Региональный проект

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Целью проекта является сокращение количества аварийного жилья в Тюменской области. До 1 сентября 2025 года в регионе должно быть ликвидировано все жилье, признанное аварийным и непригодным для жизни до 1 января 2017 года. В первую очередь это многоквартирные дома, которые будут снесены или реконструированы в установленном законом порядке. Собственники помещений, чьи дома будут снесены, получат компенсацию на приобретение нового жилья. Всего по программе подлежит расселению 148,33 тыс. квадратных метров аварийного жилья (379 многоквартирных домов, 3,754 тыс. жилых помещений, 9,883 тыс. граждан). Кроме средств регионального бюджета будут привлечены деньги федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. На финансирование регионального проекта заложено более 9,3 млрд рублей.

