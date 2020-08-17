Мнение редакции
ТОП 100
9,00
рейтинг
Владимир Якушев, по мнению экспертов, остается самой влиятельной персоной в области. Собираемая долгие годы управленческая команда Якушева полностью сохраняет посты, Александр Моор не спешит ее менять. Сегодня Якушев воспринимают в первую очередь как лоббиста Тюменской матрешки на федеральном уровне. Однако, своими частыми визитами в Тюмень он доказывает, что держит руку на пульсе тюменской жизни.
ВЛАДИМИР
ЯКУШЕВ
министр строительства и ЖКХ РФ, экс-губернатор Тюменской области

8,91
рейтинг
Эксперты отмечали, что Моор за два года добился признания своих управленческих способностей со стороны президента России. Если Владимир Якушев - лоббист интересов Тюмени на федеральном уровне, то Моору делегированы широчайшие полномочия на территории.
АЛЕКСАНДР
МООР
губернатор Тюменской области
8,73
рейтинг
По оценкам экспертного пула, Сергей Собянин занимает третье место в рейтинге самых влиятельных тюменцев. Впрочем, это не означает, что опережающие его Владимир Якушев и Александр Моор обладают большей властью, могут блокировать решения Собянина. На наш взгляд, это значит, что Собянин давно перешел в высшую лигу российской политики, а стабильность в “Матрешке” - следствие его стремления показать президенту управленческий потенциал для руководства кабинетом министров.
СЕРГЕЙ
СОБЯНИН
мэр Москвы, экс-губернатор Тюменской области

5,00
рейтинг
Многие эксперты отмечали несамостоятельность сити-менеджера Кухарука, но при этом, оценивая его влиятельность, ставили высокие оценки. Подобный казус объясняется традицией, по которой следующим губернатором становится мэр Тюмени. В таком случае, 18 место в рейтинге - это оценка не столько персоны и должности, сколько аванс и уважение к перспективе.
РУСЛАН
КУХАРУК
мэр Тюмени


4,22
рейтинг
Мэтр тюменской политики. Возглавлял Тюмень в непростое время девальвации рубля и других потрясений в стране с 1996 по 2005 год. Позже на протяжении 13 лет был сенатором СовФеде. Сейчас депутат городской думы. В прошлом году вошел в двадцатку нашего рейтинга, но заметно сдал позиции. На наш взгляд, оставаясь в должности, Киричук фактически теряет влияние. Региональные элиты видят в нем скорее заслуженного ветерана политики, но не реального игрока.
СТЕПАН
КИРИЧУК
4,10
рейтинг
Эксперты связывают Вячеслава Вахрина с корпоративным влиянием энергетиков Бикова и Боброва. В период мусорной реформы активно лоббировал ее проведение и участвовал во всех общественных мероприятиях, призванных успокоить жителей области. Сохранил пост после атаки неизвестных интересантов в СМИ из-за скандала с братом, которого посадили на 9,5 лет за убийство подруги в Пермском крае.
ВЯЧЕСЛАВ
ВАХРИН
заместитель губернатора курирующий сферу ЖКХ
4,20
рейтинг
В период эпидемии коронавируса, на его плечи легла поддержка регионального бизнеса. Это отличный плацдарм для расширения коммуникации с предпринимательским сообществом (ранее Пантелеев был директором департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области), дает большое преимущество в деле поиска долгосрочных партнеров, потенциальных покровителей.
АНДРЕЙ
ПАНТЕЛЕЕВ
заместитель губернатора, курирует сферу предпринимательства, инвестиций, потребительского рынка и туризма
4,40
рейтинг
Представитель группы Ротенбергов в Тюменской области. После выборов, Николай Руссу предпочитает оставаться в информационной тени, а его компания, регулярно побеждает в различных тендерах. Пользуясь анонимностью, эксперты отмечают рост влияния Руссу на строительном региональном рынке и снижение качества выполняемых работ Мостостроя-11.
НИКОЛАЙ
РУССУ
генеральный директор Мостострой-11, депутат тюменской облдумы, один из богатейших людей региона
4,00
рейтинг
По мнению редакции, влияние Заболотного недооценено. Эксперты, вероятно, исходили из его должностных полномочий, и не учитывали характеристики личности в комплексе. Заболотный - политик старой закалки, соратник и бывший заместитель Владимира Якушева, сохранивший прямой к нему доступ. По работе Заболотного в думе заметно, насколько для него важна власть, а значит он не перестанет прилагать усилия для ее расширения и усиления.
ЕВГЕНИЙ
ЗАБОЛОТНЫЙ
председатель Тюменской городской думы
3,36
рейтинг
Незаурядный человек с туманным политическим будущим и необъяснимым прошлым. Владимир Пискайнин ценой удачных трагедий (гибель партнеров, инсценировка собственной смерти) открывает третью треть самых влиятельных людей Тюмени. Учитывая федеральный тренд на подконтрольное усиление парламентской оппозиции и трепетное отношение Фортуны к Пискайнину, его влияние может и увеличиться по принципу «чем черт не шутит».
ВЛАДИМИР
ПИСКАЙКИН
депутат Тюменской областной думы, миллиардер, председатель регионального отделения «Справедливой России»
3,56
рейтинг
По данным расследовательского центра Transparency International, в Госдуме Валеев является одним из самых влиятельных лоббистов «силового» блока. Региональные эксперты наоборот весьма низко оценили степень его влияния на территории. Вероятно, в силу удаленности от региона и редкого появления на публике.
ЭРНЕСТ
ВАЛЕЕВ
депутат Госдумы, экс заместитель генпрокурора, бывший вице-губернатор Тюменской области
4,60
рейтинг
Шустов - человек команды Александра Моора. Эксперты высоко оценили его умение разруливать самые трудные строительные и проектные споры между общественностью и подрядчиками. При его поддержке ректору ТюмГУ удалось продавить строительство кампуса в логу реки Тюменки, а при строительстве развязки в Комарово, стройку удалось корректировать, с учетом мнений жителей района.
СЕРГЕЙ
ШУСТОВ
заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Тюменской области

4,40
рейтинг
Влияние Шарухо резко возросло в период пандемии: на основании ее рекомендаций принимаются решения об ужесточении или ослаблении антивирусных мер. Впрочем, хоть коронавирус никуда не ушел, отношение общества к нему изменилось. Люди перестали бояться вируса, все труднее заставлять общество соблюдать необходимые меры безопасности. Количество зараженных продолжает расти и на смену большому влиянию для Шарухо может прийти большая ответственность. И только от нее зависит, успеет ли она капитализировать свою деятельность в общественную значимость.
ГАЛИНА
ШАРУХО
главный санитарный врач Тюменской области
Самая неожиданная новость - Наталья Шевчик выбыла из рейтинга самых влиятельных тюменцев. В прошлом году она занимала третье место. По мнению большинства экспертов, лишившись поста заместителя губернатора она полностью утратила влияние на политические процессы и аппаратную борьбу. Более того, все громче слышны обсуждения ее связи со скандалами в сфере медицины и культуры. Однако, не стоит забывать, что Наталья Шевчик, осталась советником Моора и женой влиятельного предпринимателя Владимира Шевчика, который занял в рейтинге шестое место.
НАТАЛЬЯ
ШЕВЧИК
советник губернатора
не вошла
в сотню
Скоро год, как бывший заместитель прокурора Югры Владислав Московских стал прокурором Тюменской области. Московских почти не попадает в поле зрения СМИ, единственная громкая история с его участием была на отчетной встрече с журналистами, на которую самих журналистов забыли позвать. Ни родственные связи, ни высокое формальное положение в блоке силовиков Тюменской области не дали преференций прокурору, эксперты были скупы на оценки и не вывели его в ТОП-100.
ВЛАДИСЛАВ
МОСКОВСКИХ
прокурор Тюменской области
не вошел
в сотню
Взлетел из нашего прошлогоднего рейтинга наверх и не оставил следа. Г-н Фальков на посту областного депутата и руководителя комитета по социальной политике ничем себя не проявил, да и университет в рейтингах вузов оказался не в первой десятке и проигрывает ТИУ. Вот и получается, что переход в правительство РФ - это не оказанное доверие собянинцу, а скорее всего оценка его верности Собянину. Несмотря на федеральный статус, эксперты оценили влияние Фалькова как низкое и он не вошел в сотню сильнейших.
ВАЛЕРИЙ
ФАЛЬКОВ
министр науки и высшего образования РФ, экс-ректор ТюмГУ
не вошел
в сотню
3,25
рейтинг
Назначен заместителем губернатора Тюменской области весной 2019 года, один из первых людей в обновленной команде губернатора Александра Моора. До этого был депутатом Госдумы. Год назад он отмечал, что согласился присоединиться к команде Моора, поскольку видит «интересные новые и амбициозные задачи». В период коронавируса заметно сдал свои позиции, эксперты это отметили в своих оценках.
ВЛАДИМИР СЫСОЕВ
заместитель губернатора, курирует экономический блок
4,80
рейтинг
Бессменный председатель облдумы. Миллионер, но просит указывать, что получает законные дивиденды от акций, а не зарплату из бюджета. Эксперты традиционно оценили влияние Сергея Корепанова, как стабильного политика, но политика уходящей эпохи.
СЕРГЕЙ
КОРЕПАНОВ
председатель Тюменской областной Думы

