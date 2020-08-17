"Наш город" пристально следит за изменениями в раскладе элит Тюменской области. Политики, бизнесмены, силовики и чиновники ежедневно вступают в конфликты интересов, меняют правила игры и годами стараются сохранить свое влияние.



В Тюменской области бизнес, деньги и власть традиционно сочетаются с формальным представительством в государственных органах. Занятие высоких постов не дает абсолютных гарантий неприкосновенности, хотя и влияет на многолетнюю стабильность среди групп влияния и отсутствие открытых конфликтов между кланами.



“ТОП-100 самых влиятельных людей Тюменской области” - рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники, экономисты и политтехнологи.



Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния.



