тюменской области не было отмечено ни одного случая нарушения президентских указов в медицинской среде и работники медицинской сферы явно довольны такой заботой.

Основой для работы в медиапространстве Иван Квитка выбрал исполнение президентских инициатив, принятие новых законов и презентацию партийных проектов, с конца 2020 года его активность заметно выросла в социальных сетях и СМИ.

Как законодатель Иван Квитка сделал ставку на продвижение новостей через СМИ о законодательных инициативах партии, новостях о вступлении в силу новых пакетов законов и мер поддержки — все это в русле президентской поддержки населения в период пандемии. Узнаваемость для Ивана Квитки легко может быть улучшена за счет партийных ресурсов.
Иван Квитка
53 года, депутат Госдумы (Единая Россия), лоббист силовых структур

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UPD 01.06.2021 Иван Квитка на недавно прошедших праймериз “Единой России” занял 1 место по 186 одномандатному округу. Теперь он точно будет представлять партию на этих выборах в данном избирательном округе.
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Родился 25 ноября 1959 года в Воронежской области. В 1993 окончил Тюменскую высшую школу МВД России. Работал в УВД Нижневартовска, а позднее до 2004 года — в структурах Федеральной службы налоговой полиции. Имеет звание генерал-майор полиции. Занимал руководящие посты крупных предприятий: ОАО «Мечел», ОАО «Ростоппром», ОАО «Роснефть». Избран по партийным спискам «Единой России» после успешного участия в праймериз в 2016 году.
Полномочный представитель Государственной думы в Верховном суде Российской Федерации.
Николай Брыкин был одним из авторов законопроекта о перезахоронении человеческих останков. Законопроект устанавливает порядок перезахоронения исторических личностей, в том числе В. И. Ленина. Правда позже депутат отозвал свою подпись. Брыкин выступал против возврата графы «против всех» и введения минимального порога явки на выборах, против уголовного наказания за незаконное обогащение чиновников.
Заявился на праймериз Единой россии как беспартийный по Тюменскому одномандатному округу.

Брыкин более активно работает в Тюменской области чем Квитка, но помимо патриотической повестки делает акцент на материальной помощи бюджетникам. Так в феврале сообщалось о его помощи в приобретении ОКБ № 2 новых кардиографов.
Позднее провел прием тюменцев среди которых помог пенсионеру с приобретением электрокотла, многодетной семье помог с оплатой по аренде жилья.
В начале апреля также посетил область, а точнее Уватский район — один из удаленных в регионе. Там он проинспектировал строительство школы, а также выслушал жалобы жителей села у которых на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск демонтировали остановку.

Смена кандидата на Николая Брыкина подстегнула его к активизации работы в округе, вместе с коллегами он сделал упор на встречи с врачами (пообещал купить оборудование в ряд больниц), доставку продуктов ветеранам и пенсионерам, проведение личных приемов граждан.

Судя по публикациям в партийной прессе в ряде тюменских СМИ Николай Брыкин избрал для себя две основные темы будущей избирательной кампании — патриотическое направление работы с ветеранами и волонтерами и проблемы ЖКХ.

С ветеранами Николаю Брыкину помогают работать партийные волонтеры и ряд общественных организаций. А вот по проблемам ЖКХ в приемную «Единой России» жителя обращаются безо всякой помощи и здесь Брыкина ждет больше негатива, чем позитивных результатов — почти во всех районах одномандатного округа № 185 есть Управляющие компании с плохой историей и жалобами жильцов, рост тарифов на ЖКХ вызывает у жителей множество вопросов, на которые депутаты не в состоянии дать разумных ответов, а ситуация с расселением аварийных домов каждый год обращает на себя внимание правоохранительных органов.
Николай Брыкин
61 год, депутат Госдумы (Единая Россия), ТЯЖЕЛОВЕС
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UPD 01.06.2021 Николай Брыкин ожидаемо победил на прошедших накануне праймериз “Единой россии”. На 185 одномандатном округе он набрал 59956 голосов.
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Родился в Молдавской ССР, но в конце 80-х, 90-е работал на Ямале, водил экскурсионные группы туристов, занимался педагогической и творческой работой. С 1986 года профессионально занимается альпинизмом.

В 2003 года учредил и стал президентом Региональной общественная организации «Федерация спортивного туризма Ямало-ненецкого автономного округа». Кроме этого работал в СМИ.

С 2009 по 2014 год работал директором и был совладельцем строительной фирмы «Ямалстройреконструкция». Кроме этого работал директором в НП «Российский центр освоения Арктики».

Депутат Госдумы от Единой России, избран по партийным спискам от Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. Попал в думу после того как от своего мандата отказался «паровоз» — губернатор Тюменской области Владимир Якушев, который шел первым в списке. Пушкарев был пятым по списку после Брыкина.

С 2017 года президент «Федерация скалолазания Ямало-Ненецкого автономного округа». Заместитель председателя Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Отстаивает интересы региональных групп с Ямала, так как является главой секции «Природопользование и экологическая безопасность Арктической зоны РФ» Совета по Арктике и Антарктике.

Активно посещает Ямал встречается с волонтерами, предпринимателями и другими активистами параллельно постит новости об очередных альпинистских достижениях.
На днях дал старт экологической неделе на Ямале. Провел Экологические уроки — «Будущее Арктики — Чистый Ямал!».
Электорат спортивная молодежь, которая воспитывается на ценностях Единой России, и их богатые родители — альпинизм не дешевый спорт.
Владимир Пушкарев
48 лет, депутат Госдумы (Единая Россия), альпинист
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UPD 01.06.2021 ПРИЧИНА ВЫХОДА ИЗ БОРЬБЫ. Не подал документы на праймериз.
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Молодой депутат, родился и вырос в Тобольске. Здесь же получил первое высшее образование по специальности учитель истории в 2009 году.
Но работал на организаторских должностях как специалист по работе с молодежью в различных муниципальных учреждениях, а также в школе и администрации Тобольска.
К 2011 году дослужился до директора МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска». С 2020 года Руководитель депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Тобольской городской Думе.
Вице-спикер Тобольской гордумы, собирается выдвигаться по федеральному избирательному округу от Тюменской области. Будет участвовать в праймериз.
Судя по по постам в соцсетях ведет активную пропагандистскую работу в области патриотизма среди молодежи и общественных организаций Тобольска.

Посещает школьные мероприятия, видимо сказывается педагогическое прошлое. Кроме этого пиарит праймериз «Единой России», обращая внимание на то что врачи и волонтеры участвуют в предварительном голосовании «Единой России».
Также провел недавно так называемую акцию «Спасибо Врачам», где вместе с депутатом Тюменской областной Думы Владимиром Майером вручил наборы к чаю медикам города, работающим в «красной зоне».
Михаил Никитин
33 года, вице-спикер Тобольской городской думы, локальный патриот

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UPD 01.06.2021 ПРИЧИНА ВЫХОДА ИЗ БОРЬБЫ. Проиграл праймериз - занял 7 место, набрал 38640 голосов.
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Родился в Златоусте Челябинской области. Известный во всем мире шахматист. Имеет богатую биографию связанную с этим видом спорта. Получил множество наград и званий.

Как политик начал свой путь еще в конце 80-х, был депутатом Верховного совета СССР.
В 90-х не раз баллотировался в Госдуму, но безуспешно. Поддерживал Ельцина.
В 2007 году на выборах в Госдуму поддержал московский список КПРФ во главе с Иваном Мельниковым и Олегом Смолиным.

В 2011 и 2016 годах избирался депутатом от Единой России в Госдуму по спискам от Тюменской области.