3,75
рейтинг
Начала политическую карьеру с молодежной политики, а сейчас занимает место председателя комитета по соцполитике, который ранее возглавлял Валерий Фальков, ныне Министр образования. Эксперты почти единогласно дали высокие стартовые позиции Ольге Владимировне. Такими темпами для нее, как политика, открываются широкие возможности, вплоть до Совета Федерации, лишь бы на соцполитику хватило бюджета.
ОЛЬГА
ШВЕЦОВА
депутат облдумы, председатель комитета по социальной политике
4,22
рейтинг
В июне 2005 года, его назначили на должность мирового судьи второго судебного участка. Заметив грамотного специалиста, руководство суда рекомендовало его на должность заместителя председателя Ленинского районного суда Тюмени по гражданским делам. В СМИ нет информации какие громкие дела он вёл, но ему удалось сделать блестящую карьеру. Перед судом все равны: и чиновник, и силовик, и простой гражданин. А значит, Антропов будет уважаемым и желанным гостем в любом доме.
ВЯЧЕСЛАВ
АНТРОПОВ
председатель Тюменского областного суда
4,80
рейтинг
Эксперты оценили влияние Казакова сопоставимо с соучредителем “Корпорации СТС” Алексеем Бобровым, хотя в медийном плане г-н Казаков находится в тени своих учредителей: Артема Бикова и упомянутого Боброва. Да и сама компания уступает в известности своим дочерним организациям СУЭНКО, УСТЭК и ТЭО - они-то всегда на слуху. Но это не должно вводить в заблуждение: для справедливой оценки потенциала Казакова следует учитывать зону его ответственности и присущую ему управленческую жесткость. Умение управлять и желание управлять делают его значимым игроком межкорпоративных отношений в регионе.
НИКОЛАЙ
КАЗАКОВ
директор «Корпорации «СТС»
4,50
рейтинг
Сельскохозяйственное лобби традиционно нуждается в сильном представителе в правителсьстве Тюменской области. Эксперты оценили умение Владимира Чейметова обходить острые углы при распределение мер господдержки и субсидий, а также умение держать удар при информационных атаках СМИ, раздувающих скандалы в отрасли. Это определенно добавляет замгубернатору влиятельности в среде предприятий.
ВЛАДИМИР
ЧЕЙМЕТОВ
заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса
На первом этапе исследования группа экспертов оценила и дополнила лонг-лист, отобрав из 300 персон 150 человек, чье влияние в регионе наиболее очевидно. Так мы получили короткий перечень тех, кто боролся за места в сотне самых влиятельных. Затем несколько авторитетные эксперты поставили финалистам баллы от 1 до 10, где 1 – минимальный уровень влияния, а 10 – максимальный. В итоге мы вычислили средний балл и ранжировали фамилии в рейтинге от 1 до 10.
КАК СЧИТАЛИ?
В первую очередь под влиянием мы просили понимать доступ к ресурсам (финансовый, силовой, административный) и возможность использования этих ресурсов для воздействия на процессы в Тюменской области. Принималась во внимание не только расстановка сил по состоянию прямо сейчас, но и потенциал личности, возможность мобилизовать силы и средства, позволяющие добиться желаемого результата.
Что мы понимаем
под влиянием?
Для максимально объективной оценки имена и фамилии наших экспертов вынесены за рамки данного проекта, но редакция «Нашего города» гарантирует своим читателям, что сомневаться в компетентности опрошенных людей не приходится.

Оценки каждого эксперта субъективны. Они опираются на профессиональный бэкграунд, политические взгляды, иногда принадлежность к местным элитам. Но собранные вместе такие оценки дают представление о средней температуре по больнице, демонстрируя наиболее объективный рейтинг влиятельности тюменских элит на июль 2020 года.

Кто и как оценивал?
"Наш город" пристально следит за изменениями в раскладе элит Тюменской области. Политики, бизнесмены, силовики и чиновники ежедневно вступают в конфликты интересов, меняют правила игры и годами стараются сохранить свое влияние.

В Тюменской области бизнес, деньги и власть традиционно сочетаются с формальным представительством в государственных органах. Занятие высоких постов не дает абсолютных гарантий неприкосновенности, хотя и влияет на многолетнюю стабильность среди групп влияния и отсутствие открытых конфликтов между кланами.

“ТОП-100 самых влиятельных людей Тюменской области” - рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники, экономисты и политтехнологи.

Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния.

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