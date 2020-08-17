На первом этапе исследования группа экспертов оценила и дополнила лонг-лист, отобрав из 300 персон 150 человек, чье влияние в регионе наиболее очевидно. Так мы получили короткий перечень тех, кто боролся за места в сотне самых влиятельных. Затем несколько авторитетные эксперты поставили финалистам баллы от 1 до 10, где 1 – минимальный уровень влияния, а 10 – максимальный. В итоге мы вычислили средний балл и ранжировали фамилии в рейтинге от 1 до 10.
КАК СЧИТАЛИ?
В первую очередь под влиянием мы просили понимать доступ к ресурсам (финансовый, силовой, административный) и возможность использования этих ресурсов для воздействия на процессы в Тюменской области. Принималась во внимание не только расстановка сил по состоянию прямо сейчас, но и потенциал личности, возможность мобилизовать силы и средства, позволяющие добиться желаемого результата.
Что мы понимаем под влиянием?
Для максимально объективной оценки имена и фамилии наших экспертов вынесены за рамки данного проекта, но редакция «Нашего города» гарантирует своим читателям, что сомневаться в компетентности опрошенных людей не приходится.
Оценки каждого эксперта субъективны. Они опираются на профессиональный бэкграунд, политические взгляды, иногда принадлежность к местным элитам. Но собранные вместе такие оценки дают представление о средней температуре по больнице, демонстрируя наиболее объективный рейтинг влиятельности тюменских элит на июль 2020 года.
Кто и как оценивал?
"Наш город" пристально следит за изменениями в раскладе элит Тюменской области. Политики, бизнесмены, силовики и чиновники ежедневно вступают в конфликты интересов, меняют правила игры и годами стараются сохранить свое влияние.
В Тюменской области бизнес, деньги и власть традиционно сочетаются с формальным представительством в государственных органах. Занятие высоких постов не дает абсолютных гарантий неприкосновенности, хотя и влияет на многолетнюю стабильность среди групп влияния и отсутствие открытых конфликтов между кланами.
“ТОП-100 самых влиятельных людей Тюменской области” - рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники, экономисты и политтехнологи.
Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния.