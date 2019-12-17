Для регионального проекта разработана отдельная бизнес-модель. Создан и функционирует проектный офис. В программу вошли четыре медицинские организации: ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», АО МСЧ «Нефтяник», ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1», ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер». Внедрена система мониторинга данных о том, сколько иностранных граждан получили медицинскую помощь. Развивается система информирования иностранных граждан о доступных в Тюменской области медицинских услугах. Проведен пресс-тур для журналистов Москвы и Сербии, в ходе которого был продемонстрирован потенциал тюменского здравоохранения.
Повышается конкурентоспособность учреждения здравоохранения Тюменской области. Лучше становятся сервисная составляющая и пациентоориентированность. Уже налажено взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном, Киргизией, Арменией, Белоруссией и Узбекистаном. Среди востребованных направлений можно выделить кардиохирургию детей и взрослых, торакальную хирургию, диагностику и лечение пациентов с онкологической патологией. На финансирование регионального проекта заложено 192,2 млн рублей.