Как депутат продвигает интересы нескольких промышленных групп, например табачных производителей. В то же время с 1999 года — учредитель и руководитель газодобывающей компании ООО «Петромир». В 1999—2003 годах руководил Советом директоров Федерального промышленного Банка. Имеет связи и с другими бизнесами.
19 июля 2018 года проголосовал в качестве депутата Госдумы Р Ф за повышение пенсионного возраста.
Заявился на праймериз по спискам от Единой России.
На выборах выступает медийной фигурой, а значит одним из паровозов партии.

В 2021 году активно играет с тюменскими детьми в шахматы, открывает шахматные школы и клубы.
Но не забывает отвечать на проблемы тюменцев. Так в начале апреля ему пожаловались дачники на то что их участки топит весной.
Тут же местные власти отрапортовали, что в этом году планируется очистка 12 километров водоотводных канав рядом с СНТ «Автомобилист» и еще несколькими товариществами, которые страдают от той же проблемы.
Избиратель — люди знающие известного шахматиста, а также бюджетники которые ассоциируют свое положение, с действующей властью.
Анатолий Карпов
69 лет, депутат Госдумы, чемпион мира по шахматам
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UPD 01.06.2021 Известный шахматист на праймериз “Единой России” шел как кандидат по спискам партии - набрал 102656 голосов и едва занял четвертое место.
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Дмитрий Кобылкин родился 7 июля 1971 года в Астрахани. В 1993 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «горный инженер-геофизик». Тогда же был приглашен на работу в ЯНАО, где начался его карьерный рост. С инженера он к 2001 году дослужился до генерального директора ООО «Ханчейнефтегаз».

После этого с 2002 по 2009 год он поднялся от заместителя главы Пуровского района до собственно главы района. А с 2010 по 2018 год был губернатором ЯНАО. После был назначен министром природных ресурсов и экологии РФ, где проработал до 9 ноября 2020 года.

В декабре 2011 года Кобылкин участвовал в выборах в Государственную думу шестого созыва. Он возглавил региональный список от Ямало-Ненецкого автономного округа, выдвинутый партией «Единая Россия». Был избран, однако отказался от депутатского мандата, который был передан Григорию Ледкову.

Как и Владимир Якушев в 2016 году, на предстоящих выборах может выполнять роль паровоза, как известный чиновник в Тюменской области и на Ямале. На праймериз пока не заявлялся. Но эксперты склонны считать что его кандидатура может быть выдвинута.
На данный момент активно пиарит партийные проекты Единой России по всей России.
Дмитрий Кобылкин
49 лет, врио заместителя секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия», ТЯЖЕЛОВЕС
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Родился 25 октября 1965 года в Москве. В 1988 окончил МГИМО МИД СССР, а спустя 15 лет Дипломатическую академию МИД России. В 1989—1990 годах был слушателем аспирантуры Института востоковедения АН СССР. В 1988—1989 годах работал редактором, региональным обозревателем в Главной редакции радиовещания Гостелерадио СССР. В 1990—1991 годах — референт-секретарь международного отдела ЦК КПСС (сектор стран Южной Азии) и ответственный секретарь исполнительного комитета Союза общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.
В 90-х работал в коммерческих структурах, таких как «Литмонд». Возглавлял московскую фирму «Скорпио», позднее помощник президента ОАО «Корпорация «Радиокомплекс». С конца 90-х начала 2000-х работал в аппарате Государственной думы РФ II созыва, был советником руководителя думской фракции КПРФ Геннадия Зюганова.
С 2017 года является президентом Национального Союза народных и коллективных предприятий.
В Госдуме уже второй срок с 2011 года.
Лоббирует интересы промышленников так принял участие в подготовке поправок в законопроект о ГК «Ростехнологии», законопроекта о гособоронзаказе, закона «О промышленной политике», «Закона о стратегическом планировании в РФ».
В то же время активно поддерживает инициативы КПРФ. Например, о повышении МРОТ, о введении прогрессивного налога на доходы физических лиц, что в итоге и произошло сравнительно недавно.
Избирался по спискам от трех регионов: Курганская область, Тюменская область, Мурманская область.
Как и прежде вероятно будет избираться по спискам в канве основных идей КПРФ, соответственно избиратель — сторонники левого движения и актив КПРФ.
Павел Дорохин
55 лет, депутат Госдумы от КПРФ, Тяжеловес
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Родилась на Алтае. там же получила высшее образование как историк в местном госуниверситете, работала преподавателем истории в мединституте. С 1983 жила и работала в Кузбассе. Там же вступила в КПСС, позднее так и осталась в рядах уже КПРФ.

