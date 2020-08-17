Мнение редакции
ТОП 100
9,00
9,00
1. Владимир Якушев
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, экс-губернатор Тюменской области
8,91
8,91
2. Александр Моор
губернатор Тюменской области ⠀
8,73
8,73
3. Сергей Собянин
мэр Москвы, экс-губернатор Тюменской области
6,91
6,91
4. Сергей Сарычев
вице-губернатор Тюменской области ⠀⠀
6,78
6,78
5. Игорь Николаев
начальник Регионального Управления ФСБ
6,60
6,60
6. Владимир Шевчик
председатель совета директоров холдинга «Сибинтел», член «Единой России»⠀ ⠀
6,33
6,33
7. Александр Кубляков
руководитель СУ СК РФ по Тюменской области
6,18
6,18
8. Ольга Кузнечевских
заместитель губернатора Тюменской области
5,67
5,67
9. Дмитрий Кузьменко
главный федеральный инспектор по Тюменской области
5,33
5,33
10-11. Леонид Коломиец
начальник УМВД России по Тюменской области (Омск)
5,33
5,33
10-11. Татьяна Чалилова
руководитель УФНС России по Тюменской области
5,27
5,27
12. Дмитрий Горицкий
депутат Тюменской областной Думы, бывший президент «Запсибкомбанка», бизнесмен
5,20
5,20
13-14. Андрей Артюхов
депутат Тюменской областной Думы, руководитель ТРО «Единая Россия»
5,20
5,20
13-14. Артем Биков
совладелец ООО «Корпорация СТС» ⠀ ⠀
5,10
5,10
15. Лариса Невидайло
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области
5,00
5,00
16-19. Максим Афанасьев
глава администрации Тобольска ⠀
5,00
5,00
16-19. Алексей Бобров
совладелец ООО «Корпорация СТС»
5,00
5,00
16-19. Руслан Кухарук
глава администрации Тюмени ⠀
5,00
5,00
16-19. Елена Низамова
генеральный директор группы компаний «ЭНКО»
4,80
4,80
20-21. Николай Казаков
директор ООО «Корпорация СТС»⠀ ⠀
4,80
4,80
20-21. Сергей Корепанов
председатель Тюменской областной Думы⠀ ⠀
4,73
4,73
22. Павел Белявский
директор департамента общественных связей Тюменской области
4,67
4,67
23. Василий Щепелин
начальник Госохотуправления Тюменской области
4,60
4,60
24. Сергей Шустов
заместитель губернатора Тюменской области, начальник ГУС
4,56
4,56
25. Иван Квитка
депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
4,50
4,50
26. Владимир Чейметов
заместитель губернатора Тюменской области
4,40
4,40
27-28. Николай Руссу
генеральный директор и совладелец «Мостострой-11»
4,40
4,40
27-28. Галина Шарухо
руководитель Тюменского Роспотребнадзора
4,33
4,33
29. Ильдар Хусаинов
гендиректор «Этажи» ⠀ ⠀
4,22
4,22
30-32. Вячеслав Антропов
председатель Тюменского областного суда
4,22
4,22
30-32. Степан Киричук
депутат Тюменской городской Думы, последний избранный мэр Тюмени
4,22
4,22
30-32. Игорь Халин
председатель Избирательной комиссии Тюменской области
4,20
4,20
33. Андрей Пантелеев
заместитель губернатора Тюменской области
4,17
4,17
34. Сергей Романов
депутат Тюменской областной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Тюменской областной Думе
4,11
4,11
35-36. Данил Анучин
директор ПАО «СУЭНКО»⠀
4,11
4,11
35-36. Елена Еремеева
заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного правового управления правительства ТО
4,10
4,10
37-38. Вячеслав Вахрин
заместитель губернатора Тюменской области, курирует сферу ЖКХ
4,10
4,10
37-38. Станислав Дейнеко
гендиректор ИД «Мегаполис» ⠀
4,00
4,00
39-47. Виктор Бронников
гендиректор АО «Транснефть – Сибирь»
4,00
4,00
39-47. Алексей Давыдов
гендиректор Газпром Геологоразведка ⠀
4,00
4,00
39-47. Евгений Заболотный
председатель Тюменской городской Думы
4,00
4,00
39-47. Карен Сарксян
генеральный директор ООО «Перестрой-ка»
4,00
4,00
39-47. Михаил Пономарев
член Совета Федерации от Тюменской области
4,00
4,00
39-47. Сергей Путмин
глава администрации Уватского района
4,00
4,00
39-47. Виктор Рейн
депутат Тюменской областной Думы, заместитель председателя ТОД
4,00
4,00
39-47. Глеб Трубин
депутат Тюменской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР
4,00
4,00
39-47. Николай Щепелин
Генеральный директор ОАО «ТДСК»
