Влияние ВИНК
на территорию
ТЮМЕНСКОЙ МАТРЕШКИ
Люди — это новая и старая нефть

В регионах тюменской «матрешки» (ЯНАО, ХМАО, Тюменская область), несмотря на всю многолетнюю диверсификацию экономики и увеличение ВРП, ведущую роль продолжают играть вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК). В будущем, по всем заверениям визионеров, люди должны стать «новой нефтью». У тех же, кто добывает и транспортирует «старую нефть», завтрашний день уже наступил. Их месторождения и предприятия формируют города и целые субъекты федерации. От того, как функционируют ВИНКи, зависит жизнь тысяч людей на территории трех регионов. Аналитическая группа «Нашего города», изучив всю вертикаль нефтегазовых компаний, наглядно демонстрирует, как присутствие ВИНКов повышает уровень жизни Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа и самой Тюменской области.
Методология исследования
Аналитической группой «Нашего города» совместно с редакцией «Нефть и Капитал» приведены данные из открытых источников о добыче миллионов тонн нефти на каждой территории с привязкой к конкретной компании. Каждой из ВИНКов присвоен свой цвет.
Проведена суммарная оценка чистых активов дочерних структур компаний в регионах присутствия по состоянию на 31 декабря 2018 года. Также сформированы списки лоббистов нефтегазовых компаний в исполнительных и представительных органах власти. Аналитической группе удалось оценить вклад в социальное и экономическое развитие трех регионов. Указаны конкретные объекты и проекты.

Целью данного исследования является изучение влияния вертикально интегрированных нефтяных компаний на регионы тюменской «матрешки». Приведенные данные позволяют судить о степени сращения государственного и частного сектора, социальной ответственности бизнеса и соразмерности отдачи от масштабов развернутой деятельности.