В 90-х работала с Аманом Тулеевым. Избиралась от Кемеровской области депутатом в Государственные думы второго, третьего, четвертого и пятого созывов. Но в 2011 году не смогла стать депутатом, впрочем как и в 2016 году. В 2018 году была доверенным лицом кандидата в президенты Павла Грудинина. На данный момент руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме.

По мнения экспертов, частые визиты Останиной в Тюмень в 2020 и 2021 году является сигналом о том, что Останина будет избираться от Тюменской области. Избираться скорее всего будет по одномандатному округу, а также возглавит список. Ранее список возглавлял Павел Дорохин, действующий депутат Госдумы.

Останина в своих выступлениях не изменяет традиционной риторике КПРФ — критика правящей партии. Говорит о президенте и том как он прибегает к левой риторике, когда падают рейтинги. Упоминает также моменты, когда законопроекты КПРФ использует Единая Россия, но уже в свою пользу.
Параллельно Останина ведет пиар по линии своей общественной организации Всероссийского Женского Союза «Надежда России».
Не стесняется троллить президента постами в Инстаграм сравнивая свой дом не с «дворцом в Геленджике».
Нина Останина
65 лет, руководитель аппарата КПРФ, коммунистка
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Родился в Тобольске. В 2002 году окончил международный институт финансов, управления и бизнеса Тюменского государственного университета по специальности «финансы и кредит». После чего начал работу как налоговый инспектор. Через год становится генеральным директор компании «Арбат» в Тобольске. При этом работает коммерческим директором молодежной биржи труда там же в течение года.
Выдвижение в кандидаты на выборы в Госдуму, новый уровень для политика, хотя опыт у него есть. Городским депутатом в Тюмени Чепик избирался два раза. На данный момент является городским депутатом от КПРФ.

Ведет типичную для городского депутата деятельность — встречается с коллективами учителей, врачей, поздравляет по поводу праздников.
Последние посты в Инстаграм и вовсе связаны с празднованием 23 февраля и 8 марта с коммунистами ЦАО Тюмени в камерной обстановке.
Электоратом Чепика будут традиционно представители старшего поколения — костяк сторонники коммунистов.
Александр Чепик
41 год, депутат Тюменской городской думы от КПРФ, КРАСНЫЙ ДИРЕКТОР

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Родилась 2 ноября 1947 года в д. Шахматовой Вагайского района Тюменской области.
В 1971 году закончила Казанский химико-технологического институт по специальности «технология переработки пластмасс». Сразу вернулась в Тобольск. Работала инженером и преподавателем химии в педучилище. С 1982 до 2010 работала на Тобольской ТЭЦ.

Бессменный лидер КПРФ в Тюменской области. Карьеру начинала в Тобольске, где в 1996—1999 гг. была депутатом Тобольской городской Думы. В областной Думе с 2011 года. Имеет звание «Почётный энергетик».

По мнению экспертов Казанцева, несмотря на солидный возраст — 74 года, вероятно будет участвовать в выборах в Госдуму, как кандидат по партийным спискам. Имеет неоднозначную репутацию, так как пережила несколько внутрипартийных конфликтов в Тюменской области.

В связи с взаимовыгодной поддержкой Зюганова на еще один срок работы в госдуме, Казанцевой выдан карт-бланш на руководство партийным отделением на пять лет. Лояльность перед правительством Тюменской области она сумела продемонстрировать за последние 10 лет депутатства в облдуме на оплачиваемой основе.

