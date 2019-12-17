Региональный проект
«Борьба с онкологическими заболеваниями»
Целью проекта является снижение в Тюменской области смертности от онкологических заболеваний. Число случаев злокачественных новообразований должно снизиться до 132 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году. Дефицит финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров будет ликвидирован.

В Тюмени запланировано создание центра амбулаторной онкологической помощи. Станут применяться более эффективные методы лучевой терапии и высокотехнологичные хирургические вмешательства. В региональный проект закладывается 18,1 млрд рублей. Также центры амбулаторной онкологической помощи появятся Тобольске, Ишиме и Заводоуковске, Голышманово и Тюменском районе. Запланировано техническое перевооружение знаменитого «Медицинского города».
Региональный проект
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
Целью проекта является обеспечение Тюменской области квалифицированными медицинскими кадрами. Предусмотрена ликвидация кадрового дефицита в отрасли. В первую очередь это коснется первичного звена здравоохранения. Будет внедрена система непрерывного образования врачей. Подготовка, в том числе, проводится по направлениям «Онкология» и «Кардиология».

Перспективным кадрам предоставляется жилье, субсидии на улучшение жилищных условий, компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг. Престиж профессии медицинского работника повышается путем проведения различных конкурсов мастерства. Подготовка кадров, организация их трудоустройства позволят организовать постоянный приток молодых специалистов в сферу здравоохранения. На финансирование регионального проекта заложено 287,3 млн рублей.
Региональный проект
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
Целью проекта является развитие в Тюменской области детского здравоохранения. Снизится младенческая смертность. Этому будет способствовать создание современной инфраструктуры. В Тобольске построят поликлинику с детским отделением. Профилактическими осмотрами охватят детей в возрасте 15-17 лет. Региональной властью будут проведены предпроектные работы по строительству Областной детской клинической больницы.

Необходимо сохранять и укреплять здоровье детей в образовательных организациях. Особая ставка делается на улучшение репродуктивного здоровья подростков. Педиатры пройдут обучение в симуляционных центрах. На финансирование регионального проекта заложено 418 млн рублей.
Региональный проект
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Целью проекта является снижение в Тюменской области смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Смертность от заболеваний системы кровообращения должно снизиться до 419 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году. Региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения пройдут масштабное переоснащение. Будет получено оборудование для ранней медицинской реабилитации.

На проект закладывают 1,1 млрд рублей. Первичное сосудистое отделение откроется на базе ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1». Новое оборудование получат больницы в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. Оборудование для рентгенэндоваскулярных методов лечения получит ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» в Ялуторовске. К 2024 году смертность от инфаркта миокарда должно снизиться до 19,6 случаев на 100 тысяч населения.
Региональный проект
«Развитие экспорта медицинских услуг»
Для регионального проекта разработана отдельная бизнес-модель. Создан и функционирует проектный офис. В программу вошли четыре медицинские организации: ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», АО МСЧ «Нефтяник», ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1», ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер». Внедрена система мониторинга данных о том, сколько иностранных граждан получили медицинскую помощь. Развивается система информирования иностранных граждан о доступных в Тюменской области медицинских услугах. Проведен пресс-тур для журналистов Москвы и Сербии, в ходе которого был продемонстрирован потенциал тюменского здравоохранения.

Повышается конкурентоспособность учреждения здравоохранения Тюменской области. Лучше становятся сервисная составляющая и пациентоориентированность. Уже налажено взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном, Киргизией, Арменией, Белоруссией и Узбекистаном. Среди востребованных направлений можно выделить кардиохирургию детей и взрослых, торакальную хирургию, диагностику и лечение пациентов с онкологической патологией. На финансирование регионального проекта заложено 192,2 млн рублей.
Региональный проект
«Развитие системы первичной медико-санитарной помощи»
Целью проекта является развитие в Тюменской области первичной медико-санитарной помощи. Оно коснется, в том числе, малонаселенных пунктов и труднодоступных районов. Предстоит заменить 46 фельдшерско-акушерских пунктов, закупят 13 мобильных медицинских комплексов. Для работы санитарной авиации увеличат число вылетов и построят новые вертолетные площадки.

Эффективно использовать имеющиеся ресурсы здравоохранения позволит внедрение бережливых технологий. Пациентоориентированным станет весь процесс. Повысится качество сервиса. Профосмотры станут максимально быстрыми, чтобы не отнимать у людей слишком много времени. К 2024 году планируется увеличить число прошедших профилактический осмотр с 833 тыс. человек до 1,1 млн человек. Финансирование регионального проекта превысит 2 млрд рублей.
Региональный проект
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Целью проекта является повышение эффективности в Тюменской области функционирования системы здравоохранения. Для этого создаются механизмы взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года. Тюменское здравоохранение получит единый цифровой контур.

Врачи будут иметь автоматизированные рабочие места. Медицинские организации производят закупку информационно-коммуникационного оборудования. Медицинские информационные системы внедряются и проходят апробацию. Лекарства будут назначать с помощью электронного рецепта, подписанного врачом. Стоимость регионального проекта 1,2 млрд рублей.