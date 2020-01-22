Люди — это новая и старая нефть



В регионах тюменской «матрешки» (ЯНАО, ХМАО, Тюменская область), несмотря на всю многолетнюю диверсификацию экономики и увеличение ВРП, ведущую роль продолжают играть вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК). В будущем, по всем заверениям визионеров, люди должны стать «новой нефтью». У тех же, кто добывает и транспортирует «старую нефть», завтрашний день уже наступил. Их месторождения и предприятия формируют города и целые субъекты федерации. От того, как функционируют ВИНКи, зависит жизнь тысяч людей на территории трех регионов. Аналитическая группа «Нашего города», изучив всю вертикаль нефтегазовых компаний, наглядно демонстрирует, как присутствие ВИНКов повышает уровень жизни Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа и самой Тюменской области.