Несмотря на наличие соцсетей, не ведет там активную деятельность. Больше использует партийные ресурсы.

Там сообщается, что Казанцева встретилась с членами УИК от Голышмановского местного отделения КПРФ. И дала им указание не дать «украсть голоса» на предстоящих выборах. Из последних событий Казанцева приняла участие в организации и подведении итогов творческого конкурса среди детей, посвященного полету Гагарина.
Тамара Казанцева
74 года, депутат областной думы, вечный первый секретарь
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Родился в городе Белово Кемеровской области. В 2010 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «менеджмент организации», квалификация «менеджер». Трубина называют зятем крупного тюменского политика — Олега Чемезова, который на данный момент является вице-губернатором Свердловской области. Депутат Тюменской областной Думы от ЛДПР с 2011 года.
Трубин лидер фракции в областном парламенте. Имеет достаточный политический опыт, участвовал в выборах в госдуму в 2016 году, но не прошел (набрал 8,73%). Позиционирует себя в облдуме как оппозиционер, часто критикует решения парламентариев. В тоже время вполне лоялен действующей власти.
В Думе часто выступает с социальными законопроектами, является заместителем председателя комитета по социальной политике. Летом 2020 года выступал с инициативой выплаты на детей с 16 до 18 лет, когда федеральная помощь полагалась детям до 16 лет.

В январе 2021 года предложил лишить бывших губернаторов и депутатов льгот на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение.
Эксперты считают политика медийной, заметной личностью. Но сам Трубин отказался комментировать пойдет ли он на выборы раньше чем пройдет съезд партии запланированный на 5 июня.

В своих заявлениях депутат ищет поддержки среди незащищенных слоев населения, семей с детьми, инвалидов, кроме этого часто выступает с типичными для ЛДПР популистскими заявлениями.

В одном из последних заявлений на комитете социальной политики облдумы депутат предложил законопроект, по которому детям-сиротам и несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, ежемесячно предлагалось выплачивать компенсацию за наем жилого помещения в размере 10 тысяч рублей на период ожидания своей очереди на получение жилья после детского дома или интерната. А опекунам совершеннолетних недееспособных граждан — получать социальные выплаты в размере 12 376 рублей за каждого иждивенца.
Глеб Трубин
32 года, руководитель фракции ЛДПР в Тюменской областной думе, ЧАСТЬ ДИНАСТИИ
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Родился 22 мая 1984 года в Тюмени. Закончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «Технология машиностроения» в 2006 году. Но уже в 2004 году начал предпринимательскую деятельность.

Депутат Тюменской областной Думы с 2016 года. в рядах ЛДПР с 2011 года.
В 2013 году стал координатором Тюменского регионального отделения Политической партии ЛДПР. С 2015 по 2016 год работал помощником депутата госдумы Владимира Сысоева, который позднее стал заместителем губернатора Тюменской области. Достаточно активный депутата в медийном пространстве, в том числе на заседаниях Думы и комитетов.

Зайцев, как и Трубин уже баллотировался в Госдуму в 2016 году, но тогда уступил Квитке и Шарпатову, и все же набрал больше 10% голосов.
Вероятно и в этом году стоит ожидать его кандидатуру.
Артем Зайцев является заместителем председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям в облдуме. И вся чески высказывается в поддержку местных производителей.

Одним из последних его заявлений на комитете АПК стало о справедливой цене на закупку молока у фермеров — не 20, а 22 рубля за литр.
Кроме этого Зайцев посещает различные спортивные мероприятия, например одним из последних — соревнования по смешанным единоборствам в Тюмени. Часто посещает Югру.
Артем Зайцев
36 лет, депутат Тюменской областной думы от ЛДПР, спортсмен-семьянин
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Родился 15 февраля 1976 года в городе Грозный Чечено-Ингушской АССР. Но живет в Нижневартовске ХМАО.
С 2008 по 2016 гг. как индивидуальный предприниматель занимался подбором персонала для организаций Нижневартовска и Нижневартовского района.
В 2010 году окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет.
С 2009 по 2015 гг. учредил и возглавил Региональную общественную правозащитную организацию «Закон есть Закон» в Югре.
С 2010 года в партии ЛДПР. Возглавлял отделение в Нижневартовске.
Как и Зайцев, работал помощником депутата Госдумы Сысоева.
С 2016 по 2020 работал в областной избирательной комиссии от партии ЛДПР.
Депутат Тюменской областной Думы с 8 октября 2020 года, член фракции ЛДПР. Занял вакантное место за год до новых выборов, после того как из Думы ушел Денис Садовников (ушел в Заксо ЯНАО).
Стал более известен после скандала с отказом делать пробу манту своему ребенку, после чего судился с детским садом за право водить ребенка туда без данной медицинской процедуры. Не антипрививочники — требовал альтернативный способ тестирования детей от туберкулеза.
Одним из последних требований в облдуме стала просьба обратиться в к министру транспорта с целью вернуть Аэрофлот на линии в Тюмени. Так как авиакомпания Россия в своем авиапарке имеет «Суперджеты», а они не очень безопасны по мнению депутата после трагедии в аэропорту Шереметьево. За что был подвергнут сильной критике со стороны депутатов от «Единой России».
Позиционирует себя как общественник либерального толка, правозащитник, с соответствующим электоратом.
Александр Лобов
45 лет, депутат Тюменской областной думы от ЛДПР, критик-общественник
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Родился 8 ноября 1973 г. в поселке городского типа Абатский Абатского района Тюменской области.
В 1996 г. окончил Тюменский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет и аудит».
В 90-х работал в банковском секторе: банк «Дипломат», экспортно-импортный банк в Тюменской области.
В 1999—2004 гг. Евгений Марков был заместителем председателя комитета по экономической политике, заместителем директора департамента экономической политики, директором департамента инвестиций, науки и технологий ХМАО.
В 2009 году вступил в ЛДПР. С 2011 года — депутат Думы Ханты-Мансийского АО — Югры V и VI созывов, избирался по партийным спискам ЛДПР.
Депутат Госдумы с 27 марта 2019 года, получил место от ушедшего Владимира Сысоева (стал замом губернатора Тюменской области).
В Госдуме входит в комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В свое время руководил предприятиями связанными с лесным бизнесом — деревообработка и импорт сырья.
В Думе выступал 23 раза последние выступления касались принятия законов как раз касающихся внесения изменений в статьи 80 и 98−1 Лесного кодекса Российской Федерации — в части устранения пробела в правовом регулировании порядка ведения реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.
По мнению экспертов Марков не будет избираться по одномандатным округам, главная задача ЛДПР провести его по спискам. Его основной электорат — это крупный бизнес, который будет поддерживать его избрание.

В конце марта на заседании комитета депутат от ЛДПР Евгений Марков предложил разрешить лесопользователям и недропользователям проводить компенсационное лесовосстановление в границах городов, на общественных пространствах, где создают комфортную городскую среду, то есть высаживать деревья взамен тех, что вырубили на месторождениях.
Евгений Марков
47 лет, депутат Госдумы, лоббист бизнеса
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Родился 3 декабря 1976 года в городе Тюмень.
В 1999 году окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».

С 2001 по 2016 год работал на должности зама директора предприятий: Коммерческий центр ТХФЗ", «Здоровье», «Новоком 2012».

Депутат Тюменской областной Думы от Справедливой России с 2016 года. Имеет опыт депутатства в городской Думе, менеджмента в тюменских коммерческих компаниях — ранее владел аптечной сетью «Калинка», открывал бизнес (фастфуд). Пока решает проблемы с выводом после карантина своего современного бизнеса — сети компьютерных клубов. Скорее всего, пойдет на выборы по партийному списку обновленной партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Тюменскую областную Думу.
Сергей Морев
45 лет, депутат Тюменской областной думы. Бизнесмен, продвигает спортивный гейминг.
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Родился 6 декабря 1970 год в городе Тюмени.
Образование высшее. Окончил институт менеджмента и бизнеса Тюменского государственного нефтегазового университета.
Вице-спикер областного парламента. Один из богатых людей Тюмени. Имеет специфическую репутацию о которой мы писали в проекте «Кланы» . Известен крылатой фразой «Кто будет защищать богатых?» обращенной к главе полиции Тюменской области из-за кризиса.

В 2020 году ему пришлось сохранять гостиничный бизнес на плаву из-за падения туристического потока с помощью заключения договоров на перевахтовку сотрудников нефтегазовых компаний, а в 2021 году решил вкладывать деньги в строительство жилых домов премиум-класса.

После объединения партии «Справедливая Россия» сохранил и свое влияние в руководящих органах, но амбиций стать депутатом Государственной Думы не высказывал — предстоит сохранить пост вице-спикера в областной Думе и провести избирательную кампанию в области, это будет непростой задачей.

Не очень активно себя ведет в соцсетях. Последний пост в Инстаграм как раз касался
темы объединения партий. В конце марта тюменские представители партий СР и За правду встречались и обсуждали планы по проведению осенней избирательной кампании.
Владимир Пискайкин
51 год, вице-спикер Тюменской областной думы, бизнесмен-агрессор
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Родилась 6 августа 1986 года в городе Тобольске Тюменской области.
В 2008 году окончила Тюменский государственный университет по специальности «Телевизионная журналистика».
Имеет опыт журналисткой работы на канале «СТС-Ладья», а также PR-менеджера в компании «Молоток».

В Политике с 2010 года.
Пресс-секретарь регионального отделения партии Справедливая Россия в Тюменской области. Имела опыт работы на должности помощник депутата как Морева, так и Пискайкина. Прошла по партийным спискам в гордуму в 2018 году, но от мандата отказалась.

Политологи допускают, что участие женщин в политических процессах — это определенный тренд, когда в политике усиливается роль женщины. Но в данном случае это скорее пиар, нежели реальное соперничество. Шестакова пытается курировать в партии тему помощи социально-незащищенных групп населения, но дальше публикаций в партийной прессе дело не идет, а помощь от депутата идет в медийную копилку ее шефа — Сергея Морева.

В своих же соцсетях Шестакова ведет себя не как политик, аккаунт больше похож на личный блог, где практически нет места политике.
Анастасия Шестакова
35 лет, пресс-секретарь партии “Справедливая Россия -Патриоты - За правду”, помощник депутата

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Родился 7 апреля 1962 года в г. Ургенч в Узбекистане. Окончил Волгоградский инженерно-строительный институт в 1984 году.
В политике с 1998 года, был избран депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края.
В начале 2000-х работал на чиновничьих должностях в крае.
Избирался в Госдуму по спискам от Единой России в 2011 году.
Депутат Госдумы от СР. Прошел по списку Справедливой России в 2016 году по Тюменской и Курганской областям в госдуму. Один из богатейших депутатов Государственной Думы — за прошлый года задекларировал официальный доход в 111 млн руб. Имеет серьезную репутацию лоббиста в сфере формирования бюджета РФ и распределения межбюджетных трансфертов по субъектам РФ.
В информационной повестке активно продвигается, как чиновник, заботящийся о финансовом благополучии регионов и отдельных групп населения.
Выдвижение от СР в Госдуму-2021 Александра Ремезкова — шаг не случайный, партия СР дает ему дистанцироваться от зависимости от «Единой России» и быть спонсором единороссов, избавляет от траты серьезных ресурсов. Другое дело — как будет нарезан партийный округ, от этого зависят и затраты на кампанию эсеров от кандидата. Если Тюменская группа будет привязана к Курганской и Омской областям, то прохождение в госдуму для Ремезкова будет беспроблемным, а затраты — минимальными.
В то же время эксперты отмечают, что Ремезков может сменить регион или вовсе не выдвигаться на выборы.
Александр Ремезков
59 лет, депутат Госдумы, зампред комитета по бюджету в Госдуме, богач

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Известный в тюмени блогер. Прославился своими видео в борьбе с автохамами в 2016 году. Ведет свой блог на Ютубе с переменным успехом — 1,5 тыс подписчиков. Не раз попадал в скандалы со своими роликами. Так председатель правления тюменского ДНТ «Петровский Остров» Андрей Гаранин подал на него в суд из-за роликов про свою персону и выиграл возмещение морального вреда — 30 тыс. рублей плюс расходы на экспертизу и юридические услуги.
По образованию согласно его данных в соцсетях в 1999 году закончил Тюменский юридический институт МВД России.
С появлением партии «За правду» в Тюмени стал ее активным участником.
Так 23 января 2021 года вышел на митинг с символикой партии, но не в поддержку Навального, а пытался спорить с активными участниками акции.
Как и многие участники митинга был задержан, хотя сам призывал полицию задержать одного из активных участников митинга, который вступил с ним в перепалку.
В своих соцсетях активно постит вы сказывания Захара Прилепина и репостит сообщения партии.
Возможный претендент на выборы в госдуму от партии «За правду» Захара Прилепина в Тюмени. Хотя в личной беседе подобные идеи не подтвердил.
По высказываниям и риторике, явный защитник режима, охранитель, главную угрозу видит во вне и соответственно осуждает сторонников либеральных движений, в том числе Навального.
Электорат — патриоты-защитники видящие угрозу с Запада.
Сергей Волошин
42 года, общественник, сторонник партии “За правду”, охранитель
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Депутат Думы Ярковского сельского поселения. Ветеран Чеченской войны В соцсетях один из репостов связан как раз с тем что для учащихся техникума рассказывал о войне в Афганистане и о своих воспоминаниях войны в Чечне.
С конца апреля 2020 года руководитель тюменского отделения партии «За правду».
Вместе с Волошиным дискутировал с митингующими 23 января 2021 года.
В своих соцсетях репостит посты Захара Прилепина и федерального сообщества партии.
На входе в региональное отделение которое, к слову находится не в Тюмени, а в Ярково, написано, что они против ЕГЭ.
Электорат Максимова как и у Волошина ура-патриоты антизападники.

Игорь Максимов
46 лет, член партии “За правду”, ветеран-антизападник
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Родилась в Лабытнанги на Ямале.

Бывшая советская и российская биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете 4х7,5 км 1994 года, чемпионка мира в командной гонке на 7,5 км, заслуженный мастер спорта России по биатлону (1994).
В том же году закончила Тюменский сельскохозяйственный институт по специализации экономика и управление в отраслях АПК, получила квалификацию экономист-организатор с-х производства.

Поздней в 2015 году прошла профессиональную переподготовку в «Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и права» по специальности менеджмент в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
На данный момент Луиза Носкова руководит Областной спортивной школой олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону имени самой себя.

Весьма не плохо поучаствовала в праймериз “Единой России” - набрала 105989 голосов и внезапно заняла третье место в списке от Тюменской области.

Кроме этого является партийным функционером возглавляет общественный совет партийного проекта Единой России «Детский спорт».

Также занимает должность президента региональной общественной организации «Олимпийский Совет Тюменской области».
В соцсетях ведет себя достаточно активно, но на стене репостит новости из группы школы олимпийского резерва которой руководит.

Что примечательно, на странице Луизы Носковой нет никакой агитации в пользу праймериз, а вот в паблике спортивной школы закреплена запись с памяткой как голосовать на праймериз и скриншотом своей кандидатуры с явным намеком за кого нужно голосовать.

Луиза Носкова
52 года, партийный функционер “Единой россии”, олимпийская ветеран-биатлонистка

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