3,89
3,89
48. Михаил Вольфсон
учредитель Группы компаний «Дом»
3,86
3,86
49-50. Владимир Майер
депутат Тюменской областной Думы генеральный директор АО «Тобольскстроймеханизация»
3,86
3,86
49-50. Сергей Медведев
депутат Тюменской областной Думы, зампред комитета облдумы по госстроительству
3,80
3,80
51-52. Эдуард Омаров
депутат Тюменской областной Думы, председатель ТРО «ОПОРА России»
3,80
3,80
51-52. Сергей Пересторонин
гендиректор ГАУ ТО «ТРИА «Тюменьмедиа»
3,78
3,78
53. Игорь Климов
генеральный директор ООО «СИБУР Тобольск» и ООО «ЗапСибНефтехим»
3,75
3,75
54-55. Геннадий Разницын
руководитель холдинга «Партнер» ⠀
3,75
3,75
54-55. Ольга Швецова
депутат Тюменской областной Думы, председатель комитета облдумы по социальной политике⠀
3,71
3,71
56. Абрам Овеян
глава армянской диаспоры в Тюменской области
3,67
3,67
57-58. Юрий Баранчук
Депутат Тюменской городской Думы, генеральный директор ООО «Блок-комплект»
3,67
3,67
57-58. Екатерина Вешкурцева
депутат Тюменской городской Думы, директор лучшего детского сада России (2012г.)
3,63
3,63
59-60. Александр Петрушин
заместитель директора по связям с общественностью представительства ООО «Лукойл-Западная Сибирь»
3,63
3,63
59-60. Виктор Сорокин
гендиректор АО «Мессояханефтегаз» ⠀
3,60
3,60
61. Андрей Киселев
замгубернатора Тюменской области, директор Департамента имущественных отношений Тюменской области
3,57
3,57
62. Царгасов Марат
генеральный директор УСТЭК ⠀
3,56
3,56
63. Валеев Эрнест
депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
3,50
3,50
64-65. Федор Шишкин
глава города Ишима Тюменской области
3,50
3,50
64-65. Лео Шмунк
учредитель АО «Золотые луга» ⠀
3,43
3,43
66. Елена Уляшева
Директор Департамента недропользования и экологии Тюменской области, главный государственный инспектор Тюменской области в области охраны окружающей среды
3,40
3,40
67-68. Александр Перекальский
исполнительный директор «УСТЭК» ⠀
3,40
3,40
67-68. Алексей Салмин
депутат Тюменской областной Думы, Президент ООО «УК Автоград»
3,38
3,38
69-71. Владимир Мазур
заместитель начальника Управления внутренней политики администрации президента РФ, бывший глава Тобольска
3,38
3,38
69-71. Дмитрий Петрикевич
директор филиала «Фортум» ⠀
3,38
3,38
69-71. Алексей Рагозин
депутат Тюменской областной Думы Генеральный директор «Тюменьремдормаш» ЕР⠀
3,36
3,36
72. Владимир Пискайкин
депутат Тюменской областной Думы, руководитель регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
3,33
3,33
73. Надежда Ачкасова
депутат Тюменской городской Думы, директор Центра дополнительного образования детей и молодежи Тюмени
3,29
3,29
74. Татьяна Гоголева
депутат Государственной Думы, член комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
3,25
3,25
75-76. Владимир Сысоев
заместитель губернатора Тюменской области, курирует департаменты экономики и труда
3,25
3,25
75-76. Лариса Теплоухова
заместитель губернатора Тюменской области, курирует департаменты недропользования и экологии, лесного комплекса
3,17
3,17
77. Андрей Максимов
гендиректор ОАО «Тюмень Водоканал»
3,13
3,13
78-81. Леонид Остроумов
директор Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
3,13
3,13
78-81. Алексей Райдер
директор Департамента образования Тюменской области
3,13
3,13
78-81. Фуат Сайфитдинов
депутат Тюменской областной Думы, председатель комитета облдумы по государственному строительству
3,13
3,13
78-81. Сергей Шерегов
советник губернатора Тюменской области, руководитель благотворительного фонда «Признание»
3,00
3,00
82-94. Оксана Величко
депутат Тюменской городской Думы, директор фабрики «Тюменский бройлер»
3,00
3,00
82-94. Ольга Езикеева
советник губернатора Тюменской области, бывший руководитель фонда Инвестиционного агенства Тюменской области
3,00
3,00
82-94. Владимир Ермолаев
депутат Тюменской областной Думы, заместитель главврача по поликлиническому разделу работы Нефтеюганской ОКБ
3,00
3,00
