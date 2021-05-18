Тюменская область состоит из двух одномандатных округов: 185-го — Тюменский (северный округ) и 186-го — Заводоуковский (южный округ). Северный округ больше по размеру, включает в себя половину города Тюмени (Ленинский и Центральные административные округа), Тобольск, Ишим и 11 муниципальных районов области: Уватский, Тобольский, Нижнетавдинский, Ярковский, Вагайский, Юргинский, Аромашевский, Сорокинский, Викуловский, Ишимский, Абатский. Избирательный округ примечателен тем, что районы труднодоступны, а плотность населения низкая, поэтому для агитации требуются большие силы: время и деньги, чего у оппозиционных партий не хватает. В районах административный ресурс серьезно влияет на результат «Единой России». Южный округ включает в себя половину Тюмени (Восточный и Калининский административные округа), Ялуторовск, Заводоуковский и Голышмановский городские округа и 9 муниципальных районов: Тюменский, Исетский, Ялуторовский, Упоровский, Омутинский, Армизонский, Бердюжский, Казанский, Сладковский. Более компактный избирательный округ, с большим населением, но не смотря на доступность, показатели не сильно отличаются. Так явка в этом округе на выборах в Госдуму в 2016 году составила 81,13%, тогда как в целом по области 81,14. От 185-го избирательного округа в 2016 году был избран Эрнест Валеев от «Единой России». А от 186-го округа избрали Ивана Квитку также от «Единой России».

ПОВЕСТКА

Выборы в Госдуму и другие органы представительной власти в 2021 году будут проходить под влиянием коронакризиса, в том числе этого не удалось избежать и Тюменской области.

В этом плане у партии власти, которую в Тюменской области на выборах представят, скорее всего, уже известные тяжеловесы Карпов, Брыкин, Валеев и Квитка, аргументы в свою поддержку как всегда традиционные — бюджетники, для которых власть делает все возможные подачки, те же ковидные выплаты для врачей, новый пакет мер поддержки, озвученный в послании президента.



Поэтому, не смотря на протестные настроения и низкие рейтинги партии власти, эксперты отмечают, что перевес за «Единой Россией» все равно останется.

Например, «Левада» опубликовала низкие рейтинги «Единой России" — 27%, но это данные в целом по населению страны, а на выборы ходят в большинстве своем лояльные к партии власти люди. Таким образом при явке 40−50% победа будет точно у «Единой России».



Также, 2021 год начался с активных протестов в поддержку задержанного, после приезда в Россию, Навального. Но власти зачистили поле, не оставив в России каких либо лидеров оппозиции, которые реально могут организовать противостояние партии власти. Активные сторонники пойдут на выборы наблюдателями, будут продвигать «умное голосование" — которое тоже скорее всего не сработает потому, что штабы Навального закрыли по всей стране, а сочувствующие, скорее всего, просто проигнорируют выборы.



Не последнюю роль в повестке предстоящих выборов играет внешнеполитическая обстановка, так, по мнению некоторых экспертов, теперь все страшилки пропагандистов находят под собой реальную почву, ведь практически все соратники Навального находятся за границей, и их там поддерживают.

Что же касается самой Тюменской области, в электоральном плане это «болото», где реализуется Северокавказский сценарии выборов. В регионе всегда высокие проценты по явке, во всяком случае, выше среднего по России.



Так, например, в 2016 году при Российской явке в 47,88%, в Тюменской области явка составила 81,14%. Конечно же, 58,35% получила «Единая Россия».



Напротив, другие эксперты уверены, что в этом году выборы пройдут по другому сценарию и будут более интересными, что оппозиционным кандидатам будет проще попасть в Госдуму. Вероятно, именно поэтому создали множество новых партий именно в преддверии выборов, чтобы сделать видимость плюрализма мнений. Но не все эксперты с этим согласны.

Вероятнее всего, ожидать каких-то серьезных изменений устоявшейся системы и перестановки политических сил в грядущих выборах не стоит — система отлажена и работает без существенных сбоев.



К тому же, новые партии и партии-спойлеры, лишь оттянут протестные голоса у оппозиционных партий, что позволит Единой России получить парламентское большинство.