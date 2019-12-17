Региональный проект

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Целью проекта является снижение в Тюменской области смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Смертность от заболеваний системы кровообращения должно снизиться до 419 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году. Региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения пройдут масштабное переоснащение. Будет получено оборудование для ранней медицинской реабилитации.



На проект закладывают 1,1 млрд рублей. Первичное сосудистое отделение откроется на базе ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1». Новое оборудование получат больницы в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. Оборудование для рентгенэндоваскулярных методов лечения получит ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» в Ялуторовске. К 2024 году смертность от инфаркта миокарда должно снизиться до 19,6 случаев на 100 тысяч населения.

