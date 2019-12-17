Региональный проект
«Формирование комфортной городской среды»
Целью проекта является создание комфортной среды проживания в городах Тюменской области. Индекс качества городской среды в регионе должен повысится на 30 %. Городов с неблагоприятной средой станет в два раза меньше. Создаются качественные и современные общественные пространства. Формируются новые возможности для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. Через специальные механизмы граждане вовлекаются в решение вопросов развития городской среды. В муниципалитетах улучшено социально-экономическое состояние. Предприниматели получили новые возможности для реализации в сфере туризма и как следствие должен увеличиться туристический поток. На реализацию регионального проекта заложено более 622 млн рублей. Региональный проект был запущен с 1 января 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года.
Региональный проект
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Целью проекта является сокращение количества аварийного жилья в Тюменской области. До 1 сентября 2025 года в регионе должно быть ликвидировано все жилье, признанное аварийным и непригодным для жизни до 1 января 2017 года. В первую очередь это многоквартирные дома, которые будут снесены или реконструированы в установленном законом порядке. Собственники помещений, чьи дома будут снесены, получат компенсацию на приобретение нового жилья. Всего по программе подлежит расселению 148,33 тыс. квадратных метров аварийного жилья (379 многоквартирных домов, 3,754 тыс. жилых помещений, 9,883 тыс. граждан). Кроме средств регионального бюджета будут привлечены деньги федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. На финансирование регионального проекта заложено более 9,3 млрд рублей.
Региональный проект
«Жилье»
Целью проекта является улучшение жилищных условий населения в Тюменской области. Объемы жилищного строительства должны увеличится до 2,151 млн квадратных метров в год. Происходит модернизация строительной отрасли, повышается качество индустриального жилищного строительства. Для строительства стандартного жилья совершенствуются механизмы государственной поддержки. Уровень административной нагрузки на застройщиков снижается. Новой и более гибкой становится нормативно-правовая база. Обеспечивается эффективное использование земель для массового жилищного строительства. Граждане получают более совершенную поддержку в улучшении жилищных условий. Региональный проект был запущен с 1 января 2019 года и продлится до 31 декабря 2024 года. В органах исполнительной власти субъекта федерации определены кураторы, руководители и администраторы регионального проекта.