82-94. Александр Крупин
депутат Тюменской областной Думы, с 1992 по 2005гг — глава администрации муниципального образования посёлок Боровский⠀
3,00
3,00
82-94. Инна Лосева
депутат Тюменской областной Думы, председатель комитета по экономической политике и природопользованию
3,00
3,00
82-94. Антон Машуков
генеральный директор АНО «Агентство развития научно-образовательных проектов»
3,00
3,00
82-94. Владимир Пушкарев
дeпутат Государственной Думы ⠀
3,00
3,00
82-94. Александр Ремезков
депутат Гoсударственной Думы ⠀
3,00
3,00
82-94. Ольга Ройтблат
ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области
3,00
3,00
82-94. Иван Романчук
врио ректора Тюменского государственного университета⠀
3,00
3,00
82-94. Андрей Рукосмотров
врио Начальника УФСИН по Тюменской области
3,00
3,00
82-94. Хачатрян Артур
начальник Главного управления МЧС по Тюменской области
3,00
3,00
82-94. Геннадий Чеботарев
председатель Общественной палаты Тюменской области
2,86
2,86
95-97. Богдан Богославец
депутат Тюменской областной Думы, руководитель «Лесопромышленной компании» в Югре
2,86
2,86
95-97. Луиза Носкова
сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области, директор областной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону им. Л.Н. Носковой
2,86
2,86
95-97. Алексей Овечкин
гендиректор Газпром Нефть Ямал
2,83
2,83
98. Альберт Суфианов
депутат Тюменской областной Думы, главный врач Федерального центра нейрохирургии Минздрава РФ в Тюмени
2,80
2,80
99-100. Андрей Миллер
заместитель начальника УГИБДД УМВД России по ТО (Омск)
2,80
2,80
99-100. Александр Сидоров
директор Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области
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На первом этапе исследования группа экспертов оценила и дополнила лонг-лист, отобрав из 300 персон 150 человек, чье влияние в регионе наиболее очевидно. Так мы получили короткий перечень тех, кто боролся за места в сотне самых влиятельных. Затем несколько авторитетные эксперты поставили финалистам баллы от 1 до 10, где 1 – минимальный уровень влияния, а 10 – максимальный. В итоге мы вычислили средний балл и ранжировали фамилии в рейтинге от 1 до 10.
КАК СЧИТАЛИ?
В первую очередь под влиянием мы просили понимать доступ к ресурсам (финансовый, силовой, административный) и возможность использования этих ресурсов для воздействия на процессы в Тюменской области. Принималась во внимание не только расстановка сил по состоянию прямо сейчас, но и потенциал личности, возможность мобилизовать силы и средства, позволяющие добиться желаемого результата.
Что мы понимаем
под влиянием?
Для максимально объективной оценки имена и фамилии наших экспертов вынесены за рамки данного проекта, но редакция «Нашего города» гарантирует своим читателям, что сомневаться в компетентности опрошенных людей не приходится.

Оценки каждого эксперта субъективны. Они опираются на профессиональный бэкграунд, политические взгляды, иногда принадлежность к местным элитам. Но собранные вместе такие оценки дают представление о средней температуре по больнице, демонстрируя наиболее объективный рейтинг влиятельности тюменских элит на июль 2020 года.

Кто и как оценивал?
"Наш город" пристально следит за изменениями в раскладе элит Тюменской области. Политики, бизнесмены, силовики и чиновники ежедневно вступают в конфликты интересов, меняют правила игры и годами стараются сохранить свое влияние.

В Тюменской области бизнес, деньги и власть традиционно сочетаются с формальным представительством в государственных органах. Занятие высоких постов не дает абсолютных гарантий неприкосновенности, хотя и влияет на многолетнюю стабильность среди групп влияния и отсутствие открытых конфликтов между кланами.

“ТОП-100 самых влиятельных людей Тюменской области” - рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники, экономисты и политтехнологи.

Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния.