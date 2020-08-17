Взлетел из нашего прошлогоднего рейтинга наверх и не оставил следа. Г-н Фальков на посту областного депутата и руководителя комитета по социальной политике ничем себя не проявил, да и университет в рейтингах вузов оказался не в первой десятке и проигрывает ТИУ. Вот и получается, что переход в правительство РФ - это не оказанное доверие собянинцу, а скорее всего оценка его верности Собянину. Несмотря на федеральный статус, эксперты оценили влияние Фалькова как низкое и он не вошел в сотню сильнейших.